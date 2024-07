PRP capelli: cos’è e come funziona il trattamento per l’alopecia?

Cos'è PRP capelli: cos’è? Il Plasma Ricco di Piastrine (PRP, Platelet Rich Plasma) è un concentrato di plasma sanguigno, che contiene circa da tre a sette volte il numero di piastrine presenti nel normale sangue circolante. Si tratta, infatti, di una sostanza emoderivata del tutto naturale, che viene ottenuta tramite centrifugazione, dopo il prelievo di un limitato quantitativo di sangue dal paziente stesso (il concentrato piastrinico è, dunque, di natura autologa). L'impiego terapeutico del PRP finalizzato a contrastare il diradamento della chioma si basa fondamentalmente sulla possibilità di concentrare il contenuto piastrinico per consentire che l'incremento dei fattori di crescita possa supportare la rigenerazione dei follicoli pilo-sebacei (non atrofici) e la ricrescita dei capelli. Da ricordare Le piastrine sono elementi del sangue prodotte dal midollo osseo, la cui funzione principale è correlata al processo di coagulazione e di emostasi.

Come funziona Trattamento alopecia: come funziona il PRP? Il trattamento dell'alopecia con si basa sul concetto che le piastrine - concentrate nel Plasma Ricco di Piastrine - rilasciano un'ampia gamma di mediatori ed altre sostanze che promuovono la riparazione tissutale. Questi elementi del sangue influenzano, inoltre, il comportamento di altre cellule, modulando l'infiammazione e la neoformazione di vasi sanguigni. Va ricordato, infatti, che le piastrine giocano un ruolo fondamentale nel mediare la guarigione di un tessuto danneggiato, in risposta ad una lesione di origine patologica o traumatica, principalmente grazie all'azione dei fattori di crescita capaci di: Stimolare la proliferazione e la maturazione cellulare;

Modulare l'infiammazione;

Attivare altre cellule, regolando l'omeostasi tissutale;

Promuovere la guarigione delle lesioni ed i processi rigenerativi. In ambito tricologico, i fattori di crescita piastrinici: promuovono la rigenerazione dei follicoli pilo-sebacei "addormentati" (non atrofici) e ne regolano l'attività, permettendo una migliore crescita dei fusti dei capelli. Quando si vedono i risultati del PRP? Il risultato del PRP capelli si potrà osservare progressivamente nei mesi che seguono il trattamento. Sulla base delle ricerche scientifiche finora pubblicate, si è verificato un significativo miglioramento della capigliatura in media dopo 3-6 mesi. Cosa fa il PRP ai capelli? Le capacità delle piastrine di modulare i processi fisiologici, favorendo la replicazione delle cellule e la formazione di nuova matrice extracellulare interessa la cura dei capelli: le infiltrazioni di PRP sul cuoio capelluto consentono di stimolare la ricrescita capillare, nei casi di lieve o moderato diradamento. L'impiego del Platelet-Rich Plasma per il trattamento dell'alopecia si basa sulla possibilità di concentrare il contenuto piastrinico per consentire che possa accelerare la riparazione dei tessuti, quindi pure il cuoio capelluto e gli annessi, come i follicoli pilo-sebacei. La procedura prevede l'infiltrazione del Plasma Ricco di Piastrine nell'area interessata, seguita da un massaggio al cuoio capelluto. I follicoli reagiscono alla terapia con la crescita di nuovi capelli e l'aumento del diametro dei fusti di quelli già esistenti. Per approfondire: Alopecia: Cos’è? Cause e Come Si Riconosce dai Sintomi

PRP capelli prima e dopo Il trattamento con Platelet Rich Plasma per l'alopecia prevede la rielaborazione e l'infiltrazione di materiale autologo contenente fattori di crescita che interagiscono con le cellule staminali ancora presenti all'interno del cuoio capelluto, stimolandole. Come viene preparato il Platelet Rich Plasma Come anticipato, il PRP è autologo, cioè si ottiene partendo da una modesta quantità di sangue venoso prelevato del paziente stesso. Il campione raccolto viene sottoposto, poi, a centrifugazione per separare le componenti del plasma in tre strati: Plasma Povero di Piastrine (PPP), Plasma Ricco di Piastrine (PRP) e globuli rossi. L'ultima fase del PRP prevede che dalla provetta venga aspirato e scartato il PPP; il Plasma Ricco di Piastrine viene raccolto, invece, per essere usato nel trattamento. Requisiti necessari e controlli di qualità Lo preparazione del PRP per il trattamento dell'alopecia richiede un'elevata precisione: lo scopo è quello di ottenere la massima concentrazione piastrinica possibile, preservando la vitalità dei fattori di crescita. Al termine della separazione del plasma ricco di piastrine, si eseguono opportuni controlli di qualità ed esami microbiologici su un piccolo campione del PRP ottenuto. Le provette contenenti il concentrato vengono, infine, conservate in celle frigorifere idonee, pronte per essere utilizzate al bisogno. Come vengono fatte le infiltrazioni PRP capelli? Generalmente, il PRP viene somministrato mediante una serie di infiltrazioni nell'area diradata del cuoio capelluto. Prima del trattamento, la parte viene disinfettata e può essere eseguita una blanda anestesia locale. Il medico procede, quindi, all'infiltrazione del PRP su tutta la zona programmata, inoculando il PRP a scacchiera. PRP capelli: quante sedute servono? Il trattamento PRP capelli prevede un ciclo di sedute, il cui numeropuò variare da paziente a paziente. Indicativamente, vengono consigliate all'inizio 3 sessioni con cadenza mensile, al fine di indurre e mantenere una stimolazione significativa.

Indicazioni e controindicazioni Il PRP ha effetto solo nei casi in cui il follicolo pilo-sebaceo sia ancora irrorato dai vasi sanguigni: solo in tale condizione, il trattamento potrà stimolare una ricrescita dei capelli. Al contrario, se il follicolo è già atrofizzato, l'azione del PRP è inibita ed il trattamento non potrà portare ai risultati sperati. PRP capelli: a chi è indicato il trattamento? Il PRP è un trattamento mini-invasivo indicato per i pazienti che: Soffrono di alopecia allo stadio iniziale ;

; Presentano un limitato diradamento della chioma. Il PRP è indicato, quindi, per riattivare il metabolismo del cuoio capelluto e stimolare naturalmente la ricrescita dei capelli in presenza di un'alopecia non cicatriziale e, in particolare, nei casi di: Alopecia androgenetica ;

; Alopecia areata. Per chi non è utile il PRP Capelli Non tutte le tipologie di perdita di capelli traggono uguale vantaggio dal trattamento. In particolare, la procedura PRP non si presta ai casi di alopecia stabile da molti anni ed ai diradamenti molto estesi.