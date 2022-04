Prurito alle Mani: Cosa Significa e Cosa Fare per Alleviarlo

Cos’è A differenza della pelle secca che può rappresentare il motivo più comune del prurito alle mani, altre cause possono essere più preoccupanti e richiedono una diagnosi e un trattamento appropriati. L'articolo tratterà i vari motivi per cui si potrebbe sperimentare il prurito alle mani, come alleviare e prevenire questo sintomo e quando è opportuno vedere un medico con una certa urgenza. Prurito alle Mani: Cos’è? Shutterstock Il prurito alle mani è un sintomo che comporta una sensazione pruriginosa più o meno intensa al palmo, alle dita o al dorso della/e mano/i, talvolta accompagnata da bruciore, arrossamento, noduli, placche, pomfi, gonfiore e vescicole. Il prurito alle mani può presentarsi nel corso di varie condizioni, incluse: eczema, reazioni allergiche, psoriasi, diabete e scabbia.

Quando Preoccuparsi Prurito alle Mani: Quando Rivolgersi al Medico? Il prurito alle mani può essere un sintomo precoce di particolari malattie, quindi va interpretato come un campanello d'allarme. In qualche caso, infatti, la sensazione pruriginosa localizzata alle mani precede la comparsa dei segni clinici caratteristici della patologia in questione e risulta molto importante per arrivare ad una diagnosi. Il medico va consultato se: Il prurito alle mani si manifesta da due settimane o più

Il prurito alle mani è causa di forte disagio durante il giorno

Si sviluppano cambiamenti della pelle delle mani, come eruzioni cutanee, pomfi, vescicole, macchie depigmentate, placche ispessite o noduli

Il prurito alle mani si associa a segni d'infiammazione, come arrossamento, calore, gonfiore e dolore

Il prurito alle mani si accompagna a difficoltà di respirazione: ciò potrebbe indicare un'anafilassi Considerato l'ampio spettro delle possibili cause, le caratteristiche del prurito alle mani e l'insorgenza di questo sintomo in rapporto ad altre manifestazioni sono importanti per la diagnosi differenziale. A seconda della causa, il prurito alle mani può essere curato con un trattamento specifico e mirato. Consulta anche: Prurito alle Mani - Cause e Sintomi

Trattamento e Rimedi Il trattamento varia in base all'eziologia del prurito alle mani, quindi, se la causa non è nota, una persona dovrebbe sempre consultare il medico che potrà consigliare il miglior iter terapeutico. Le strategie per alleviare questo sintomo, infatti, sono molteplici ed occorre intervenire in modo mirato sui fattori che lo hanno scatenato. Come Curare il Prurito alle Mani? I trattamenti per il prurito alle mani includono quanto segue: Impacco freddo : applicare un impacco freddo sulla pelle può aiutare ad alleviare l'infiammazione e ridurre il prurito alle mani. Si può usare un asciugamano fresco e umido ed avvolgerlo intorno alle mani per 10-20 minuti.

: applicare un impacco freddo sulla pelle può aiutare ad alleviare l'infiammazione e ridurre il prurito alle mani. Si può usare un asciugamano fresco e umido ed avvolgerlo intorno alle mani per 10-20 minuti. Corticosteroidi topici : previo consiglio del dermatologo, i corticosteroidi topici possono essere applicati sulla pelle per ridurre il prurito alle mani, in particolare da dermatite allergica da contatto o correlato a malattie che determinano gravi infiammazioni della pelle (come la psoriasi) e vedono il coinvolgimento del sistema immunitario.

: previo consiglio del dermatologo, i corticosteroidi topici possono essere applicati sulla pelle per ridurre il prurito alle mani, in particolare da dermatite allergica da contatto o correlato a malattie che determinano gravi infiammazioni della pelle (come la psoriasi) e vedono il coinvolgimento del sistema immunitario. Antidolorifici topici : la lidocaina o le creme che contengono mentolo o canfora possono aiutare a ridurre la sensibilità delle terminazioni nervose della pelle, il che può aiutare a ridurre il dolore e il prurito alle mani.

: la lidocaina o le creme che contengono mentolo o canfora possono aiutare a ridurre la sensibilità delle terminazioni nervose della pelle, il che può aiutare a ridurre il dolore e il prurito alle mani. Idratare la pelle : la pelle secca aumenta il prurito alle mani a causa della mancanza di un'adeguata idratazione cutanea. Pertanto, idratare la pelle può aiutare a ridurre la secchezza e il prurito associato.

: la pelle secca aumenta il prurito alle mani a causa della mancanza di un'adeguata idratazione cutanea. Pertanto, idratare la pelle può aiutare a ridurre la secchezza e il prurito associato. Fototerapia: viene utilizzata principalmente per trattare il dolore e il prurito alle mani causati da malattie della pelle come psoriasi ed eczema quando altri metodi di trattamento non riescono a migliorare i sintomi.

viene utilizzata principalmente per trattare il dolore e il prurito alle mani causati da malattie della pelle come psoriasi ed eczema quando altri metodi di trattamento non riescono a migliorare i sintomi. Antistaminici : sono il cardine della terapia del prurito. Questi medicinali inibiscono il rilascio di istamina, riducendo, di conseguenza, la sintomatologia pruriginosa.

: sono il cardine della terapia del prurito. Questi medicinali inibiscono il rilascio di istamina, riducendo, di conseguenza, la sintomatologia pruriginosa. Bagno con farina d'avena o amido di riso : l'immersione, per 10-20 minuti, in acqua tiepida in cui è stata disciolta una tazza di farina d'avena o amido di riso può aiutare a lenire la pelle irritata e secca.

: l'immersione, per 10-20 minuti, in acqua tiepida in cui è stata disciolta una tazza di farina d'avena o amido di riso può aiutare a lenire la pelle irritata e secca. Trattamenti specifici per la condizione: alcune cause di prurito richiedono trattamenti specifici, come antibiotici orali o topici per trattare l'impetigine o farmaci scabicidi per trattare la scabbia. Attenzione! Resistere alla tentazione di grattare le mani che prudono è fondamentale per la guarigione: il prurito spesso deriva da secchezza e condizioni infiammatorie che possono compromettere l'integrità della pelle. Grattarsi ripetutamente può causare lesioni della pelle, aumentando il rischio di infezione secondaria. Ciò è particolarmente importante sulle mani, che vengono a contatto con molte superfici durante il giorno.