Prostatite cronica: quali sono i sintomi? Si guarisce?

Cos'è la prostatite? Shutterstock La prostatite è l'infiammazione della ghiandola prostatica, un piccolo organo dell'apparato genitale maschile situato in prossimità della vescica e posto a stretto contatto con l'uretra. Tipi di prostatite Oltre alla prostatite acuta di origine batterica – argomento dell'articolo presente al link sottostante – esistono anche: La prostatite cronica di origine batterica;

La prostatite cronica di origine non-batterica;

La prostatite asintomatica. Vale la pena ricordare ai lettori che la più recente classificazione delle prostatiti (1999, formulata da NIDDK) distingue la prostatite cronica non-batterica in due sottotipi patologici: la sindrome dolorosa pelvica cronica infiammatoria (prostatite di tipo IIIA) e la sindrome dolorosa pelvica cronica non infiammatoria (prostatite di tipo IIIB). Argomento di questo articolo saranno le prostatiti croniche e la variante asintomatiche. Per approfondire: Prostatite acuta batterica: quali sono i sintomi e le cause?

Cos'è la prostatite cronica batterica? La prostatite cronica di origine batterica – nota anche come prostatite di tipo II o prostatite cronica batterica – è l'infiammazione della prostata a comparsa graduale, indotta da un'infezione locale a carattere tipicamente persistente. Rispetto alla forma acuta, la prostatite cronica batterica è una condizione medica più lieve, ma di durata decisamente più lunga (almeno 3 mesi). Quali sono le cause di prostatica cronica batterica? La prostatite cronica batterica può essere: La conseguenza di una prostatite acuta batterica non trattata in modo adeguato ;

; Il risultato di ricorrenti infezioni delle vie urinarie (uretrite, cistite ecc.);

(uretrite, cistite ecc.); La complicanza di un'infezione a livello testicolare (epididimite). È doveroso precisare che, raramente, le prostatiti acute dovute a un'infezione sessualmente trasmissibile comportano la cronicizzazione dell'infiammazione; mentre è più comune che diventino croniche le prostatiti derivanti da un'infezione delle vie urinarie. Fattori di rischio per la prostatite cronica batterica Aumentano il rischio di sviluppare una prostatite cronica batterica fattori come: Utilizzo del catetere vescicale (cateterismo vescicale);

Presenza di un'infezione delle vie urinarie o a carico dei testicoli;

Presenza di stenosi uretrale;

Presenza di ipertrofia prostatica benigna (o prostata ingrossata);

Scarsa idratazione;

Storia di prostatite;

Trascuratezza nel trattamento di una prostatite acuta batterica;

Traumi all'apparato urinario o alla zona perineale;

all'apparato urinario o alla zona perineale; Infezioni sistemiche. Quanto è comune la prostatite cronica batterica? La prostatite cronica batterica rientra nell'elenco delle prostatiti croniche, gruppo a cui appartiene anche la forma cronica non-batterica con i suoi due sottotipi. Secondo un interessante studio statistico, ben 20 uomini su 100 svilupperebbero, almeno una volta nella vita, una prostatite cronica; tuttavia, sempre secondo il medesimo studio, soltanto il 10% di questi soggetti soffrirebbe di una forma a eziologia batterica.

Pertanto, rispetto alle altre forme di prostatite cronica, quella a origine batterica è una condizione meno comune.

