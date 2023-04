Qualora la comparsa dei primi dentini fosse motivo di preoccupazione o dubbi per i genitori, è bene affidarsi alle indicazioni del pediatra , che saprà consigliare anche le migliori strategie per prevenire la " carie da biberon".

Solitamente, per alleviare il dolore associato all'eruzione dei primi dentini bastano piccoli accorgimenti , come, ad esempio, massaggiare la parte arrossata e dolente con le dita pulite o con una garza sterile imbibita di acqua fredda.

L'eruzione dei primi dentini può avere un ritmo diverso, indipendente dallo sviluppo. Di solito, però, la sequenza con cui spuntano è uguale per tutti i bimbi: prima gli incisivi, poi i primi molari (intorno al primo anno d'età), i canini e, infine, gli ultimi molari (verso i 2-3 anni). In totale, i denti da latte sono venti: dieci superiori e dieci inferiori.

Nel dettaglio, per ogni semiarcata dentale , sono presenti cinque denti da latte , così suddivisibili:

I primi dentini sono in totale venti.

Gli eventuali "ritardi" fisiologici nell'eruzione dei primi dentini in un bambino sano hanno spesso una base ereditaria (se anche nei genitori la dentizione si è verificata tardi, è probabile capiti anche ai figli). Le ragioni sono quasi sempre sconosciute e non dipendono, come molti erroneamente pensano, da una mancata assunzione di fluoro , vitamine o calcio . A volte, occorre solo pazientare – a volte, anche fino a 16-17 mesi – che il primo dentino faccia capolino.

Come anticipato, è possibile osservare un neonato di cinque mesi già con il primo dentino oppure un bambino di quattordici mesi senza neppure un dente. Quest'ultima situazione preoccupa, a volte, i genitori.

Per quanto riguarda i tempi dell'eruzione dentaria, occorre sottolineare che ogni bambino ha dei propri ritmi personali e non esistono regole valide per tutti: può capitare di vedere lattanti con una dentizione precoce ed altri più tardiva, pur mantenendo la sequenza descritta.

Dopo qualche tempo, intorno ai 6 anni, i primi dentini inizieranno a cadere spontaneamente per lasciare il posto a quelli permanenti.

Sintomi

I sintomi associati all'eruzione dei primi dentini sono piuttosto evidenti e comprendono:

Salivazione abbondante : è un segnale tipico, causato dal prurito e dalle sensazioni fastidiose provocate dallo stiramento delle mucose gengivali . L'eccessiva salivazione può indurre una dermatite al viso .

: è un segnale tipico, causato dal prurito e dalle sensazioni fastidiose provocate dallo . L'eccessiva salivazione può indurre una . Gengive gonfie : sotto la spinta dei primi dentini che stanno uscendo, i tessuti gengivali si infiammano e risultano più sensibili; quest'irritazione può rendere il bambino agitato;

: sotto la spinta dei primi dentini che stanno uscendo, i tessuti gengivali si infiammano e risultano più sensibili; quest'irritazione può rendere il bambino agitato; Perdita dell'appetito (rifiuto del cibo);

(rifiuto del cibo); Riduzione del sonno e difficoltà ad addormentarsi.

Primi segnali In prossimità dell'eruzione dei primi dentini, appaiono uno o più puntini bianchi sulla gengiva, che tende ad arrossarsi ed a gonfiarsi.

Primi Dentini: comportamenti del bambino

I primi dentini possono provocare fastidio e, talvolta, dolore: nel neonato, ciò induce il pianto, oltre a portare una certa irrequietezza.

Piuttosto comunemente si osserva il bambino afferrare tutto ciò che trova sotto mano (un giocattolo o un dito del genitore), mordicchiandolo tenacemente e realizzando, in tal modo, una sorta di massaggio spontaneo per le gengive irritate.

Primi Dentini: febbre e diarrea

Nelle 24-48 ore dopo l'eruzione dei primi dentini, non è infrequente osservare la comparsa di qualche linea di febbre, diarrea (in forma di scariche liquide, piuttosto acide, in grado di irritare la zona del pannolino) o altro genere di disturbi.

Questi fenomeni, però, non dipendono direttamente dalla dentizione, ma dal fatto che, in questa fase dello sviluppo, le difese naturali del bambino si abbassano, in quanto cessa la protezione degli anticorpi materni.

Il bambino risulta così vulnerabile agli attacchi di batteri e virus. In questo senso, la febbre non è data dai primi dentini, ma dall'esposizione o dal contatto con gli agenti infettivi.

Carie dei Primi Dentini

I primi dentini devono essere regolarmente puliti, per prevenire le patologie dentali, come, ad esempio, la carie.

Anche se il neonato si sta alimentando ancora prevalentemente con il latte o con pappe semiliquide, infatti, i denti andrebbero sempre puliti: dopo i pasti, i residui di cibo aderiscono allo smalto e si insinuano nel colletto gengivale, alterando il pH della bocca e promuovendo la formazione della placca.

Va considerato, inoltre, che i denti da latte sono più fragili rispetto a quelli permanenti, quindi facilmente aggredibili; per questa ragione, sono più esposti al rischio d'infezione e dolore.

Inoltre, se vengono colpiti da processi cariogeni, i primi dentini cadono più velocemente rispetto a quelli sani. Ciò può avere ripercussioni negative nel lungo termine, causando problemi di allineamento ed occlusione nella bocca dell'adulto: la presenza di tutti i primi dentini assicura, infatti, la masticazione corretta e ciascuno "tiene il posto" per i permanenti che spunteranno in seguito. Estrarli o perderli prematuramente espone al rischio che i denti futuri crescano storti o mal distanziati.

Per lo stesso motivo, nel caso di traumi è bene portare subito il bambino dal dentista per controllare che uno spostamento o un ematoma non abbia compromesso la gemma del dente permanente.