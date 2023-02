Prurito alle Caviglie: perché si manifesta e quando va trattato

Nella maggior parte dei casi, si tratta di un sintomo innocuo e può risolversi spontaneamente, come capita, per esempio, in presenza di secchezza della cute ( xerosi ) o puntura di un insetto . Altre volte, tuttavia, il prurito alle caviglie può segnalare un problema di fondo più importante, come nel caso di disturbi neurologici e diabete . Continua a leggere per saperne di più sulle cause del prurito alle caviglie e su cosa si può fare per alleviare questo sintomo.

Il prurito alle caviglie è un sintomo che può dipendere da numerose cause patologiche e non: si va dalle reazioni ad una sostanza irritante alle allergie , dalla psoriasi alle infezioni, fino alle malattie sistemiche tra cui rientrano i problemi di circolazione sanguigna agli arti inferiori.

Non resistere all'urgenza di grattarsi significa aumentare il rischio di incorrere in:

Se intenso e persistente, induce in chi ne soffre il desiderio o il riflesso di grattarsi a cui è importante resistere poiché potrebbe determinare ulteriori danni alla pelle e rendere l'area ancora più sensibile . Per questo motivo, talvolta, un' eruzione cutanea può esitare da questa manifestazione. Non si tratta, però, dell'unica possibile complicazione.

Cause di Prurito alle Caviglie

Cause Prurito alle Caviglie: cosa può significare?

Il prurito alla caviglie può dipendere, innanzitutto, da disturbi dermatologici e reazioni cutanee: tra questi, pelle secca (xerosi) rappresenta la causa più comune. Se trascurata, infatti, la pelle secca compromette la barriera cutanea, rendendola meno protettiva nei confronti dell'ambiente e portando a:

Pelle più reattiva o sensibile

Maggiore probabilità di manifestare prurito

Peggioramento di problemi della pelle, come psoriasi e dermatite da contatto

Prurito alle Caviglie: cause dermatologiche

Il prurito alle caviglie associato a pelle secca ed altri segni cutanei patognomici può indicare la presenza di altre condizioni dermatologiche incluse:

Il prurito alle caviglie può essere indotto anche dall'esposizione al sole, dalle punture di zanzara e da certi farmaci (più comunemente morfina, aspirina, barbiturici, penicillina, antifungini ed agenti chemioterapici). In qualche caso, il prurito alle caviglie risulta accentuato dal contatto con l'acqua (prurito acquagenico).

Prurito alle Caviglie: può dipendere dallo stress?

Alcune persone sono più sensibili ed avvertono il desiderio di grattarsi, anche quando non sono colpite da problemi particolari. Questo è il caso, ad esempio, del prurito alle caviglie provocato da ansia e da stress, sensazioni influenzate dai ritmi della vita o da eventuali periodi di tensione.

Prurito alle Caviglie: quando è sintomo di una condizione sistemica?

Il prurito alle caviglie, soprattutto se accompagnato da senso di pesantezza e formicolio, può essere sintomo di problemi di pressione sanguigna o disturbi della circolazione (es. insufficienza venosa, trombosi ecc.). Quando il sangue non circola in modo efficace, infatti, può verificarsi un edema, come quando le gambe si gonfiano dopo essere stati seduti a lungo. A volte, questa difetto nella circolazione può diventare cronica e il sangue può accumularsi in un punto, creando condizioni come le vene varicose. Ciò porta a una risposta infiammatoria del corpo, nota anche come eczema varicoso, che si manifesta con secchezza e prurito, soprattutto nella parte inferiore del corpo.

Se il prurito alle caviglie è particolarmente persistente, invece, potrebbe dipendere da malattie sistemiche, quali: insufficienza renale, epatopatie (come epatite C, cirrosi epatica e malattia epatica indotta da farmaci), colestasi, anemia sideropenica, ipertiroidismo e diabete; cause meno frequenti comprendono linfoma di Hodgkin e policitemia vera.

In questi casi, il prurito alle caviglie non è un sintomo isolato, ma occorre in combinazione con altre manifestazioni indicative del processo patologico in corso e/o di specifiche alterazioni riscontrabili, per esempio, con le analisi del sangue o delle urine.

In qualche caso, il prurito alle caviglie può essere neuropatico (cioè connesso a patologie del SNC o del sistema nervoso periferico; es. sclerosi multipla, ictus).

Ricorda! Considerato l'ampio spettro delle possibili cause, le caratteristiche del prurito alle caviglie e l'insorgenza di questo sintomo in rapporto ad altre manifestazioni sono importanti per la diagnosi differenziale. A seconda dello specifico motivo all'origine della sua insorgenza, il prurito alle caviglie può essere gestito con un trattamento specifico e mirato.

Prurito alle Caviglie in gravidanza

Il prurito alle caviglie può manifestarsi anche durante la gestazione, soprattutto nell'ultimo trimestre, a causa di: