Dal punto di vista chimico, la pseudoefedrina appartiene alla famiglia delle 2-feniletilammine. Per espletare la sua azione decongestionante, viene somministrata per via orale . Nei medicinali a base di pseudoefedrina attualmente in commercio, quest'ammina è sempre presente in associazione ad altri principi attivi . Molti di questi medicinali sono farmaci da banco (OTC) di libera vendita; mentre alcuni di essi sono farmaci di fascia C che necessitano la presentazione di ricetta medica ripetibile (RR) per poter essere dispensati ( Aerinaze ®, Naristar®).

La pseudoefedrina è un'ammina simpaticomimetica impiegata in terapia come decongestionante nasale .

L'uso della pseudoefedrina è indicato per il trattamento della congestione nasale che tipicamente si verifica in caso di:

Per informazioni più precise in merito, pertanto, è necessario leggere il foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere e attenersi alle indicazioni fornite dal medico .

Dose, modo e tempo di somministrazione , naturalmente, variano in funzione del medicinale preso in considerazione poiché dipendono dalla concentrazione di pseudoefedrina contenuta, dall'associazione con altri principi attivi e dalla loro tipologia, dal tipo di disturbo che si deve trattare e dall'età del paziente (adulti o bambini).

Come accennato, la pseudoefedrina deve essere assunta per via orale . I medicinali che la contengono, difatti, sono realizzati in forme farmaceutiche adatte a questo tipo di uso, quali: granulato per sospensione orale, polvere o granulato per soluzione orale, compresse a rilascio prolungato, compresse rivestite e sciroppo.

Sebbene non vi siano studi disponibili in merito ad un'eventuale tossicità riproduttiva della pseudoefedrina, se utilizzata durante la gestazione potrebbero comunque esservi dei potenziali rischi per il feto e per la madre proprio a causa della sua azione vasocostrittrice, in particolare durante le prime fasi. Per tale ragione, l'impiego dei medicinali a base di pseudoefedrina, è generalmente controindicato durante la gravidanza , a maggior ragione nei primi trimestri.

Ad ogni modo, quelli sopra citati sono solamente alcuni dei possibili effetti indesiderati connessi all'assunzione della pseudoefedrina; a questi si devono aggiungere i possibili effetti collaterali dati dagli altri principi attivi associati a quest'ultima e quelli indotti dall'associazione di più farmaci. Per tale ragione, per conoscere quali sono gli effetti indesiderati che possono manifestarsi durante l'assunzione di un dato medicinale a base di pseudoefedrina, è necessario leggere con attenzione il foglietto illustrativo di quello stesso medicinale.

Effetti collaterali gravi e sicurezza

Pseudoefedrina: rischio di effetti collaterali gravi e revisione della sicurezza dei medicinali che la contengono

In seguito a nuovi dati provenienti da un piccolo numero di casi di sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (PRES) e di sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS) in persone che usano medicinali contenenti pseudoefedrina che sono stati riportati nei database di farmacovigilanza e nella letteratura medica, il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC - dall'inglese Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) dell'EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) ha avviato una revisione della sicurezza dei medicinali contenenti questo principio attivo nel febbraio del 2023.

PRES e RCVS: cosa sono? La sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (PRES) e la sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS) sono condizioni gravi che interessano i vasi sanguigni cerebrali e che possono comportare un ridotto afflusso di sangue al cervello, causando - in alcuni casi - complicazioni gravi e pericolose per la salute.

Il PRAC ha quindi analizzato tutte le prove disponibili - inclusi i dati di sicurezza post-marketing - e si è avvalso del parere di un gruppo di esperti composto da medici di base, allergologi, otorinolaringoiatri e un rappresentante dei pazienti; in aggiunta, ha altresì tenuto in considerazione le informazioni fornite da rappresentanti degli operatori sanitari.

Al termine della revisione, il PRAC ha concluso che la pseudoefedrina è associata a rischi di PRES e RCVS ed ha elaborato una serie di raccomandazioni che sono state inviate al Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medicinali.

A gennaio 2024, come si legge dalla comunicazione rilasciata dalla stessa EMA "il Comitato per i medicinali per uso umano dell'EMA (CHMP) ha approvato le misure raccomandate dal Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) per ridurre al minimo i rischi di sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (PRES) e sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS) per i medicinali contenenti pseudoefedrina".

Più nel dettaglio, "il CHMP ha confermato che i medicinali contenenti pseudoefedrina non devono essere utilizzati in pazienti con ipertensione arteriosa grave o non controllata (non in trattamento o resistente al trattamento) o con malattia renale o insufficienza renale acuta (improvvisa) o cronica (a lungo termine). Inoltre, gli operatori sanitari devono consigliare ai pazienti di interrompere immediatamente l'uso di questi medicinali e di rivolgersi a un medico se sviluppano i sintomi di PRES o di RCVS, come cefalea grave con esordio improvviso, sensazione di malessere, vomito, confusione, convulsioni e disturbi visivi".

Allo stesso tempo, l'EMA precisa che "le informazioni sul prodotto di tutti i medicinali contenenti pseudoefedrina saranno aggiornate per includere i rischi relativi a PRES e RCVS e le nuove misure da adottare".

Ora, il parere del CHMP verrà inviato alla Commissione Europea che emetterà, a tempo debito, una decisione finale legalmente vincolante e applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

La comunicazione integrale dell'Agenzia Europea per i Medicinali è consultabile cliccando qui.

Nota informativa AIFA 12 febbraio 2024

In attesa della decisione della Commissione Europea, in data 12 febbraio 2024, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in accordo con l'EMA e con i titolari di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC), ha rilasciato una nota informativa importante sui medicinali contenenti pseudoefedrina per tutti gli operatori sanitari (consultabile cliccando qui), nella quale si afferma che:

I medicinali contenenti pseudoefedrina sono controindicati nei pazienti con ipertensione grave o non controllata, o con malattia renale o insufficienza renale acuta o cronica, poiché queste condizioni aumentano i rischi di PRES o RCVS.;

I sintomi della PRES e della RCVS comprendono mal di testa improvviso e intenso o mal di testa a rombo di tuono, nausea, vomito, confusione, convulsioni e/o disturbi visivi.

I pazienti devono essere informati sulla necessità di interrompere immediatamente l'uso di questi medicinali e di cercare assistenza medica se sviluppano segni o sintomi di PRES o RCVS.

Cosa comportano queste nuove informazioni per i pazienti?

I pazienti che si trovano a dover effettuare dei trattamenti con pseudoefedrina dovranno essere messi al corrente del rischio di comparsa delle gravi, benché rare, condizioni di cui sopra (sindrome da encefalopatia posteriore reversibile - PRES - e la sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile - RCVS). I pazienti devono poi essere informati di interrompere immediatamente l'uso di pseudoefedrina e dei medicinali che la contengono e di contattare subito il medico qualora dovessero manifestarsi sintomi riconducibili a tali condizioni, quali:

Forte mal di testa con esordio improvviso;

Sensazione di malessere;

Vomito;

Confusione;

Convulsioni;

Alterazioni della vista.

Allo stesso tempo, i pazienti dovranno essere informati della necessità di evitare di assumere medicinali contenenti pseudoefedrina se soffrono di:

Ipertensione arteriosa grave o non controllata;

Malattia renale o insufficienza renale acuta o cronica.

Tali controindicazioni derivano dal fatto che la presenza delle suddette patologie costituiscono fattori di rischio per lo sviluppo della sindrome da encefalopatia posteriore reversibile e della sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile.