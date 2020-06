Cos'è Cos'è la Proteina C Reattiva? La proteina C reattiva (PCR), sintetizzata dal fegato e dagli adipociti, è una proteina (nel dettaglio, si tratta di un'alfaglobulina) che aumenta la sua concentrazione ematica nella fase acuta di varie malattie, nei processi infiammatori e in seguito ad alcune operazioni chirurgiche; dopo un evento acuto, nel giro di poche ore i suoi livelli possono raggiungere valori centinaia di volte superiori rispetto alle condizioni basali.

I livelli di proteina C reattiva aumentano significativamente in risposta ad una grande varietà di situazioni, tra cui - oltre a quelle già ricordate: Infezioni di origine batterica e virale;

Infarto miocardico;

Neoplasie maligne;

Reumatismi articolari acuti;

Ascessi addominali;

Peritoniti;

Lupus eritromatoso sistemico;

Morbo di Crohn. In generale, quindi, elevati livelli di proteina C reattiva indicano che l'organismo è sottoposto ad uno stress considerevole, ma non forniscono informazioni utili sull'origine del processo patologico, che dev'essere indagato attraverso altri esami.

Perché si Misura Proteina C Reattiva: quali informazioni fornisce? Shutterstock Il medico prescrive la misurazione della proteina C reattiva (PCR) nel sangue quando sospetta che il paziente abbia un'infiammazione acuta, come un'infezione batterica o fungina, una patologia autoimmune (es. lupus eritematoso sistemico o vasculiti), una malattia infiammatoria intestinale (es. morbo di Chron) o alcune forme di artrite.

Essendo la PCR un marcatore generale d'infiammazione, un eventuale aumento del suo valore deve allertare il medico, che provvederà a prescrivere esami più approfonditi per stabilire una diagnosi.

Il dosaggio della proteina C reattiva viene indicato per: Valutare l'andamento e la gravità del processo infiammatorio;

Determinare l'efficacia di una terapia antinfiammatoria;

Verificare il processo di guarigione delle ferite chirurgiche, delle ustioni o del trapianto d'organo.

Valutare il rischio di coronaropatie. Dopo aver valutato i risultati, il medico può orientarsi meglio e consigliare altre indagini di approfondimento.

La PCR è correlata a un altro esame usato per valutare uno stato infiammatorio: il test della velocità di sedimentazione dei globuli rossi (VES). A differenza di quest'ultimo parametro, però, la proteina C reattiva aumenta e diminuisce più rapidamente. Per approfondire: Cos'è la Velocità di Eritrosedimentazione? Significato VES Alta Proteina C Reattiva: quando è utile misurarla? A causa dell'estrema variabilità delle condizioni a cui si associa, il dosaggio sierico della Proteina C reattiva perde il suo valore diagnostico quando la malattia del paziente non è definita; al contrario, si tratta di un esame molto importante nel monitoraggio di alcune patologie e nella valutazione dell'efficacia dei vari trattamenti terapeutici. Il riscontro di un diminuito tasso ematico di proteina C reattiva in seguito a trattamento antinfiammatorio, ad esempio, è indice di efficacia del percorso terapeutico.

I livelli di proteina C reattiva non sono specifici per la diagnosi di malattia, ma servono a valutarne la gravità e l'evoluzione quando essa è già stata diagnosticata, a prescrivere esami più approfonditi per indagarne le origini o a valutare l'efficacia della terapia adottata.

Valori normali La proteina C reattiva si riscontra frequentemente nel siero di soggetti normali in concentrazioni molto basse, generalmente non superiori a 5-6 mg/L. Durante i processi infiammatori, il titolo della proteina C reattiva può raggiungere valori molto elevati, fino a 500-1.000 mg/L. L'aumento sierico della proteina C reattiva contribuisce all'immunità innata o aspecifica, con attivazione dei complementi e accelerazione della fagocitosi; si tratta, quindi, di un meccanismo messo in atto dall'organismo per difendersi dai sopraccitati eventi morbosi. Valori di riferimento della PCR Nelle persone sane, il valore medio della proteina C reattiva è compreso tra 0,5 mg/l e 10 mg/l, con una variabilità che dipende dall'età e dal sesso del paziente.

I seguenti valori di PCR sono indicativi della presenza o meno di un'infiammazione: 0,00 - 0,50 mg/100 ml: assenza di processi infiammatori;



0,50 - 1,00 mg/100 ml: possibilità di processo infiammatorio non acuto;



1,00 - 10,00 mg/100 ml: processo infiammatorio acuto lieve o moderato;



oltre 10,00 mg/100 ml: processo infiammatorio acuto ed esteso.

PCR Bassa - Cause Proteina C Reattiva Bassa: cosa significa? Se i valori della PCR risultano bassi, significa che un disturbo apparentemente associato a un'infiammazione, in realtà non lo è. La causa dei sintomi è, dunque, da ricercarsi altrove.

Pertanto, si consiglia sempre di rivolgersi ad un medico, che potrà indicare a quali altri esami sottoporsi per avere una diagnosi precisa.

Come si misura Proteina C Reattiva: in cosa consiste l'esame? Per l'analisi della proteina C reattiva, il paziente si deve sottoporre ad un prelievo di sangue.

Preparazione Prima di sottoporsi all'esame, il paziente deve osservare un digiuno di almeno 8-10 ore, durante le quali è ammessa l'assunzione di una modica quantità di acqua. Inoltre, occorre essere in posizione eretta da almeno 30 minuti. Quali sono i fattori che possono influenzare l'esito dell'esame? Proteina C Reattiva: serve una preparazione? La concentrazione di PCR può essere aumentata negli stadi più avanzati della gravidanza, così come durante la terapia sostitutiva ormonale (es. estrogeni).

Altri fattori che possono influenzare la proteina C reattiva comprendono: Assunzione di alcuni farmaci (anticoncezionali per via orale, ibuprofene, paracetamolo, statine ecc.);

Condizione di obesità del paziente.