Prurito alle Gambe: Cause e Rimedi per Alleviarlo

Cos’è Prurito alle Gambe: che cos’è? Il prurito alle gambe è un sintomo piuttosto comune, che può essere attribuito a numerose condizioni patologiche e non. Shutterstock Spesso, questa manifestazione riconosce cause banali, come la secchezza della cute (xerosi) o la puntura di un insetto; altre volte, il prurito alle gambe segnala la presenza di malattie più importanti, come disturbi neurologici, diabete e problemi di circolazione sanguigna a livello degli arti inferiori. Il prurito alle gambe può causare un significativo fastidio; se intenso e persistente, induce in chi ne soffre il desiderio o il riflesso di grattarsi a cui è importante resistere poiché potrebbe determinare ulteriori danni alla pelle e rendere l'area ancora più sensibile. Continua a leggere per saperne di più sulle cause del prurito alle gambe e su cosa si può fare per alleviare questo sintomo.

Cause e fattori di rischio Oltre ad essere un sintomo tipico di problematiche della pelle, in qualche caso, il prurito alle gambe può segnalare la presenza di malattie sistemiche più severe. Il sintomo stesso può essere lieve o grave e può essere accompagnato da un'eruzione cutanea. Prurito alle Gambe: quali sono le cause? La pelle secca è la causa più comune di prurito alle gambe. Quando si associa ad altri segni cutanei, questo sintomo può indicare la presenza di altre condizioni dermatologiche incluse: Dermatite atopica;

Orticaria;

Psoriasi;

Reazioni secondarie al contatto con una sostanza irritante o un allergene (dermatite da contatto);

Lichen simplex cronico (o neurodermite);

Pemfigoide bolloso;

Scabbia;

Infezioni micotiche (tigna e altre dermatofitosi);

Varicella e fuoco di Sant'Antonio;

Follicolite. Il prurito alle gambe può essere indotto anche dall'esposizione al sole, dalle punture di zanzara e dall'impiego di certi farmaci (più comunemente morfina, aspirina, barbiturici, penicillina, antifungini ed agenti chemioterapici) o risulta accentuato dal contatto con l'acqua (prurito acquagenico). Alcune persone sono più sensibili ed avvertono il desiderio di grattarsi, anche quando non sono colpite da problemi particolari. Questo è il caso, ad esempio, del prurito alle gambe provocato da ansia e da stress, sensazioni influenzate dai ritmi della vita o da eventuali periodi di tensione. Il prurito alle gambe, accompagnato da senso di pesantezza e formicolio alle gambe, invece, può essere la manifestazione di: Disturbo della circolazione (es. insufficienza venosa, trombosi ecc.);

(es. insufficienza venosa, trombosi ecc.); Problemi di pressione sanguigna. Se tale manifestazione agli arti inferiori è particolarmente persistente, invece, potrebbe dipendere da malattie sistemiche, quali insufficienza renale, epatopatie (come epatite C e cirrosi epatica), colestasi, anemia sideropenica, ipertiroidismo e diabete. Cause meno frequenti comprendono linfoma di Hodgkin e policitemia vera. In qualche caso, il prurito alle gambe può essere neuropatico (connesso a patologie del SNC o del sistema nervoso periferico; es. sclerosi multipla, ictus) ed associato a malattie psichiatriche (es. depressione, ipocondria, schizofrenia, sindromi ossessivo-compulsivo e varie forme di psicosi). Prurito alle Gambe in gravidanza Il prurito alle gambe può manifestarsi anche durante la gestazione, soprattutto nell'ultimo trimestre, a causa di colestasi gravidica, pemfigoide gestazionale e dermatite polimorfa della gravidanza. Considerato l'ampio spettro delle possibili cause, le caratteristiche del prurito e l'insorgenza di questo sintomo in rapporto ad altre manifestazioni sono importanti per la diagnosi differenziale. A seconda della causa, il prurito alle gambe può essere curato con un trattamento specifico e mirato.

Sintomi e Complicazioni Prurito alle Gambe: come si manifesta? Shutterstock Il prurito si presenta, in genere, come una sensazione fastidiosa di gravità variabile, simile al solletico o paragonabile ad un formicolio, che induce un'urgenza di grattarsi. A seconda della causa scatenante, la sensazione pruriginosa può associarsi ad altri sintomi, tra cui bruciore, gonfiore, comparsa di vescicole, intorpidimento o formicolio. La presenza di segni sulla pelle che accompagnano il prurito alle gambe, come nel caso di eczema, psoriasi o orticaria, contribuisce ad individuare più facilmente la causa sottostante. Possibili complicanze associate al Prurito alle Gambe Se molto intenso, il prurito alla gambe può indurre il desiderio o il riflesso di grattarsi; questo comportamento andrebbe evitato, in quanto può predisporre a: Infiammazione;

Escoriazioni;

Infezioni secondarie (sovrapposizioni batteriche);

Cronicizzazione dell'eczema. Leggi anche: Prurito alle Gambe - Cause e Sintomi

Quando Rivolgersi al Medico Il prurito alle gambe può essere un disturbo del tutto innocuo. Tuttavia, se questo sintomo è persistente o particolarmente frequente, è consigliabile sottoporsi ad un'attenta valutazione medica per stabilire con certezza quale sia la causa sottostante. Molti casi di prurito alle gambe possono migliorare in modo significativo con prodotti da banco e rimedi. Tuttavia, è opportuno consultare un medico quando: Il prurito è intenso e non scompare con l'uso di creme idratanti o altri rimedi

Il prurito è accompagnato da un'eruzione cutanea che continua a peggiorare

Il prurito interferisce con la capacità di dormire bene la notte

Il prurito è accompagnato da altri sintomi indicativi di una malattia sottostante, come il diabete.