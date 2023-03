Protesi al Ginocchio: riabilitazione, rischi e benefici

Lo scopo della protesi al ginocchio è alleviare il dolore e ripristinare una certa mobilità articolare in quei soggetti con un ginocchio compromesso e che non rispondono alle terapie conservative.

Post Operatorio

Dopo l'intervento di applicazione della protesi al ginocchio, il periodo post-operatorio si compone di diverse tappe obbligate, che servono a una pronta guarigione e alla ripresa delle normali attività quotidiane.

Di seguito, l'articolo descriverà il classico percorso di recupero dopo l'impianto di una protesi totale; tuttavia, non va dimenticato che la protesi parziale richiede tempi di guarigione più brevi e che ogni paziente è un caso a sé stante.

Fattori che influenzano i tempi di recupero Età del paziente;

Stato di salute generale del paziente;

Tipo di protesi utilizzata;

Precedenti interventi alle ginocchia.

Primi Giorni dopo la Protesi al Ginocchio

In passato, la soluzione considerata migliore per il paziente appena operato, era l'allettamento, nonostante il rischio di trombosi.

Oggi, invece, grazie alle moderne protesi e a una tecnologia chirurgica avanzata, la situazione è completamente mutata: infatti, il personale medico caldeggia la ripresa immediata del movimento (anche nel giorno stesso dell'operazione), da effettuarsi, ovviamente, con l'aiuto delle stampelle o del deambulatore.

Il ricovero ospedaliero è, quindi, breve (una settimana circa) e serve come misura precauzionale. Le attenzioni maggiori sono rivolte alla ferita suturata, per evitarne l'infezione.

Protesi al Ginocchio: tempi di recupero

Il paziente deve far uso delle stampelle, o del deambulatore, per un periodo lungo circa 3-6 settimane: questo è il tempo che serve alla ferita e all'apparato muscolo-legamentoso per guarire e tornare alla normalità.

Fintanto che la deambulazione è ridotta, il paziente deve ricevere delle iniezioni di anticoagulante (per esempio l'eparina), per evitare che si formino dei trombi nelle gambe.

Se il soggetto segue diligentemente il programma riabilitativo e non affretta i tempi, la ripresa delle normali attività avviene normalmente dopo 3 mesi.

Tra le normali attività, è compresa anche la pratica sportiva (massima cautela), con l'eccezione di tutti quegli sport in cui c'è il pericolo di eseguire movimenti estremi o subire cadute; pertanto, si sconsiglia, in particolare ai pazienti più giovani, di praticare calcio, sci, equitazione, rugby ecc.

La piena guarigione richiede 1-2 anni: questo è il tempo che serve alla cicatrice e ai muscoli per rinsaldarsi a dovere.

Nella seguente tabella, si riassumono i tempi medi per il ritorno ad alcune attività quotidiane più comuni.

Attività Dopo quanto si può riprendere? Breve descrizione Guidare 4-6 settimane dopo l'operazione È bene astenersi dalla guida, se non si è ancora in grado di piegare liberamente il ginocchio. Va posta, poi, notevole attenzione a come si entra in auto: meglio sedersi e girarsi sul sedile con le gambe parallele. Lavoro 6-12 settimane dopo l'operazione I tempi dipendono dal tipo di lavoro. Se sedentario, la ripresa richiede, ovviamente, meno tempo. Lavori domestici 6-12 settimane dopo l'operazione Per i primi 2-3 mesi, è bene evitare i lavori domestici più pesanti, in cui si sollecita maggiormente l'articolazione. I lavori più leggeri, come spolverare o lavare i piatti, posso svolgersi dopo poco tempo. Vita sessuale 6-8 settimane dopo l'operazione È meglio aspettare il consulto del medico curante.

Come si sta Dopo la Protesi al Ginocchio?

Il dolore post-operatorio è uno dei disturbi che i pazienti temono di più; tuttavia, esso rappresenta un passaggio obbligato, durante il percorso di guarigione, ed è normale avvertirlo.

Se ci si attiene, con scrupolo, ai consigli del medico e dei fisioterapisti, la sensazione dolorosa si esaurisce normalmente in poco tempo.

Un discorso molto simile vale anche per la continua sensazione di stanchezza; anch'essa non deve preoccupare, in quanto è la naturale conseguenza di un intervento chirurgico, come quello di protesi al ginocchio.

La stanchezza comincerà a svanire via via che la ferita e i tessuti muscolo-legamentosi rimarginano.

Controlli Periodici

Il paziente è chiamato al primo controllo post-intervento, presso il proprio medico curante, dopo 6-12 settimane circa.

Se la guarigione sta procedendo senza problemi, il secondo controllo è fissato a un anno esatto dal primo.

Se, poi, anche il secondo controllo dà esito positivo, tutti i controlli successivi verranno fissati a 5 anni di distanza l'uno dall'altro.

In queste occasioni, oltre a valutare la mobilità articolare, si eseguirà anche un esame ai raggi X, per stabilire lo stato d'usura della protesi.

Si tratta, ovviamente, di un piano di controllo raccomandato.

Movimenti da Evitare dopo la Protesi al Ginocchio

Il periodo post-operatorio è delicato e bisogna curare nei minimi dettagli ogni movimento eseguito, se si vuole recuperare al meglio; un gesto sbagliato, infatti, può avere effetti deleteri sulla protesi appena impiantata.

Ecco, di seguito, i movimenti più pericolosi, che vanno evitati, e alcuni consigli.

Quali movimenti evitare dopo la Protesi al Ginocchio Evitare di ruotare il ginocchio

Non accavallare le gambe

Evitare di comprimere la ferita

Non mettere un cuscino sotto il ginocchio, quando si dorme. C'è rischio di una flessione permanente del ginocchio

Non inginocchiarsi (è il medico che dirà quando è possibile farlo)

Non sedersi su sedie troppo basse Alcuni consigli Con le stampelle, salire le scale avanzando prima l'arto sano

Con le stampelle, scendere le scale avanzando prima l'arto operato

Scendere dal letto dalla parte dell'arto operato e a piè pari

Entrare e uscire dall'auto a piè pari

Riabilitazione dopo Protesi al Ginocchio

La riabilitazione ha un ruolo fondamentale per recuperare nei tempi appropriati una buona mobilità articolare.

Il percorso riabilitativo, che comincia già 24-48 ore dopo l'operazione, consiste in un programma di esercizi da eseguire in palestra; in questa sede, a prendersi cura del paziente, è un fisioterapista, che mostra quali esercitazioni svolgere, correggendone eventuali errori di esecuzione.

Dopo la dimissione, si suggerisce di abbinare la palestra a degli esercizi da praticare a casa (illustrati anche questi dal fisioterapista); i benefici che si possono trarre dall'allenamento a casa sono notevoli.

La riabilitazione è un momento importante, non solo per il recupero fisico, ma anche per quello psicologico: la sensazione di dolore patita all'inizio del percorso di recupero può sconfortare il paziente, ma il sostegno, offerto dalle persone attorno a lui, può aiutarlo a superare tali difficoltà.