Cos'è la prostatite cronica abatterica? La prostatite cronica di origine non-batterica – altrimenti nota come sindrome dolorosa pelvica cronica, prostatite di tipo III o anche prostatite cronica abatterica – è l'infiammazione della prostata a comparsa graduale e dal carattere persistente, che non è associata alla presenza di infezioni batteriche locali a carico della ghiandola prostatica ("non-batterica" significa proprio assenza di infezione batterica in corso). Conosciuta e classificata negli anni '60 come prostatodinia ("prostat-" sta per "prostata" e "-odinia" per "dolore"), la prostatite cronica di origine non-batterica è il tipo di prostatite più diffuso nella popolazione maschile: le statistiche, infatti, riportano che costituisce il 90-95% delle diagnosi di infiammazione della ghiandola prostatica. Come riportato nell'introduzione, dal 1999, i medici distinguono due sottotipi di prostatite cronica non-batterica: la sindrome dolorosa pelvica cronica infiammatoria (o prostatite di tipo IIIA) e la sindrome dolorosa pelvica cronica non-infiammatoria (o prostatite di tipo IIIB). Sindrome dolorosa pelvica cronica infiammatoria Prende il nome di sindrome dolorosa pelvica cronica infiammatoria la prostatite cronica non-batterica per effetto della quale nel liquido prostatico, nello sperma e nell'urina, sono presenti grandi quantità di globuli bianchi; la presenza di ingenti quantità di globuli bianchi indica uno stato infiammatorio in corso. Sindrome dolorosa pelvica cronica non infiammatoria Assume il nome di sindrome dolorosa pelvica cronica non-infiammatoria la prostatite cronica non-batterica in conseguenza della quale nel liquido prostatico, nello sperma e nell'urina sono presenti tracce di globuli bianchi; la presenza esigua di globuli bianchi denota una blanda infiammazione in corso. Quali sono le cause di prostatite cronica abatterica? Per il momento, le precise cause della prostatite di tipo III sono poco chiare; tuttavia, le teorie in proposito non mancano: Secondo alcuni esperti, a causare la prostatite cronica di origine non-batterica sarebbe un problema alle terminazioni nervose (nervi) della prostata;

Secondo altri ricercatori, la prostatite cronica di tipo III avrebbe una natura autoimmune. In altre parole, dipenderebbe da un malfunzionamento del sistema immunitario, il quale riconosce come estranea la ghiandola prostatica e la aggredisce;

Secondo altri medici ancora, a provocare la sindrome dolorosa pelvica cronica sarebbero particolari circostanze, quali i traumi in corrispondenza della prostata, l'eccesso di stress, il quotidiano sollevamento di carichi pesanti e la pratica intensiva di sport ad alto impatto (es: corsa, salto in alto, pallavolo, pallacanestro ecc,). Essendo sconosciute le cause scatenanti, qualsiasi possibile conclusione sui fattori di rischio risulta impossibile.

Cos'è la prostatite sintomatica e come si cura? Conosciuta anche come prostatite di tipi IV o prostatite asintomatica infiammatoria, la prostatite asintomatica è l'infiammazione della prostata che, negli uomini interessati, non produce alcun sintomo (il termine "asintomatica" significa proprio "assenza di sintomi"). La prostatite asintomatica rientra a tutti gli effetti tra le infiammazioni della prostata, in quanto dall'esame dello sperma e del liquido prostatico emerge la presenza di globuli bianchi, segno distintivo di un processo infiammatorio in corso. I medici non hanno ancora compreso i motivi per cui la condizione in questione sia asintomatica. È da segnalare una certa associazione tra prostatite asintomatica e disturbi come l'iperplasia prostatica benigna (o prostata ingrossata) e l'infertilità. In genere, la prostatite asintomatica non richiede alcun tipo di trattamento.

Si guarisce? Prostatite cronica batterica Secondo diverse indagini mediche, la prognosi in caso di prostatite cronica batterica ha maggiori probabilità di essere favorevole, quando diagnosi e terapia sono tempestive. Prostatite cronica abatterica Formulare una prognosi in caso di prostatite cronica di origine non-batterica è molto difficile, in quanto tale condizione si comporta in modo diverso da paziente a paziente: in alcuni uomini, il quadro sintomatologico migliora sensibilmente nell'arco di circa 6 mesi di terapia; in altri uomini, il miglioramento della sintomatologia è moderato e non avviene prima di un anno di cure; in altri uomini ancora, sintomi e segni scompaiono per qualche tempo, salvo poi ricomparire, talvolta anche in modo evidente.