Generalità Il prurito intimo è un sintomo a carico dell'apparato genitale che, indipendentemente dalla causa, si rivela particolarmente fastidioso. Shutterstock Il prurito intimo può essere determinato da svariate condizioni sottostanti e può interessare sia il sesso femminile, che quello maschile. Nella maggior parte dei casi, il disturbo nell'uomo e nella donna è correlato ad un'irritazione, uno stato infiammatorio o un'infezione dei genitali o del tratto urinario. Il prurito intimo può essere costante o presentarsi solo durante alcune attività, come ad esempio, dopo i rapporti sessuali o la minzione. A seconda dell'eziologia, il prurito intimo può presentarsi all'improvviso o gradualmente, nel corso di settimane o mesi, e si può associare ad altri sintomi, come bruciore, arrossamenti, dolorabilità, perdite anomale vaginali o uretrali. La valutazione di tale sintomo - fondamentale per stabilire la corretta terapia diretta alla causa scatenante - deve essere eseguita dal ginecologo o dall'andrologo di riferimento e prevede, di solito, l'anamnesi, l'esame obiettivo e l'analisi delle secrezioni vaginali o uretrali. La diagnosi precoce e l'adeguato trattamento della condizione patologica alla base del prurito intimo riducono il rischio di possibili complicanze.

Cos’è Cosa s’intende per Prurito Intimo (o Prurito Genitale)? Il prurito intimo è un sintomo riferito come una sensazione pruriginosa di gravità variabile, ad insorgenza improvvisa o graduale. Il prurito intimo si manifesta negli uomini e, con maggiore frequenza, nelle donne; per posizione e conformazione anatomica, infatti, l'area genitale femminile risulta più suscettibile a fenomeni irritativi e processi infiammatori. Il prurito intimo può colpire persone di qualsiasi età.

Diagnosi Prurito Intimo: Quando Rivolgersi al Medico? Nel caso in cui il prurito intimo non accenni a regredire nel giro di alcuni giorni, è consigliabile rivolgersi al proprio medico o farsi visitare dal ginecologo o andrologo di riferimento per determinarne le cause. Prurito Intimo: Quali Esami sono indicati? La valutazione del prurito intimo prevede, innanzitutto, la raccolta dei dati anamnestici (storia medica completa della paziente) e la visita ginecologica o andrologica, per l'esame dei genitali rispettivamente femminili o maschili. All'ispezione, infatti, si possono riscontrare sintomi e segni suggestivi circa le possibili cause implicate. In fase di diagnosi, è importante anche considerare quali terapie farmacologiche in atto possono aver alterato il microambiente genitale (come nel caso, ad esempio, dell'assunzione di antibiotici). Per definire l'eziologia del prurito intimo, il medico può raccogliere un campione di urina e prelevare piccole quantità di secrezioni genitali tramite tampone, per verificare l'eventuale presenza d'infezioni con l'esame microbiologico. La misurazione del pH e l'esame microscopico di questo materiale consente di dare un primo indizio sulla condizione che ha innescato la sensazione pruriginosa. Se i risultati delle analisi preliminari sono inconcludenti, i campioni prelevati possono essere posti in coltura allo scopo di determinare quale sia il microrganismo responsabile della sintomatologia. In base al sospetto diagnostico ed alle evidenze riscontrate con l'ispezione dei genitali, volta soprattutto ad escludere preventivamente la presenza di lesioni, è possibile che siano indicati accertamenti clinici e di laboratorio, tra cui: Analisi del sangue per verificare le eventuali alterazione ematochimiche indicative di un'infiammazione o di un processo infettivo in corso;

per verificare le eventuali alterazione ematochimiche indicative di un'infiammazione o di un processo infettivo in corso; Test allergologici per accertare probabili reazioni d'ipersensibilità;

per accertare probabili reazioni d'ipersensibilità; Biopsia ed esame istologico delle lesioni sospette.