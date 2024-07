Problemi dei piedi: principali anomalie podaliche

Tratto da: In brief: Foot deformities - Last Update: February 3, 2022; Next update: 2025. Nella sua forma normale, la struttura del piede umano ci consente di camminare in posizione eretta. I nostri piedi sono costituiti da ossa, articolazioni, muscoli, tendini e legamenti, che mantengono anche tutto al suo posto. Ciò li rende stabili e forti, pur essendo allo stesso tempo flessibili e adattabili. I piedi possono deformarsi a causa di fattori esterni, determinate posture o malattie. Le deformità del piede possono causare vari problemi, come dolore e difficoltà a camminare, ma non sempre. Esistono vari tipi di deformità del piede. Alcune sono presenti dalla nascita. La maggior parte delle persone ha piedi leggermente deformi. Ciò è del tutto normale e, di solito, iò non causa alcun problema. Quasi nessuno, in pratica, ha piedi "perfetti".

Piede largo Nel piede largo (splayfoot), le ossa metatarsali si divaricano e la parte anteriore del piede diventa più larga. Di conseguenza, viene esercitata una maggiore pressione sulle ossa centrali dell'avampiede. Questo è solitamente doloroso e può rendere la pelle dura e spessa, causando calli. Le persone con piede largo hanno anche maggiori probabilità di sviluppare alluce valgo. È qui che il primo osso metatarsale si sposta lateralmente (verso l'altro piede) e l'alluce si inclina verso le dita vicine.

Cedimento dell'arco plantare / piede piatto Nelle persone con cedimento dell'arco plantare, l'arco sotto il piede tende a scendere, appiattendosi più del normale. Così, quando si sta in piedi e si cammina, la maggior parte del piede, dal tallone alla pianta del piede, tocca il pavimento. Gli archi plantari ceduti possono diventare dolorosi dopo diversi anni, in particolare quando ci si appoggia sopra il peso del corpo. I casi più estremi sono definiti piedi piatti. In questo caso, l'intera pianta del piede tocca il pavimento. Gli archi plantari ceduti e i piedi piatti, di solito, si sviluppano nel tempo. Le persone raramente nascono con questi problemi. Le possibili cause dei cedimenti dell'arco plantare includono debolezza muscolare del piede, sforzo anomalo sul piede, calzature inadatte e infiammazioni articolari. È normale che le piante dei piedi dei bambini siano più piatte di quelle degli adulti, perché l'arco plantare, il mesopiede e il retropiede raggiungono la loro posizione normale effettiva solo intorno ai dieci anni. Quindi i "piedi piatti" di solito non hanno bisogno di essere curati nei bambini.

Piede pronato In questa deformità del piede, il tallone si inclina verso l'interno. I piedi pronati si presentano già nell'infanzia, spesso insieme a un cedimento dell'arco plantare o a un piede piatto. Ma, di solito, iniziano a causare problemi solo dopo diversi decenni, intorno ai 30 o 40 anni. Nelle persone in sovrappeso e/o con le ginocchia valghe, il piede spesso rimane pronato.

Piede cavo Come suggerisce il nome, le persone con questa deformità del piede hanno un arco plantare insolitamente alto e anche la superficie superiore del piede (il collo del piede) è più alta del normale. Per questo motivo, la parte anteriore del piede deve sostenere una parte maggiore del peso. Ciò può causare dolore e calli (aree di pelle dura e spessa). I piedi arcuati sono spesso causati da problemi ai nervi. Aumentano la probabilità di lesioni alla caviglia e dita a griffe o ad artiglio.

Piede equino Nel piede equino, il piede punta verso il basso e il tallone non può essere abbassato sul pavimento perché i muscoli del polpaccio sono troppo corti. Le persone che hanno questa deformità possono camminare e stare in piedi solo sulla parte anteriore e centrale del piede e non possono ruotare il piede con un movimento fluido dal tallone alla punta. Il piede equino può insorgere a seguito di un danno cerebrale che colpisce la comunicazione tra nervi e muscoli. Può anche svilupparsi in persone costrette a letto per un lungo periodo di tempo o che hanno subito un infortunio (ad esempio una lesione alla caviglia).

Piede torto In questa grave deformità, il piede punta verso il basso e verso l'interno. Spesso, è possibile stare in piedi solo sul bordo esterno del piede o, in casi estremi, anche solo sulla superficie superiore del piede. La persona ha difficoltà a stare in piedi e a camminare, il piede fa male e alla fine si irrigidisce. Le persone che hanno il piede torto, di solito, nascono già con questo problema. In quei bambini, alcuni muscoli non si sviluppano correttamente durante la gravidanza. La ragione di ciò spesso non è nota. Si pensa che possano svolgere un ruolo i geni e i problemi di sviluppo nell'utero materno. Il piede torto è più comune nei ragazzi. Può verificarsi insieme a un problema di sviluppo che colpisce l'anca (displasia dell'anca).

Cosa causa le deformità del piede? Le deformità o i disallineamenti del piede (posizioni errate delle ossa) possono essere presenti alla nascita o svilupparsi nel tempo. Sottoporre il piede a una pressione anomala o indossare scarpe strette può svolgere un ruolo importante, a seconda del tipo di problema. Altri fattori di rischio includono lesioni, infiammazioni e sovrappeso, nonché malattie come l'osteoartrite, l'artrite reumatoide o malattie cerebrali. I geni, di solito, svolgono un ruolo importante: ad esempio, alcune persone hanno un tessuto connettivo debole, quindi le strutture di supporto nel piede non riescono sempre a tenere tutto a posto correttamente. A volte i piedi dei bambini possono sembrare deformi, ma, in realtà, sono perfettamente normali. Questo perché le articolazioni e le ossa dei giovani sono ancora in via di sviluppo e cambiamento.