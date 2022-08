Studi recenti hanno messo in evidenza come la salute e il benessere dell'organismo possano essere influenzati dal buon funzionamento del tratto gastrointestinale e dall'azione dei microrganismi presenti al suo interno. Virus , batteri , funghi e protozoi fanno parte del microbiota intestinale e vivono in equilibrio tra loro per svolgere le numerose funzioni importanti sia per l'apparato gastrointestinale che per tutto l'organismo. Il microbiota intestinale, anche nel cane e nel gatto , si trova quindi a cercare di resistere a numerose modificazioni nel corso della vita dell'animale e non sempre riesce a mantenere la prevalenza di microrganismi "buoni" rispetto a quelli "cattivi". Numerose patologie possono essere alla base di tale disequilibrio, ma oltre ad un trattamento specifico si è visto che l'utilizzo dei cosiddetti probiotici può fare la differenza nella veloce risoluzione del malessere.

Negli ultimi anni molti più animali da compagnia fanno parte del nucleo familiare rispetto al passato. Si pone quindi molta più attenzione al benessere e alla salute dei nostri animali, che in molti versi spesso si trovano ad affrontare situazioni e patologie simili all'uomo. La medicina veterinaria e quella umana sono in continua comunicazione e i passi avanti effettuati da una parte possono essere di grande aiuto anche per la corrispettiva ricerca.

I probiotici e le loro funzioni

I probiotici sono stati recentemente definiti a livello internazionale come "microrganismi vivi, che somministrati in quantità adeguate, apportano beneficio alla salute dell'ospite". Sono quindi batteri che, se somministrati all'animale o all'uomo, possono aiutare il microbiota intestinale a svolgere al meglio le sue importanti funzioni e in alcuni casi agire direttamente nella difesa dell'organismo. Sono pochi i ceppi disponibili per il cane e per il gatto, studiati per essere ancora vivi e attivi una volta superato l'ambiente gastrico.

L'importanza dei probiotici è data dalle loro numerose funzioni che riguardano soprattutto la protezione da patogeni presenti a livello intestinale. La produzione di composti antibatterici, la modulazione del metabolismo microbico e la competizione sia per i nutrienti ambientali presenti sia per i siti di adesione alla mucosa intestinale sono solo alcuni dei metodi utilizzati. Negli ultimi tempi l'attenzione si è posta sulla marcata capacità di interagire con il sistema immunitario dell'ospite nella produzione degli anticorpi locali intestinali e nella stimolazione della loro produzione a livello sistemico, attraverso l'uso di citochine. Questa ultima funzione è stata studiata in particolare con l'utilizzo di Enterococcus faecium.