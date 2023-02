Prurito Invernale (Pruritis Hiemalis): cos’è e perché si manifesta in inverno

Il trattamento consiste principalmente nel fornire sollievo sintomatico e prevenire le lesioni secondarie.

Per contrastare il pruritis hiemalis, in particolare, è consigliabile:

Il modo migliore per trattare e prevenire il prurito invernale è idratare frequentemente la pelle. L'aria fredda e secca estrae costantemente l'umidità dalla pelle, quindi l'obiettivo è superare il processo di disidratazione con l'applicazione di lozioni e creme. A tal proposito, meglio optare per una crema ricca, senza fragranze aggiunte.

Normalmente, il prurito invernale si risolve dopo i mesi invernali.

La durata degli episodi di pruritis hiemalis varia da individuo a individuo: può persistere per alcuni giorni o settimane e, occasionalmente, per tutto l'inverno.

Il prurito invernale può ripresentarsi per tutta la vita di una persona o scomparire definitivamente alla fine del primo attacco.

Il trattamento sbagliato può peggiorare le cose

Molti prodotti da banco e rimedi naturali per il prurito invernale possono sembrare sicuri da provare, ma potrebbero lasciare la pelle più irritata. Per esempio, componenti come l'alcol denaturato o l'amamelide danno l'aspetto di una pelle idratata quando vengono applicati per la prima volta, ma seccano rapidamente la pelle quando si asciugano. Pertanto, è meglio evitare questi rimedi e chiedere consiglio al dermatologo se si hanno problemi a tenere sotto controllo il prurito invernale.