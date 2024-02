Protesi Peniene: come funzionano e come curano la disfunzione erettile

Premessa Italia: primo impianto di Protesi Peniena in anestesia locale A Genova, nel 2023, è stato eseguito con successo un intervento unico nel suo genere, nonché il primo a livello mondiale: parliamo di un impianto di protesi peniena tri-componente con la sola anestesia locale. Il paziente sessantenne sottoposto al trattamento manifestava disfunzione erettile dopo un incidente motociclistico, da cui ha riportato fratture multiple delle vertebre lombosacrali, con lesioni midollari incomplete a livello S2-S4. Dopo l'importante trauma, il paziente è stato operato a colonna vertebrale e ginocchio prima di sottoporsi a lunghi cicli di riabilitazione. L'impotenza sessuale non responsiva alle terapie orali con inibitori della PDE-I e all'iniezione intracavernosa di alprostadil ha indotto la valutazione di una soluzione protesica. Dimostrandosi controindicata, secondo il giudizio dei medici, l'esecuzione di un'anestesia generale o per via spinale, per un pregresso arresto cardiaco e le placche metalliche innestate a livello lombosacrale, si è optato per la l'impianto di protesi peniena in anestesia locale. La descrizione di quest'intervento senza precedenti a livello mondiale è riportata nell'International Journal of Surgery di prossima pubblicazione: fino ad oggi, febbraio 2024, nessun autore aveva documentato l'impianto di un dispositivo a tre componenti in anestesia locale. Shutterstock

Cosa sono Protesi Peniene: cosa sono? Le protesi peniene, dette anche protesi del pene, sono dei dispositivi medici che vengono impiantati chirurgicamente nei corpi cavernosi, per consentire agli uomini con grave disfunzione erettile di avere un'erezione. La chirurgia protesica può essere presa in considerazione dopo il fallimento di altri trattamenti convenzionali per la disfunzione erettile. Esistono due principali tipi di protesi peniene: semirigide (impianto ad asta semirigido o malleabile) gonfiabili (impianto completamente gonfiabile o impianto unitario gonfiabile autonomo). Ogni tipologia di impianto penieno funziona in modo diverso e presenta vari vantaggi e svantaggi. Il posizionamento delle protesi peniene richiede un intervento chirurgico che, normalmente, viene eseguito in regime di anestesia generale o spinale. Prima di scegliere le protesi peniene, è importante che in fase preoperatoria i pazienti siano adeguatamente istruiti dal medico in merito ai rischi e ai benefici della procedura; durante questa discussione il medico deve spiegare il funzionamento di questi dispositivi, le conseguenze e le potenziali complicazioni dell'intervento, oltre che verificare che cosa si aspetta il paziente dopo il trattamento chirurgico.

A cosa serve A cosa servono le Protesi Peniene? Le protesi peniene trovano indicazione nella disfunzione erettile (nota anche come impotenza sessuale), definita come "l'incapacità costante o ricorrente di raggiungere e/o mantenere un'erezione del pene adeguata a portare a termine un rapporto sessuale soddisfacente". Sebbene alcuni casi, in particolare negli uomini più giovani, possano riflettere principalmente preoccupazioni psicologiche, in molti casi la disfunzione erettile deriva da malattie organiche, in particolare: malattie cardiovascolari, diabete mellito, iperlipidemia e ipertensione. Pertanto, la disfunzione erettile può fungere da indicatore di condizioni mediche che necessitano di trattamento. Indipendentemente dalla causa, tuttavia, la disfunzione erettile può avere effetti negativi sull'autostima, sulle relazioni e sulla qualità della vita complessiva dei pazienti. Shutterstock Per la maggior parte degli uomini, l'impotenza sessuale può essere trattata con successo con farmaci (orali, iniettati o applicati localmente) o con l'uso di dispositivi esterni di vuoto e di costrizione che facilitano l'erezione. Le protesi peniene possono essere indicate se gli approcci di prima linea falliscono o risultano inefficaci, cioè quando non si riesce ad ottenere un'erezione sufficiente per l'attività sessuale utilizzando altri metodi. In passato, il posizionamento di dispositivi protesici all'interno del pene era l'unica terapia efficace per gli uomini affetti da disfunzione erettile organica. Nella pratica attuale, però, si tratta dell'ultima opzione presa in considerazione. Le protesi peniene non sono per tutti ed il medico potrebbe controindicarne l'impianto nel caso di: Infezione, come un'infezione polmonare o un'infezione del tratto urinario

