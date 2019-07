Quando la pressione bassa è di grado severo (per esempio a seguito di gravi stati patologici), gli organi dell'individuo interessato non ricevono la quantità di sangue necessaria al loro corretto funzionamento e mantenimento in salute. Tutto ciò può portare all'istaurarsi di uno stato di shock .

La pressione bassa diviene sintomatica e assume significato clinico quando gli effetti che produce sulla circolazione sanguigna sono responsabili di una sofferenza cerebrale.

È quindi in base al grado di sofferenza cerebrale che i sintomi possono essere più o meno intensi: infatti, una sofferenza cerebrale lieve provoca disturbi leggeri, come per esempio i capogiri nell'alzarsi velocemente da una posizione sdraiata; al contrario, una sofferenza cerebrale severa è causa di manifestazioni importanti, come per esempio gli episodi di sincope (o svenimento).

A proposito della sincope, questo evento è un vero e proprio meccanismo di difesa, che l'organismo attua allo scopo di proteggersi dagli effetti negativi di un eccessivo calo della pressione. Infatti, quando un individuo sviene, la conseguente posizione sdraiata fa sì che il sangue incontri meno difficoltà nel suo percorso e raggiunga con più facilità cuore e cervello.

Per lo stesso motivo, in attesa dei soccorsi sanitari, una persona colpita da collasso cardiocircolatorio dev'essere messa in posizione supina, con gli arti inferiori sollevati (per facilitare il ritorno venoso) ed il capo iperteso (per evitare il soffocamento). Qualora siano presenti, è inoltre utile allentare lacci e cinture.