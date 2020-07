Cause

Quali sono le Possibili Cause di Prurito Vaginale?

Generalmente, il prurito vaginale è un disturbo ad eziologia multipla; ciò significa che il più delle volte riconosce diverse cause di origine, inclusa una certa componente psicologica.

Malattie e Infezioni Sessualmente Trasmissibili

Il prurito intimo rappresenta uno dei sintomi caratteristici di molte malattie sessualmente trasmesse o di altre infezioni vaginali. Tra queste ricordiamo la candida - una malattia causata dall'omonimo fungo, che si accompagna a perdite vaginali dense e biancastre, simili ai latticini - e la tricomoniasi, in cui le perdite vaginali assumono un aspetto schiumoso, giallo-verdastro e talvolta risultano di cattivo odore. Anche le infezioni da Gardnerella o da clamidia possono provocare prurito vaginale.

Candidosi non Sessualmente Trasmessa

Ricordiamo, infine, che una dieta particolarmente ricca di zuccheri, il diabete, lo stress, l'utilizzo di antibiotici o contraccettivi estroprogestinici e la debolezza del sistema immunitario, possono far sì che la candida - da normale commensale - si trasformi in parassita opportunista, determinando - tra l'altro - anche un fastidioso prurito vaginale. In questo caso, quindi, la candidosi non viene sessualmente trasmessa, ma origina da cause interne all'organismo.

Altre Cause

Altre cause di prurito vaginale ad eziologia prevalentemente organica sono rappresentate da:

Diabete;

Alterazioni ormonali o nutrizionali che portano a craurosi;

Menopausa (in risposta al calo degli estrogeni la parete vaginale diviene più secca e sottile);

Gravidanza (anche in questo caso le alterazioni ormonali possono modificare il microambiente vaginale, scatenando una fastidiosa sensazione di prurito);

Vaginite;

Bartolinite;

Ossiuri ("vermi" dei bambini);

Vaginosi batterica;

Sensibilità allergica a particolari indumenti, medicamenti o detergenti (inclusi quelli utilizzati per lavare la biancheria intima).