Diabete non ben controllato

Malattia cardiaca significativa Sebbene le protesi peniene consentano agli uomini di avere un'erezione, non aumentano il desiderio o la sensazione sessuale. Inoltre, le protesi peniene non renderanno il pene più grande di quanto non fosse al momento dell'intervento. Infine, l'impianto di una protesi peniene rende implicite delle modifiche dello stile di vita per migliorare la funzione vascolare e controllare eventuali condizioni patologiche concomitanti, come l'ipertensione (es. non fumare, mantenere il peso corporeo ideale e impegnarsi in un regolare esercizio fisico). Per approfondire: Disfunzione erettile - Cause e Sintomi

Come funzionano Come funzionano le Protesi Peniene? Un breve ripasso dell'anatomia del pene è fondamentale pe comprendere il funzionamento delle protesi peniene: Il pene è formato da una porzione fissa ( radice ), da una porzione mobile ( corpo ) e da un'estremità ( glande );

), da una porzione mobile ( ) e da un'estremità ( ); Il pene è ricoperto da una guaina di tessuto mobile, la cui estremità ( prepuzio ) è unito al glande per mezzo di un sottile segmento di cute molto elastica, definito frenulo .

) è unito al glande per mezzo di un sottile segmento di cute molto elastica, definito . Nella parte interna del pene si trovano i corpi cavernosi, disposti parallelamente, e al di sotto il corpo spongioso. Durante l'erezione, il corpo spongioso appare al tatto e alla vista come un grosso cordone. Nel corpo spongioso e nei corpi cavernosi, ci sono numerosi vasi sanguigni, che governano l'erezione e la tumescenza del corpo cavernoso, e una grandissima quantità di terminazioni nervose (nervi autonomi e somatici, integrati a numerosi siti spinali e sopraspinali nel sistema nervoso centrale), che concorrono ad indurre piacere durante il rapporto sessuale. Le protesi peniene possono essere suddivise nelle seguenti 2 grandi categorie: Protesi peniene semirigide (o malleabili) : sono impianti semirigidi che possono essere piegati nella forma desiderata (in termini pratici, si può puntare il pene verso il basso per l'uso quotidiano o posizionarlo verso l'alto per i rapporti sessuali). Con la protesi semirigida vengono impiantati nei corpi cavernosi 2 cilindri corrispondenti costituiti da un nucleo centrale di metallo o di plastica e un guscio esterno. Questi dispositivi forniscono una rigidità sufficiente per la penetrazione e raramente si rompono. Gli inconvenienti principali sono l'aspetto estetico del pene (che rimane sempre semieretto e crea difficoltà di occultamento) e la compromissione del naturale meccanismo erettile quando viene impiantata la protesi.

: sono impianti semirigidi che possono essere piegati nella forma desiderata (in termini pratici, si può puntare il pene verso il basso per l'uso quotidiano o posizionarlo verso l'alto per i rapporti sessuali). Con la vengono impiantati nei corpi cavernosi 2 cilindri corrispondenti costituiti da un nucleo centrale di metallo o di plastica e un guscio esterno. Questi dispositivi forniscono una rigidità sufficiente per la penetrazione e raramente si rompono. Gli inconvenienti principali sono l'aspetto estetico del pene (che rimane sempre semieretto e crea difficoltà di occultamento) e la compromissione del naturale meccanismo erettile quando viene impiantata la protesi. Protesi peniene gonfiabili : i dispositivi gonfiabili possono essere composti da 2 o tre componenti (cilindri, pompa, serbatoio). Le più utilizzate sono costituite da tri-componente: 2 cilindri realizzati con materiali espandibili e resistenti inseriti nei corpi cavernosi, una pompa posizionata nello scroto per gonfiare i cilindri e un serbatoio contenuto all'interno dei cilindri o in un serbatoio separato posto sotto la fascia del basso addome. Una protesi peniena gonfiabile deve essere pompata in posizione eretta premendo la pompa in modo che il serbatoio invii il fluido al pene; quest'ultimo può tornare ad essere flaccido manualmente esercitando una pressione che rimanda il fluido al serbatoio. La protesi gonfiabile generalmente rimane funzionale per 7-10 anni prima che possa essere necessaria una sostituzione. I miglioramenti apportati a questi dispositivi hanno portato ad un tasso di guasto inferiore al 10%.

: i possono essere composti da 2 o tre componenti (cilindri, pompa, serbatoio). Le più utilizzate sono costituite da tri-componente: 2 cilindri realizzati con materiali espandibili e resistenti inseriti nei corpi cavernosi, una pompa posizionata nello scroto per gonfiare i cilindri e un serbatoio contenuto all'interno dei cilindri o in un serbatoio separato posto sotto la fascia del basso addome. Una protesi peniena gonfiabile deve essere pompata in posizione eretta premendo la pompa in modo che il serbatoio invii il fluido al pene; quest'ultimo può tornare ad essere flaccido manualmente esercitando una pressione che rimanda il fluido al serbatoio. La protesi gonfiabile generalmente rimane funzionale per 7-10 anni prima che possa essere necessaria una sostituzione. I miglioramenti apportati a questi dispositivi hanno portato ad un tasso di guasto inferiore al 10%. Le protesi peniene bi-componente sono più semplici e facili da usare. Tuttavia, di solito c'è un compromesso tra la turgidità dell'erezione e quanto flaccido può diventare il pene. Le persone che hanno un impianto in due pezzi tendono ad essere più soddisfatte del loro pene allo stato flaccido o eretto, ma non in entrambi. Questo perché le dimensioni ridotte della pompa del fluido e del serbatoio monopezzo non consentono regolazioni importanti.

