Il progesterone è un ormone importante per la fertilità femminile, il cui dosaggio è utile per capire se vi sono disfunzioni del ciclo mestruale o inibizioni dell'attività ovarica .

Se il progesterone viene prodotto in quantità non sufficienti rispetto alla norma, l'endometrio potrebbe non essere adatto all'impianto della cellula uovo fecondata oppure l'ovulazione potrebbe non avvenire affatto (ciclo anovulatorio). Ciò si può tradurre in irregolarità delle mestruazioni e difficoltà di concepimento.

Quando la gestazione inizia, invece, il progesterone basso può essere indicativo di complicanze, quali gravidanza ectopica, distacco della placenta e rischio di aborto.

Il dosaggio di quest'ormone permette di comprendere quali siano le cause alla base di queste problematica e di monitorare che la gestazione evolva normalmente.