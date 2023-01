Prurito al Naso: cosa significa quando il naso prude e come alleviarlo

Quando preoccuparsi Prurito al naso: quando preoccuparsi? Alcune condizioni responsabili di prurito nasale si attenuano da sole entro poche settimane, ad esempio quando provocate da un virus respiratorio o da un'aria estremamente secca. Tuttavia, se i sintomi peggiorano o il prurito persiste, è bene consultare sottoporsi ad una visita per stabilire quali siano le cause sottostanti. Il medico va consultato tempestivamente, invece, se la sensazione di prurito al naso dura per più di una settimana e se è accompagnata da altri sintomi, come: Respirazione difficoltosa;

Cefalea;

Mal di gola ingravescente;

Sanguinamento dal naso;

Febbre.

Diagnosi Prurito al naso: esami per la diagnosi Le condizioni che causano prurito al naso sono valutate dal medico di base o dall'otorinolaringoiatra (medico specializzato in disturbi dell'orecchio, del naso e della gola). Per indirizzare alla corretta diagnosi, è importante iniziare l'anamnesi riferendo quali siano le caratteristiche del prurito nasale e quali altri sintomi sono presenti: Il prurito al naso è intermittente o persistente?

Il naso ha iniziato a prudere all'improvviso o in modo graduale?

Il prurito al naso si associa a rinorrea o a segni cutanei? Successivamente, il medico esaminerà il naso, controllando il flusso aereo attraverso ciascuna narice ed osserverà le dimensioni, il colore e la condizione della mucosa dei turbinati (di norma, di colore rosa pallido). A seconda del sospetto diagnostico, è possibile siano indicati ulteriori esami, come analisi del sangue, test allergologico, tomografia computerizzata e tampone rinofaringeo per confermare o escludere alcune delle cause infettive più comuni.