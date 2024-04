Problemi di stitichezza: quali sono le cause e come si risolvono

La stitichezza è un problema piuttosto diffuso, che riconosce molteplici soluzioni comportamentali e terapeutiche. In base alla gravità dei problemi di stitichezza, ogni approccio razionale prevede un percorso terapeutico composto da vari step, che partono da semplici interventi comportamentali per arrivare, nel caso di fallimento dei precedenti, a vere e proprie terapie farmacologiche.

Come risolvere il problema della stitichezza?

Nella seguente tabella viene riportato un percorso razionale finalizzato alla risoluzione dei problemi di stitichezza; come indicato dal colore, mano a mano che gli interventi si avvicinano al farmaco vero e proprio, aumentano non solo i benefici, ma anche gli effetti collaterali del preparato (evitare assunzioni prolungate nel tempo). Ci preme quindi sottolineare come il ricorso a medicinali o a rimedi erboristici drastici, si debba effettuare soltanto dopo aver costatato il fallimento delle misure comportamentali; inoltre, tali misure andranno comunque perseguite anche nel caso in cui non producano i risultati sperati.

