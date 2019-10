Questo disturbo può dipendere da numerose condizioni patologiche e non. In molti casi, il prurito ai piedi dipende da motivi banali , come la sudorazione eccessiva , la secchezza della cute o la puntura di un insetto. Altre volte, questo sintomo segnala la presenza di malattie di varia entità e natura (tra cui dermatosi, patologie epatiche , diabete, uremia , disturbi neurologici e problemi di circolazione sanguigna).

In qualche caso, il prurito ai piedi può essere neuropatico, cioè connesso a patologie del SNC o del sistema nervoso periferico , come nel caso di:

A determinare un prurito ai piedi possono concorrere altri fattori, come le transaminasi alte in gravidanza, gli sbalzi ormonali, la ritenzione idrica o la gestosi epatica.

Il prurito ai piedi è indice della presenza di molte malattie della pelle , ma non solo. Spesso, questo sintomo dipende da cause banali, facilmente rimediabili con le opportune precauzioni, come può accadere, ad esempio, nel caso della disidratazione cutanea o della puntura di una zanzara nel periodo estivo.

La presenza di segni sulla pelle che accompagnano il prurito ai piedi, come nel caso di eczema, psoriasi o orticaria, può facilmente far capire la causa del disturbo.

In base all'eziologia, il prurito può essere accompagnato da altri sintomi, sempre localizzati a livello del piede, come:

Il prurito può essere localizzato solo in alcune in zone (ad esempio: tallone, dorso, dita o pianta) o generalizzato , cioè diffuso a tutto il piede.

Diagnosi

La diagnosi del prurito ai piedi viene eseguita dal medico di base o dal dermatologo. Un'analisi delle sue caratteristiche e di eventuali sintomi associati è necessaria per interpretare questa manifestazione, capirne l'origine e la sua gravità. Per indagare le cause di tale sintomo, innanzitutto, il medico pone una serie di domande relative alla sintomatologia ed alla storia clinica personale, quindi chiede al paziente di descrivere chiaramente il disturbo e la correlazione con altre manifestazioni concomitanti. Una volta conclusa la raccolta dei dati anamnestici, viene eseguito un attento esame obiettivo. Il medico esamina la pelle dei piedi per verificare l'eventuale presenza di alterazioni o segni indicativi di una malattia dermatologica. L'esame obiettivo può ulteriormente orientare la diagnosi, ponendo l'attenzione su: Tempo di esordio;

Tipo e localizzazione delle lesioni. I risultati di anamnesi ed esame obiettivo aiutano a decidere se sono necessari ulteriori accertamenti per stabilire le origini del prurito ai piedi. A volte, invece, il prurito ai piedi è una manifestazione di malattie che sono già state diagnosticate, come nel caso delle allergie, dell'insufficienza renale o delle malattie ematologiche. Il controllo medico deve essere effettuato soprattutto in caso di gravidanza o in presenza di patologie come il diabete e le epatopatie.

Altre indagini

Se la diagnosi è poco chiara o il medico non riesce a stabilire con certezza i fattori scatenanti il prurito ai piedi, possono essere indicate delle indagini per escludere malattie importanti, come il diabete. Questi esami possono comprendere: Analisi del sangue;

Esame delle urine;

Colture microbiologiche;

Prove allergiche.