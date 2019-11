Proctorragia e Rettorragia - Sangue dall’Ano e dal Retto

La proctorragia e la rettorragia non sono un segno clinico da sottovalutare e l'eziologia di tali condizioni dovrebbe essere approfondita in modo appropriato da un medico per stabilire l'iter terapeutico corretto.

La fuoriuscita di sangue dall'ano è un sintomo abbastanza frequente che può riscontrarsi in diverse condizioni: malattia emorroidale, ragadi , coliti su base infettiva, polipi del colon retto, lesioni rettali improvvise o traumi da corpi estranei sono solo alcune delle possibili cause. Di solito, il sanguinamento sotto forma di proctorragia o di rettorragia si evidenzia durante la defecazione e/o al termine della stessa, nella tazza del water o direttamente sulla carta igienica.

Rettorragia e proctorragia indicano una perdita di sangue rosso vivo dall' ano durante, dopo o indipendentemente dalla defecazione. Queste condizioni non sono comunque facilmente distinguibili dall'ematochezia e gli elementi di divergenza risiedono nella quantità di sangue nelle feci , che risulta maggiore nella rettorragia e nella proctorragia, e nella possibile indipendenza di quest'ultima dalla defecazione. Inoltre, la rettorragia può dipendere anche da sanguinamenti che drenano nel retto, ma che non originano da esso.

Anche i disordini della coagulazione del sangue possono provocare proctorragia, come predisposizione alle perdite ematiche in altri distretti. Da un punto di vista eziologico, la rettorragia può essere dovuta anche a:

Proctorragia e rettorragia indicano un sanguinamento del tratto gastrointestinale inferiore in atto o in corso di risoluzione.

La perdita di sangue dall'ano può presentarsi come unico sintomo o può essere accompagnato ad altre manifestazioni, come prurito e dolore anale , che aiutano ad orientare la diagnosi. In qualche caso, il sangue può verniciare le feci (cioè compare sulla loro superficie) o può essere commisto alle stesse. Altre volte, può presentarsi come gocciolamento isolato o dopo lavaggio . Questo sintomo può verificarsi, inoltre, in concomitanza ad un aumento della frequenza delle evacuazioni e può associarsi a stipsi , diarrea ed emissione di muco - pus .

Diagnosi

Proctorragia: quando recarsi dal medico?

La proctorragia e la rettorragia derivano sempre di un evento patologico che determina un sanguinamento gastrointestinale e, come tale, devono essere valutate il prima possibile dal medico. La diagnosi differenziale viene posta generalmente con una visita proctologica supportata da un esame endoscopico e/o una colonscopia.

La valutazione del paziente deve essere diretta a:

Confermare la presenza del sanguinamento anale e/o rettale;

Stimare la quantità e la rapidità del sanguinamento;

Identificare la fonte della perdita ematica e le potenziali cause specifiche;

Considerare la presenza concomitante di gravi malattie o fattori contribuenti, che potrebbero influire negativamente sulla gestione della proctorragia.

L'anamnesi e la visita con esplorazione rettale sono il primo step da compiere e permettono d'identificare le cause anali di sanguinamento o suggeriscono, per esclusione, di estendere la ricerca in altre sedi. Non appena le condizioni cliniche del paziente lo consentono, viene eseguito un esame endoscopico complementare all'esplorazione rettale (es. esofagogastroduodenoscopia, anoscopia, rettosigmoidoscopia, colonscopia ecc.); ciò permette di prendere visione diretta della sede del sanguinamento e pianificare una corretta strategia terapeutica. Quando la sede della proctorragia e della rettorragia non viene identificata, vengono eseguite metodiche particolari come la scintigrafia o l'angiografia.

L'emissione di piccole quantità di sangue cronica ed occulta può essere evidenziata solo con indagini di laboratorio su un campione di feci (ricerca del sangue occulto nelle feci).

Gli esami del sangue permettono di riscontrare, invece, un'anemizzazione progressiva o acuta. Oltre all'emocromo può essere indicata la determinazione di tempo di protrombina (PT), tempo di tromboplastina parziale (PTT), elettroliti e creatininemia.

Altre indagini che possono essere indicate in caso di sospetta perdita ematica massiva sono l'emogasanalisi e l'elettrocardiogramma (per evidenziare le alterazioni del ritmo cardiaco e l'eventuale affaticamento della pompa cardiaca).