Cos'è la Prostatite?

Definizione di Prostatite

La prostatite è l'infiammazione della prostata o ghiandola prostatica.

Questa condizione non è una neoplasia e non è connessa a processi tumorali (quindi non bisogna confonderla con il tumore della prostata); inoltre, non è nemmeno collegata all'ingrossamento anomalo della prostata (ipertrofia prostatica benigna o prostata ingrossata).

Esistono vari tipi di prostatite: ci sono le prostatite batteriche acute o croniche, le prostatite non batteriche e le prostatite asintomatiche.

Per identificare il preciso tipo di prostatite, è necessaria una diagnosi accurata, che comprenda test sul sangue, sulle urine e su campioni di sperma e liquido prostatico.

Il trattamento della prostatite varia in base alle cause e alle caratteristiche dell'infiammazione a carico della ghiandola prostatica; per esempio, la presenza di una prostatite di origine batterica impone la pianificazione di un'idonea terapia antibiotica.

Cos’è la Prostata e Quali Funzioni ricopre: un breve ripasso

La prostata (o ghiandola prostatica) è la ghiandola esocrina impari dell'apparato genitale maschile, che trova sede nella pelvi, appena sotto la vescica urinaria e davanti all'intestino retto.

Simile per forma e dimensioni a una castagna, la prostata circonda l'uretra maschile nel tratto di questa compreso tra il muscolo sfintere uretrale interno e il muscolo sfintere uretrale esterno; il rapporto della prostata con l'uretra maschile, tuttavia, non si limita alla vicinanza: la ghiandola prostatica, infatti, emette dei canali, chiamati dotti prostatici, che si aprono sull'uretra maschile, mettendo così in comunicazione le due strutture anatomiche.

La prostata secerne una parte della componente liquida dello sperma; di natura alcalina e di colore biancastro, questa componente liquida ha la funzione di neutralizzare l'ambiente acido della vagina femminile, al fine di proteggere gli spermatozoi (che altrimenti risentirebbero delle condizioni ambientali sopraccitate) e prolungarne la vita all'interno dell'apparato genitale della donna.

Epidemiologia: quanto è comune la Prostatite?

La prostatite può colpire qualunque individuo di sesso maschile; tuttavia, dati statistici alla mano, è più frequente nella popolazione maschile di età compresa tra i 30 e i 50 anni (il picco è attorno ai 40 anni).