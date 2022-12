Probiotici: qual è il momento ideale per assumerli?

Introduzione Il momento in cui si assumono i probiotici, solitamente lontano dai pasti e a stomaco vuoto per poter essere meglio assimilati dall'organismo, può far variare e massimizzare i benefici.

Probiotici Tra i moltissimi integratori da assumere per mantenere il corpo sano nelle proprie funzioni, i probiotici rivestono un ruolo importante, e sono tra i più utilizzati soprattutto durante la stagione invernale. I benefici dati dall'assunzione di probiotici variano a seconda del momento ideale per assumerli. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per supportare i benefici dei probiotici per soggetti già sani, è stato dimostrato che aiutano in caso di disturbi comunemente diffusi come: reflusso acido, stitichezza e diarrea. Tuttavia, è importante capire quale tipologia di probiotici è maggiormente indicata per ogni singolo caso (il proprio medico saprà consigliare la tipologia più indicata). I probiotici non sono tutti uguali I probiotici non sono tutti uguali e variano a seconda delle esigenze di ognuno. Tuttavia, in generale, assumere probiotici in vista della stagione più fredda, aiuta a mantenere efficienti le funzioni del microbiota intestinale e proteggere l'organismo dalle malattie tipiche dell'inverno, andando ad alzare le difese immunitarie come una sorta di barriera. Sono centinaia di microrganismi diversi tra loro, in grado di svolgere funzioni differenti all'interno dell'intestino. I probiotici mostrano una propria stabilità e la capacità di aderire alle pareti intestinali, resistendo ai succhi gastrici.

Quando assumere probiotici Il momento migliore per assumere i probiotici è subito prima di andare a letto in quanto l'intestino, organo interessato alla loro azione protettiva, è piuttosto inattivo di notte. Assumendo un probiotico di notte quando l' intestino ha scarso movimento, comporta una azione migliore del probiotico che potenzialmente si integra nell'intestino e aderisce meglio alle pareti intestinali. Il momento più indicato per assumere il probiotico, varia anche in funzione della tipologia stessa di prodotto specifico utilizzato. Leggendo le etichette, si potrebbe notare che alcuni siamo consigliati per essere presi ai pasti, mentre altri a stomaco vuoto. La variabile da tenere sempre in considerazione sull'uso dei probiotici è che non rimangono nell'intestino per molto tempo. Vengono espulsi in un lasso di tempo abbastanza breve, quindi affinché siano efficaci, è necessario assumerne ogni giorno finché non si evidenzino i benefici. Alimenti probiotici: quali sono? Forse non tutti sanno che i probiotici sono presenti in diversi cibi, tuttavia non comumente consumati dalla maggioranza della popolazione. A parte i latticini, soprattutto latticini fermentati come yogurt e kefir, che ne contengono discrete quantità, troviamo probiotici in derivati vegetali, come: Il miso ;

; Il tempeh ;

; Il tofu ;

; Il kombucha ;

; I crauti ;

; I cetriolini acidi.