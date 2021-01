Vale la pena ricordare ai lettori che la più recente classificazione delle prostatiti (1999, formulata da NIDDK) distingue la prostatite cronica non-batterica in due sottotipi patologici: la sindrome dolorosa pelvica cronica infiammatoria ( prostatite di tipo IIIA ) e la sindrome dolorosa pelvica cronica non infiammatoria ( prostatite di tipo IIIB ).

Per alleviare alcuni sintomi tipici della prostatite cronica batterica, in particolare il dolore e i disturbi urinari, i medici consigliano di:

In genere, quando la terapia antibiotica si protrae dai 5-6 mesi in su, le assunzioni si svolgono nell'arco di 2-3 settimane per ogni mese di trattamento.

La durata della terapia antibiotica per una prostatite cronica batterica varia da paziente a paziente: infatti, in alcuni casi, sono sufficienti 6-8 settimane di terapia ; in altri casi, servono 12 settimane (3 mesi) di assunzioni; in altri casi ancora, occorrono 6 mesi , se non di più, di cure.

Il medico sceglie l'antibiotico da somministrare al paziente in base all'agente infettivo responsabile della prostatite cronica: chiaramente, opta per quello che più adatto all'eliminazione del batterio causa dell'infezione.

Se all'esame palpatorio la ghiandola risulta allargata, tenera e dolorosa, è molto probabile che la prostata sia infiammata o, comunque, non sia in perfetta salute.

Una ricerca diagnostica così approfondita trova spiegazione anche nell'esigenza, da parte del medico curante, di escludere le condizioni dai sintomi simili (in primis le prostatiti croniche non batteriche).

I sintomi e i segni della prostatite cronica batterica assomigliano alle manifestazioni tipiche della forma acuta batterica; di diverso rispetto a quest'ultima hanno che compaiono gradualmente (nella prostatite acuta insorgono invece in modo improvviso e brusco), sono in generale meno severi (per esempio, non si associano a febbre molto alta) e, infine, vanno e vengono (ossia alternano periodi in cui sembrano scomparsi a periodi in cui sono particolarmente evidenti).

Prostatite Cronica Non Batterica

Prostatite Cronica Non Batterica: Cos’è ed Quanto è Diffusa?

La prostatite cronica di origine non-batterica – altrimenti nota come sindrome dolorosa pelvica cronica, prostatite di tipo III o anche prostatite cronica abatterica – è l'infiammazione della prostata a comparsa graduale e dal carattere persistente, che non è associata alla presenza di infezioni batteriche locali a carico della ghiandola prostatica ("non-batterica" significa proprio assenza di infezione batterica in corso).

Conosciuta e classificata negli anni '60 come prostatodinia ("prostat-" sta per "prostata" e "-odinia" per "dolore"), la prostatite cronica di origine non-batterica è il tipo di prostatite più diffuso nella popolazione maschile: le statistiche, infatti, riportano che costituisce il 90-95% delle diagnosi di infiammazione della ghiandola prostatica.

Come riportato nell'introduzione, dal 1999, i medici distinguono due sottotipi di prostatite cronica non-batterica: la sindrome dolorosa pelvica cronica infiammatoria (o prostatite di tipo IIIA) e la sindrome dolorosa pelvica cronica non-infiammatoria (o prostatite di tipo IIIB).

Sindrome Dolorosa Pelvica Cronica Infiammatoria

Prende il nome di sindrome dolorosa pelvica cronica infiammatoria la prostatite cronica non-batterica per effetto della quale nel liquido prostatico, nello sperma e nell'urina, sono presenti grandi quantità di globuli bianchi; la presenza di ingenti quantità di globuli bianchi indica uno stato infiammatorio in corso.

Sindrome Dolorosa Pelvica Cronica Non Infiammatoria

Assume il nome di sindrome dolorosa pelvica cronica non-infiammatoria la prostatite cronica non-batterica in conseguenza della quale nel liquido prostatico, nello sperma e nell'urina sono presenti tracce di globuli bianchi; la presenza esigua di globuli bianchi denota una blanda infiammazione in corso.

Prostatite Cronica Non Batterica: le Cause?

Per il momento, le precise cause della prostatite di tipo III sono poco chiare; tuttavia, le teorie in proposito non mancano:

Secondo alcuni esperti, a causare la prostatite cronica di origine non-batterica sarebbe un problema alle terminazioni nervose (nervi) della prostata;

Secondo altri ricercatori, la prostatite cronica di tipo III avrebbe una natura autoimmune. In altre parole, dipenderebbe da un malfunzionamento del sistema immunitario, il quale riconosce come estranea la ghiandola prostatica e la aggredisce;

Secondo altri medici ancora, a provocare la sindrome dolorosa pelvica cronica sarebbero particolari circostanze, quali i traumi in corrispondenza della prostata, l'eccesso di stress, il quotidiano sollevamento di carichi pesanti e la pratica intensiva di sport ad alto impatto (es: corsa, salto in alto, pallavolo, pallacanestro ecc,).

