Prostatite: quali sono i sintomi e le cause, e qual è la cura

Il trattamento della prostatite varia in base alle cause e alle caratteristiche dell'infiammazione a carico della ghiandola prostatica; per esempio, la presenza di una prostatite di origine batterica impone la pianificazione di un'idonea terapia antibiotica .

Simile per forma e dimensioni a una castagna , la prostata circonda l' uretra maschile nel tratto di questa compreso tra il muscolo sfintere uretrale interno e il muscolo sfintere uretrale esterno; il rapporto della prostata con l' uretra maschile, tuttavia, non si limita alla vicinanza: la ghiandola prostatica, infatti, emette dei canali, chiamati dotti prostatici , che si aprono sull'uretra maschile, mettendo così in comunicazione le due strutture anatomiche.

Il tampone uretrale è il test diagnostico d'elezione per la ricerca di agenti infettivi nelle basse vie urinarie, in particolare nell'uretra.

La spermiocoltura è l'esame diagnostico di laboratorio che permette di rilevare la presenza e la tipologia di eventuali microrganismi patogeni , all'interno di un campione di sperma. La spermiocoltura è un'indagine utile per individuare le infezioni a carico degli organi in cui scorrono lo sperma e il liquido seminale , ovvero: la prostata, le vescicole seminali, l'epididimo e l'uretra . È un test di facile esecuzione (richiede alcune norme preparatorie, ma sono tutte molto semplici) e indolore.

Qual è la cura?

La prostatite acuta di origine batterica necessita di una terapia antibiotica.

Poiché la prostata è scarsamente sensibile all'azione degli antibiotici, tale terapia deve protrarsi per diverse settimane, affinché abbia gli effetti sperati (cioè determini l'eliminazione, dall'organismo, dell'agente infettivo scatenante).

Quali antibiotici usare e per quanto tempo?

Antibiotici più efficaci

Per il trattamento delle prostatite acuta batterica occorrono antibiotici in grado di penetrare la capsula prostatica, il caratteristico involucro di tessuto connettivo che avvolge la ghiandola.

Tra gli antibiotici con la suddetta proprietà, figurano:

Fluorochinoloni come l'ofloxacina, la ciprofloxacina, la levofloxacina e la norfloxacina;

come l'ofloxacina, la ciprofloxacina, la levofloxacina e la norfloxacina; La doxiciclina , una tetraciclina;

, una tetraciclina; Il trimetoprim-sulfametoxasolo.

Il medico sceglie l'antibiotico da somministrare al paziente in base all'agente infettivo responsabile dell'infezione: chiaramente, opta per quello che più adatto all'eliminazione del batterio causa dell'infezione.

Durata della terapia antibiotica

In genere, la terapia antibiotica per una prostatite acuta batterica dura dalle 3 alle 6 settimane; non è escluso, però, che il medico curante decida di prolungarla qualche giorno in più, se ha leciti dubbi sulla risoluzione dell'infezione.

In merito alla durata della terapia antibiotica per le prostatiti acute batteriche, i medici sono abbastanza chiari e affermano che occorre protrarre il trattamento fino alla completa scomparsa della malattia.

Un altro aspetto molto importante è che il paziente non deve interrompere il trattamento alla prima regressione dei sintomi (fenomeno che può verificarsi anche dopo pochi giorni di terapia); la regressione dei sintomi, infatti, non significa aver eliminato dall'organismo l'agente infettivo.

Un'interruzione precoce della terapia antibiotica per una prostatite acuta batterica espone a ricadute.

Un errore molto comune Interrompere la terapia antibiotica di fronte a una regressione, talvolta anche eclatante, dei sintomi è un errore molto comune che commettono le persone affette da prostatite acuta batterica.

Stile di vita, dieta e altri rimedi

Durante la fase di trattamento della prostatite acuta batterica, i medici raccomandano ai pazienti di bere molta acqua (per evitare la disidratazione dovuta alla febbre e favorire l'eliminazione degli agenti patogeni) e di astenersi dalla pratica sessuale (N.B: anche il partner deve sottoporsi alla terapia antibiotica).

Inoltre, consigliano (o ritengono utile a velocizzare la guarigione):

La masturbazione, in quanto l'eiaculazione favorisce lo svuotamento della prostata e l'allontanamento dei batteri che l'hanno infettata;

L'astensione dal ciclismo a qualunque intensità (quindi anche la semplice biciclettata per il centro urbano), perché sedersi sulla sella della bici comporta una pressione a carico della prostata;

L'impiego di un cuscino per sedersi (l'ideale sarebbe un cuscino a ciambella);

Bagni caldi;

Una dieta che escluda il consumo di sostanze come il caffè, l'alcol e le spezie, in quanto considerate "irritanti" .

Altri farmaci per la cura della prostatite acuta batterica

In alcune circostanze, in aggiunta alla terapia antibiotica, i medici potrebbero prescrivere altre cure farmacologiche, tra cui: