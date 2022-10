Prurito ai piedi di notte: cos'è, sintomi, rimedi

I piedi irritati sono una condizione fastidiosa durante il giorno ma soprattutto di notte, quando possono arrivare ad ostacolare il sonno. Solitamente il problema è correlato a una condizione dermatologica: eczema, pelle secca, utilizzo di prodotti che contengono sostanze irritanti comuni, ma anche infezioni fungine come il piede d'atleta. Queste sono le cause più diffuse e responsabili del prurito ai piedi che, tuttavia potrebbe celare una problematica più seria.

L'eczema è una delle cause più comuni di prurito ai piedi ed è molto diffuso soprattutto di notte. La pelle colpita dall'eczema tende ad essere secca e tesa, ma tra i sintomi si possono notare anche arrossamento, bruciore o formazione di croste. In alcuni casi, l'eczema sulla pianta dei piedi o sui bordi delle dita può anche causare vesciche pruriginose.

Cause Prurito ai piedi di notte

Anche la pelle dei piedi può seccarsi, come quella del viso, ad esempio, a causa dell'esposizione al freddo o al clima rigido, all'aria secca in ambienti chiusi, o persino per il troppo sole. La pelle in questo caso si presenta come tesa, squamosa o pruriginosa. ​​

Rimedi:

idratare i piedi prima di andare a letto per mantenere la pelle morbida ed elastica durantre la notte

indossare i calzini o avvolgere i piedi dopo aver applicato l'unguento emoliente

Le infezioni fungine come il piede d'atleta possono causare un'eruzione cutanea rossa, pruriginosa o dolorosa. Diffuso dal contatto pelle a pelle o dal contatto con una superficie infetta, il problema colpisce più spesso tra le dita dei piedi, ma può anche colpire la pianta o la parte superiore dei piedi.

Rimedi:

applicare creme antimicotiche che bloccano l'infezione e calmano il prurito e il disagio.

mantenere i piedi freschi e asciutti

Quando la pelle è irritata dopo essere entratain contatto con un allergene, si possono manifestare prurito, arrossamento, gonfiore e protuberanze simili all'orticaria sui piedi. Questi potrebbero essere segni di dermatite da contatto, una reazione comune che può verificarsi quando la pelle viene a contatto con un irritante o un allergene che può essere anche il materiale o i coloranti usati per la fabbricazione di calzature; calzini nuovi o detersivi aggressivi usati per il lavaggio delle calze.

Rimedi:

non utilizzare scarpe che si sospetta possa irritare i piedi

applicare una crema anti-prurito due volte al giorno per almeno una settimana