sono più semplici e facili da usare. Tuttavia, di solito c'è un compromesso tra la turgidità dell'erezione e quanto flaccido può diventare il pene. Le persone che hanno un impianto in due pezzi tendono ad essere più soddisfatte del loro pene allo stato flaccido o eretto, ma non in entrambi. Questo perché le dimensioni ridotte della pompa del fluido e del serbatoio monopezzo non consentono regolazioni importanti.

Le protesi peniene tri-componente, al contrario, sono leggermente più complesse. Oltre alla protesi e alla pompa, contengono anche un serbatoio separato. Le parti aggiunte consentono numerosi vantaggi. Il pene flaccido è completamente flaccido, poiché è presente una valvola che rilascia la pressione nel pene quando non si desidera più un'erezione. Lo spazio aggiuntivo del serbatoio consente inoltre che le erezioni con questo dispositivo siano più rigide rispetto a quelle con l'impianto in due pezzi. Shutterstock Il medico potrebbe suggerire un tipo di protesi peniena piuttosto che un altro in base all'età, al rischio di infezione e alle condizioni di salute o ai trattamenti medici, pregressi o in corso. Sebbene le protesi peniene siano il trattamento più invasivo per la disfunzione erettile, la maggior parte degli uomini che le hanno e dei loro partner riferiscono di essere soddisfatti dei dispositivi. In effetti, le protesi peniene hanno il più alto tasso di soddisfazione tra tutti i trattamenti per la disfunzione erettile. Vantaggi e svantaggi dei diversi tipi di Protesi Peniene Trattamento Vantaggi Svantaggi Impianti ad asta semirigidi o malleabili Intervento chirurgico semplice

Relativamente poche complicazioni

Nessuna parte in movimento

Impianto meno costoso

Tasso di successo del 70-80%

Altamente efficace Erezione costante in ogni momento

Potrebbe essere difficile da nascondere

Non aumenta la larghezza del pene

Rischio di infezione

Altera permanentemente o può danneggiare gli organi di erezione

Aumentato rischio di erosione

Se non ha successo, interferisce con altri trattamenti Impianti penieni gonfiabili Imita il processo naturale di rigidità-flaccidità

Il paziente controlla lo stato di erezione

Aspetto naturale

Nessun problema di occultamento

Tasso di successo del 70-80%

Altamente efficace A volte è difficile attivare il dispositivo gonfiabile

Possibili guasti meccanici

Risultati a lungo termine non disponibili

Rischio di infezione

Impianto più costoso

Altera permanentemente o può danneggiare gli organi di erezione

Se non ha successo, interferisce con altri trattamenti

Quando sono necessarie Quando viene presa in considerazione la Protesi Peniena per la disfunzione erettile? La chirurgia è generalmente riservata ai casi "refrattari" di disfunzione erettile, cioè l'impianto di protesi peniene è solitamente utilizzato per gli uomini che non hanno avuto successo con altre terapie o che necessitano di ricostruzioni del pene. Per esempio: gli uomini che sono stati sottoposti a prostatectomia radicale per cancro alla prostata e nei quali una procedura di risparmio dei nervi non è stata eseguita (o non ha avuto successo), spesso non rispondono agli inibitori orali della fosfodiesterasi 5 (PDE-I) e questi pazienti sono buoni candidati per un impianto penieno; lo stesso vale per gli uomini trattati con radioterapia, anche se la maggior parte di questi uomini tende a rispondere agli agenti orali. Le protesi peniene trovano indicazione anche in diversi altri casi: Mancanza di risposta al trattamento: modifiche dello stile di vita, farmaci o altri trattamenti non invasivi non risolvono il problema.

modifiche dello stile di vita, farmaci o altri trattamenti non invasivi non risolvono il problema. Malattia di Peyronie: questa malattia, caratterizzata da un'estrema flessione del pene durante l'erezione, porta a rapporti sessuali dolorosi e disfunzioni.

questa malattia, caratterizzata da un'estrema flessione del pene durante l'erezione, porta a rapporti sessuali dolorosi e disfunzioni. Trauma: gli impianti penieni sono presi in considerazione in caso di disfunzione erettile dovuta a danni al sistema nervoso, come nella lesione cerebrale traumatica (TBI) o nella lesione del midollo spinale.