Protesi al Ginocchio: quando farla e in cosa consiste?

L'intervento di protesi al ginocchio è invasivo e impone una riabilitazione post-operatoria appropriata, al fine di garantire un recupero soddisfacente. Se l'applicazione è andata a buon fine e il paziente è scrupoloso nel seguire il percorso riabilitativo, la protesi al ginocchio garantisce risultati soddisfacenti; occorre precisare, tuttavia, che il paziente dovrà evitare determinate attività, poiché potrebbe inficiare sulla tenuta della protesi stessa (questo riguardo non è poi così difficile da seguire, in quanto solitamente ricorrono alla protesi pazienti anziani , che non hanno uno stile di vita particolarmente attivo).

Lo scopo della protesi al ginocchio è alleviare il dolore e ripristinare una certa mobilità articolare in quei soggetti con un ginocchio compromesso e che non rispondono alle terapie conservative.

Quando Farla

Quando serve la Protesi al Ginocchio?

Come le altre articolazioni sinoviali del corpo umano, anche il ginocchio può subire danni e processi di degenerazione.

I sintomi più comuni di queste condizioni sono: dolore, gonfiore e scarsa mobilità articolare.

Se il danno/degenerazione articolare è di lieve entità, la sintomatologia tende a essere modesta e, il più delle volte, facilmente gestibile con interventi di natura conservativa.

Al contrario, quando danno e degenerazione sono importanti, i sintomi sono rilevanti e debilitanti, e, spesso, non rispondono alle terapie più tradizionali: è proprio in queste circostanze che sussistono le condizioni per ricorrere alla chirurgia protesica.

Riepilogando, quindi, l'applicazione della protesi al ginocchio è indicata in presenza di una degenerazione articolare severa, combinata a una sintomatologia incompatibile con uno stile di vita normale e senza sofferenze.

La protesi va intesa come un rimedio estremo, da attuare soltanto dopo opportune valutazioni e soprattutto dopo aver tentato una gestione conservativa della sintomatologia.

Quando operare di protesi al ginocchio?? Forte dolore e gonfiore

Rigidità articolare e ridotta mobilità del ginocchio

Difficoltà a svolgere le più comuni attività quotidiane

Qualità della vita compromessa

Quando è indicata la Protesi al Ginocchio?

Entrando nel pratico, ecco le principali condizioni che potrebbero indurre una degenerazione articolare tale da rendere necessaria la protesi al ginocchio:

Artrosi , anche nota come osteoartrite o gonartrosi ( artrosi del ginocchio ).

È in assoluto il principale motivo di ricorso alla protesi al ginocchio.

Si tratta di una patologia correlata soprattutto all'invecchiamento e caratterizzata dal consumo della cartilagine articolare, che protegge le superficie ossee impegnate nell'articolazione.

Si tratta di una malattia autoimmune, in cui il sistema immunitario, anziché difendere l'organismo dalle infezioni, lo aggredisce, procurando danni alle articolazioni.

A livello articolare, l'artrite reumatoide colpisce, dapprima, la membrana sinoviale; dopodiché, agisce contro anche le componenti dell'articolazioni: la cartilagine, i legamenti e le superfici.

La sintomatologia tipica: rigidità articolare, dolore e gonfiore.

Anche in questo caso, la protesi è un trattamento proposto al paziente quando l'artrite reumatoide è grave e in fase avanzata.

È una malattia genetica ereditaria, che altera il normale processo di coagulazione.

Tra le varie conseguenze, figurano anche gli emartri, ossia sanguinamenti all'interno delle articolazioni maggiori.

Nel lungo periodo, le forme gravi di emofilia producono emartri che compromettono la salute delle articolazioni e ne favoriscono la degenerazione artrosica.

Nel soggetto con emofilia, oltre al ginocchio, soffrono per la malattia anche l'anca e la caviglia.

È una forma di artrite, caratterizzata dall'accumulo di acido urico a livello articolare.

È la morte di una porzione del tessuto osseo dovuta a mancato o insufficiente afflusso di sangue.

Si intende infortuni su cui è impossibile intervenire con la chirurgia riparativa.

. Si intende infortuni su cui è impossibile intervenire con la chirurgia riparativa. Displasie osseee deformità del ginocchio (es: varismo o valgismo).

Entrambe queste condizioni determinano una disposizione anomala degli elementi ossei articolari, i quali perdono progressivamente la loro mobilità e integrità.

Hanno un'origine congenita e possono rivelarsi invalidanti.

Occorre precisare che la protesi al ginocchio non costituisce il trattamento di prima linea per le condizioni sopraccitate: va sempre inteso, infatti, come una terapia da adottare in caso di mancata risposta alle terapie conservative e in presenza di sintomi incompatibili con una vita normale.

Per capire, prendendo come riferimento l'artrosi del ginocchio, molte persone ne soffrono, ma non tutte hanno bisogno della protesi; quest'ultima, difatti, è indicata quando il grado di degenerazione della cartilagine articolare è elevato, la funzionalità articolare è fortemente compromessa e la gestione conservativa della malattia non dà più alcun beneficio.

Chi è il classico paziente sottoposto a Protesi del Ginocchio?

La maggior parte degli individui sottoposti a protesi al ginocchio appartiene alla popolazione anziana di età compresa tra i 60 e gli 80 anni; questi soggetti, d'altra parte, sono tra i più colpiti da condizioni come l'artrosi (del ginocchio) e l'artrite reumatoide.

Nel paziente più giovane, la chirurgia protesica è poco considerata, anche in presenza di un grave danno articolare; c'è la preferenza, infatti, verso soluzioni conservative o meno invasive (medicina rigenerativa).

Il motivo di ciò è abbastanza semplice: le protesi al ginocchio hanno durata limitata nel tempo, non sono eterne; di conseguenza, trascorso il loro tempo di vita, dovrebbero essere cambiate con un nuovo dispositivo, un'operazione molto più complessa del primo intervento di applicazione.