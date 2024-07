Protesi d'anca: quando farla e come si svolge l'intervento?

Tuttavia, se l'entità del danno è notevole o ha natura cronica, va presa in seria considerazione la possibilità di sottoporsi all'intervento chirurgico di protesi d'anca . In questi casi, sono il dolore persistente e l'incapacità di svolgere le più facili attività quotidiane (stare in piedi , camminare , guidare ecc.) a convincere il paziente a operarsi.

Come ogni articolazione , anche l'anca può subire dei danni. Quando ciò accade, la prima misura terapeutica consiste in un trattamento conservativo ( riabilitazione , fisioterapia e antidolorifici ).

Ciò è in linea con quanto appena detto in merito alle principali cause di danno articolare dell'anca. Infatti, osteoartrosi, artrite reumatoide e fratture dell'anca sono circostanze patologiche tipiche dell' età avanzata .

Come si esegue?

È doveroso fare una breve premessa: esistono tre tipologie d'intervento di protesi d'anca. Tuttavia, questo articolo tratta nel dettaglio solo una tipologia, ovvero quella che prevede la sostituzione dell'intera articolazione dell'anca e di buona parte del femore. Il motivo è semplice: pur trattandosi dell'intervento più invasivo, fornisce i migliori risultati.

Le altre due metodiche verranno illustrate, brevemente, nel capitolo dedicato agli interventi alternativi.

Anestesia

L'intervento di protesi d'anca si esegue, di solito, in anestesia generale. Tuttavia, è possibile anche optare per un'anestesia epidurale, in cui solo la parte inferiore del corpo è insensibile al dolore. Chi sceglie questa seconda opzione, non è comunque cosciente, poiché deve assumere dei forti sedativi.

Posizionamento della protesi

Ad anestesia avvenuta, comincia l'intervento vero e proprio. La procedura dura tra i 60 e i 90 minuti e può suddividersi in tre momenti cardine:

Incisione dell'anca;

Rimozione dell'articolazione danneggiata;

Sostituzione con un'articolazione artificiale.

Quando si rimuove l'articolazione danneggiata, si tolgono la parte superiore del femore (testa, collo e un pezzo del corpo) e la porzione di acetabolo, entro cui alloggia il femore stesso.

Solo a questo punto, si passa alla sostituzione dell'anca con una protesi in lega metallica.

Il chirurgo comincia col fissare, al bacino, una cavità artificiale, che funge da acetabolo. Questa cavità è chiamata coppa (o cotile) protesica.

Successivamente, applica il cosiddetto stelo protesico. Un'estremità dello stelo è fatta per saldarsi al femore rimasto; l'altra estremità presenta una testa, molto simile a quella del femore, che alloggia perfettamente dentro la coppa protesica.

Infine, per fissare saldamente la coppa e la testa dello stelo, le soluzioni sono due: o si applica del cemento acrilico (una specie di colla), oppure si ricorre a un meccanismo a pressione.

Materiali usati

La protesi d'anca è fatta di materiali diversi.

Lo stelo e la coppa sono in lega metallica; l'inserto e la testa, invece, possono essere, oltre che in metallo, anche di plastica o ceramica.

I materiali di realizzazione incidono sulla durata e sull'usura della protesi.

La tabella seguente riporta i possibili materiali, con cui costruire le varie parti della protesi, e le associazioni possibili tra testa e inserto.

Parti della protesi Materiali Coppa Titanio Inserto Polietilene Ceramica Metallo Stelo Lega al titanio Testa Lega cromo - cobalto - molibdeno Ceramica Associazioni possibili tra testa e inserto Metallo/polietilene Ceramica/polietilene Ceramica/ceramica Metallo/metallo

Cemento per fissare la protesi

Esistono due strategie per saldare lo stelo al femore.

La prima prevede l'uso di un collante, il cemento acrilico. La saldatura creata è fortissima, tanto che la rimozione della protesi, quando questa si è usurata, risulta difficoltosa e diventa un problema. Tale opzione è nota col nome di protesi cementata.

La seconda strategia, invece, consiste nel creare, per prima cosa, un alloggiamento, nel femore, perfetto per lo stelo; e, poi, nell'inserire quest'ultimo con un meccanismo a pressione. Quando si opta per questo tipo di saldatura (nota come protesi non cementata), si fa uso di protesi, il cui stelo presenta dei piccolissimi fori. I fori permettono all'osso di crescervi all'interno, ancorando maggiormente la protesi. I vantaggi della protesi non cementata consistono nella facile rimozione.

Protesi d'anca con chirurgia robotica: come si svolge?

Le ricerche nel campo della tecnologia medica hanno messo a disposizione di ortopedici e pazienti una tecnica innovativa per l'esecuzione degli interventi di protesi d'anca: si tratta della chirurgia robotica.

La chirurgia robotica ortopedica prevede l'impiego di un robot di ultima generazione, il quale, sotto la guida di un ortopedico adeguatamente formato, permette di incidere la zona di interesse e di posizionare correttamente l'impianto protesico.

Questa tecnica è sempre più apprezzata e in uso per svariati motivi:

Fornendo allo strumento robotico delle specifiche immagini radiografiche, esso in grado di realizzare una protesi virtuale correttamente dimensionata e e rispettosa delle strutture periarticolari , che servirà come spunto per quella reale, da impiantare. La chirurgia robotica ortopedica, quindi, è di supporto non solo all'intervento vero e proprio, ma anche alla fase di pianificazione, la quale è altrettanto importante e delicata.

, che servirà come spunto per quella reale, da impiantare. La chirurgia robotica ortopedica, quindi, è di supporto non solo all'intervento vero e proprio, ma anche alla fase di pianificazione, la quale è altrettanto importante e delicata. Consente di studiare l'articolazione in modo oggettivo , stilando valutazioni impossibili per l'occhio umano.

, stilando valutazioni impossibili per l'occhio umano. È minimamente invasiva . Permette, infatti, di resettare una minima porzione di osso sano, quella che serve per un impianto ottimale; inoltre, limita le perdite ematiche .

. Permette, infatti, di resettare una minima porzione di osso sano, quella che serve per un impianto ottimale; inoltre, . È altamente precisa nell'impianto .

. La fase di recupero post-operatorio è più rapida .

. Si caratterizza per impianti più longevi rispetto agli interventi di chirurgia ortopedica tradizionale. La maggiore longevità è un vantaggio derivante da un posizionamento maggiormente preciso.

Il robot non sostituisce il chirurgo, ma lo assiste, consentendo un intervento più preciso.

Per un suo corretto serve un'adeguata preparazione ed esperienza.