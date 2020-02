Pseudoefedrina: Cos'è e A Cosa Serve

A Cosa Serve Quando è Indicato l'Uso della Pseudoefedrina? L'uso della pseudoefedrina è indicato per il trattamento della congestione nasale che tipicamente si verifica in caso di: Raffreddore;

Influenza;

Rinosinusite acuta di origine virale;

Riniti acute;

Allergie (riniti allergiche stagionali e perenni).

Come si Usa Come si Assume la Pseudoefedrina e in quale Dosaggio? Come accennato, la pseudoefedrina deve essere assunta per via orale. I medicinali che la contengono, difatti, sono realizzati in forme farmaceutiche adatte a questo tipo di uso, quali: granulato per sospensione orale, polvere o granulato per soluzione orale, compresse a rilascio prolungato, compresse rivestite e sciroppo. Dose, modo e tempo di somministrazione, naturalmente, variano in funzione del medicinale preso in considerazione poiché dipendono dalla concentrazione di pseudoefedrina contenuta, dall'associazione con altri principi attivi e dalla loro tipologia, dal tipo di disturbo che si deve trattare e dall'età del paziente (adulti o bambini). Per informazioni più precise in merito, pertanto, è necessario leggere il foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere e attenersi alle indicazioni fornite dal medico.

Meccanismo d'azione Come Agisce la Pseudoefedrina? La pseudoefedrina è un'ammina simpaticomimetica che espleta la sua azione decongestionante mediante l'induzione di una vasocostrizione. Più precisamente, la pseudoefedrina è un agonista dei recettori alfa (α) e beta (β) adrenergici: la sua azione agonista sui recettori α1 situati a livello della mucosa nasale induce una vasocostrizione che consente di ridurre la congestione.

Uso in Gravidanza e Allattamento La Pseudoefedrina può essere usata dalle Gestanti e dalle Madri che Allattano al Seno? Sebbene non vi siano studi disponibili in merito ad un'eventuale tossicità riproduttiva della pseudoefedrina, se utilizzata durante la gestazione potrebbero comunque esservi dei potenziali rischi per il feto e per la madre proprio a causa della sua azione vasocostrittrice, in particolare durante le prime fasi. Per tale ragione, l'impiego dei medicinali a base di pseudoefedrina, è generalmente controindicato durante la gravidanza, a maggior ragione nei primi trimestri. Dal momento che la pseudoefedrina viene escreta nel latte materno, il suo uso è controindicato anche nelle madri che allattano al seno.