Essendo sconosciute le cause scatenanti, qualsiasi possibile conclusione sui fattori di rischio risulta impossibile.

Prostatite Cronica Non Batterica: i Sintomi

Fatta eccezione per la febbre (che è sempre assente), i sintomi e i segni della prostatite cronica non-batterica sono sovrapponibili ai sintomi e ai segni delle prostatiti di origine batterica; pertanto, chi soffre di sindrome dolorosa pelvica cronica può lamentare: problemi urinari, dolore all'area pelvica, all'inguine e/o allo scroto, eiaculazione dolorosa, dolore durante la defecazione, malessere provocato dai movimenti intestinali, emospermia ecc.

Esattamente come per le prostatiti batteriche, anche per la prostatite cronica di origine non-batterica mancano prove scientifiche che dimostrino un suo collegamento con le neoplasie della prostata.

Curiosità In alcuni individui, la prostatite cronica di origine non-batterica è responsabile di un certo grado di disfunzione erettile e calo del desiderio sessuale.

Diagnosi Prostatite Cronica Non Batterica: come riconoscerla?

In genere, per diagnosticare la prostatite cronica non-batterica i medici si servono degli stessi esami e test di laboratorio, a cui ricorrerebbero in presenza di una sospetta prostatite batterica; del resto, l'unico modo per sapere se un'infiammazione della prostata ha un'origine batterica o non-batterica è ricercare la presenza di batteri nel sangue, nelle urine e nel liquido prostatico.

L'assenza di batteri in questi liquidi organici, combinata alla sintomatologia tipica di un'infiammazione della ghiandola prostatica, depone a favore della prostatite cronica di origine non-batterica.

Prostatite Cronica Non Batterica: Cura e Rimedi

Attualmente, non esiste una cura specifica per la prostatite cronica non-batterica.

I pazienti affetti da tale patologia, però, possono contare su diversi trattamenti e rimedi sintomatici, dove per "sintomatici" s'intende che "alleviano i sintomi".

Trattamenti Sintomatici: Farmaci

La terapia sintomatica della prostatite cronica non-batterica si basa fondamentalmente sull'utilizzo di alcuni farmaci, tra cui:

Alfa-bloccanti (es: tamsulosin e alfuzosin). Rilassando la muscolatura liscia di vescica e prostata, questi medicinali hanno l'effetto di mitigare i disturbi urinari.

(es: tamsulosin e alfuzosin). Rilassando la muscolatura liscia di vescica e prostata, questi medicinali hanno l'effetto di mitigare i disturbi urinari. Antidolorifici come paracetamolo o i FANS.

come paracetamolo o i FANS. Lassativi . Diversi studi clinici hanno dimostrato che l'impiego di lassativi in alcuni pazienti con prostatite cronica di origine non-batterica ha indotto un miglioramento del quadro sintomatologico.

. Diversi studi clinici hanno dimostrato che l'impiego di lassativi in alcuni pazienti con prostatite cronica di origine non-batterica ha indotto un miglioramento del quadro sintomatologico. Antibiotici come i fluorochinoloni, le tetracicline e i macrolidi.

È doveroso precisare che, da diversi anni, è in atto un dibattito relativo all'uso degli antibiotici: per alcuni medici la terapia antibiotica avrebbe significato, mentre per altri sarebbe inutile, se non addirittura potenzialmente dannosa.

Breve approfondimento La terapia antibiotica sembrerebbe avere effetto in presenza di sindrome dolorosa pelvica cronica infiammatoria, quindi quando la prostatite cronica non-batterica è di tipo IIIA.

Altri Rimedi Sintomatici

Tra i trattamenti sintomatici per la prostatite cronica non-batterica, figurano anche rimedi naturali e tecniche di medicina alternativa; precisando che non per tutti esiste un'evidenza scientifica a favore del loro effettivo potere terapeutico, questi ulteriori trattamenti sintomatici includono:

Prostatite Cronica Non Batterica: le Complicanze

Come molte condizioni croniche che causano un dolore persistente, difficile da curare in maniera specifica e tendente a ripresentarsi di tanto in tanto, la prostatite cronica di origine non-batterica è spesso responsabile di episodi di depressione e ansia. Secondo i medici, possibili soluzioni alla depressione e all'ansia da dolore cronico-persistente sono: i gruppi di supporto per persone con disturbi analoghi e l'impiego di antidepressivi naturali.

Prostatite Cronica Non Batterica: la Prognosi

Formulare una prognosi in caso di prostatite cronica di origine non-batterica è molto difficile, in quanto tale condizione si comporta in modo diverso da paziente a paziente: in alcuni uomini, il quadro sintomatologico migliora sensibilmente nell'arco di circa 6 mesi di terapia; in altri uomini, il miglioramento della sintomatologia è moderato e non avviene prima di un anno di cure; in altri uomini ancora, sintomi e segni scompaiono per qualche tempo, salvo poi ricomparire, talvolta anche in modo evidente.