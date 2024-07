Protesi d'anca: quali sono i rischi e i tempi di recupero?

Decorso post-operatorio

Il decorso post-operatorio dopo un intervento di protesi d'anca comporta diverse tappe obbligate, che servono a una pronta guarigione e alla ripresa della normale vita quotidiana.

I PRIMI GIORNI

Un tempo, i pazienti erano costretti all'immobilità, in un letto, per diverse decine di giorni. Oggi, invece, grazie alle attuali tecniche chirurgiche e alla nuove protesi, possono riprendere a muoversi, ovviamente con l'aiuto delle stampelle, già il giorno stesso dell'intervento.

Il ricovero ospedaliero, pertanto, non è lungo e si aggira tra i 3 e i 5 giorni.

Due raccomandazioni sono assai importanti:

quando si è sdraiati a letto per riposarsi, è bene mantenere un cuscino tra le gambe, in modo tale che l'anca rimanga in posizione corretta;

è utile indossare vestiti imbottiti, che preservino la ferita da insulti fisici.

I TEMPI DI RECUPERO

Il paziente deve far uso delle stampelle, con l'opportuna cautela, per almeno 4-6 settimane. Questo è il tempo che serve alla ferita e all'apparato muscolo-legamentoso per guarire e tornare alla normalità.

Fintanto che la deambulazione è ridotta, vanno praticate delle iniezioni di anticoagulante (per esempio l'eparina), per evitare che si formino dei trombi nelle gambe.

Se il paziente si attiene con scrupolosità agli esercizi di riabilitazione e non forza i tempi, il recupero totale e la ripresa delle normali attività avviene dopo 2 o 3 mesi. Tra le normali attività, è inclusa anche la pratica di alcuni sport, quelli in cui non sono previsti movimenti bruschi e urti da contatto. Pertanto, si sconsiglia, caldamente, di praticare calcio, sci, equitazione, rugby ecc.

Nella seguente tabella, si riassumono i tempi medi per il ritorno ad alcune attività quotidiane comuni.

Attività Dopo quanto si può riprendere? Breve descrizione Guidare 6 settimane dopo l'operazione Il paziente può incontrare delle difficoltà a entrare e uscire dall'auto. Una soluzione può essere quella di sedersi e girarsi sul sedile con le gambe parallele. Lavoro 6-12 settimane dopo l'operazione I tempi dipendono dal tipo di lavoro. Se sedentario, la ripresa richiede, ovviamente, meno tempo. Vita sessuale 6-8 settimane dopo l'operazione È meglio aspettare il consulto del medico curante.

DOLORE E STANCHEZZA

Il dolore post-operatorio rappresenta uno dei disturbi più temuti dai pazienti.

Tuttavia, è normale avvertirlo, soprattutto dopo un'operazione invasiva come quella di protesi d'anca. Il tempo richiesto, per il suo esaurimento, varia da paziente a paziente; in ogni caso, non è particolarmente lungo.

Lo stesso discorso vale per la continua sensazione di stanchezza. Anch'essa, infatti, non deve preoccupare, in quanto è una conseguenza naturale, successiva all'intervento.

COSA DEVE PREOCCUPARE?

I segni, che devono richiamare l'attenzione del paziente, sono tre:

Comparsa di rossore in corrispondenza della ferita

in corrispondenza della ferita Aumento progressivo del dolore, anziché un suo calo

Edema in corrispondenza della ferita

In loro presenza, si raccomanda di rivolgersi d'urgenza al medico curante.

I CONTROLLI PERIODICI

Il primo controllo post-intervento va fatto, presso il medico curante, dopo 6-12 settimane circa.

Se la guarigione sta procedendo regolarmente, il secondo controllo viene fissato a un anno esatto di distanza dal primo.

Se, infine, anche il secondo consulto medico è positivo, i controlli successivi vanno svolti ogni 5 anni. In queste occasioni, si esegue anche un esame ai raggi X, per valutare lo stato d'usura della protesi.

I MOVIMENTI E I GESTI DA EVITARE

Il periodo post-operatorio è delicato e bisogna curare ogni piccolo dettaglio, se si vuole recuperare al meglio. Pertanto, vanno evitati movimenti bruschi e posizioni estreme.

Evitare la flessione dell'anca con un angolo superiore ai 90°, durante ogni attività

Evitare di eseguire movimenti di rotazione dell'anca

Non fare perno sulla gamba operata

Girarsi su se stessi a piccoli passi

Evitare di comprimere la ferita (quando si dorme, per esempio)

Non accavallare le gambe

Evitare le sedie troppo basse e dotarsi, in casa, di un gabinetto rialzato

LA RIABILITAZIONE

La riabilitazione è fondamentale per recuperare, nei tempi stabiliti, la piena mobilità articolare.

Essa comincia già dopo la dimissione dall'ospedale e consiste in un programma di esercizi da eseguire in palestra. In questa sede, il paziente deve affidarsi alle cure e ai consigli di un fisioterapista, il quale propone gli esercizi da svolgere e corregge eventuali errori di esecuzione.

La riabilitazione è un momento importante, non solo per il recupero fisico, ma anche per quello psicologico. La sensazione di dolore, patita all'inizio del percorso di recupero, può sconfortare il paziente, ma il sostegno, offerto dalle persone attorno a lui, può aiutarlo a superare tali difficoltà.

LA DURATA DI UNA PROTESI

Una protesi dura, in genere, tra i 15 e i 20 anni, in base al modello utilizzato.

Come si è visto, il recupero post-operatorio è lungo e merita le giuste attenzioni. Pertanto, rimandare il secondo intervento, seppur di un paio di anni, grazie all'innesto di una protesi longeva, non è un dettaglio trascurabile (in particolare per i pazienti più giovani).

RISULTATI

La prima protesi d'anca è stata applicata negli anni '60. In questi anni, la tecnica è migliorata a vista d'occhio e i benefici, di cui godono i pazienti sottoposti all'operazione, sono tangibili. Non a caso, è considerato uno degli interventi chirurgici più efficaci.

Il paziente, dopo la riabilitazione, può tornare a condurre una vita normale, di buona qualità.