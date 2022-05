Pressione Bassa: cause, valori, sintomi e rimedi

Il trattamento della pressione bassa dipende dalle cause scatenanti; di norma, un'ipotensione priva di sintomi non richiede alcuna terapia specifica.

In genere, meritano le attenzioni del medico i casi di ipotensione sostenuti da stati patologici, assunzioni farmacologiche o gravidanza, in quanto sintomatici e potenzialmente pericolosi.

Anche detta ipotensione , potrebbe essere definita come una condizione esattamente opposta all' ipertensione o pressione alta – grave patologia contraddistinta da valori di pressione arteriosa a riposo superiori a 140 / 90 mmHg e associata a un sensibile aumento del rischio cardiovascolare .

In un individuo in salute, la pressione sanguigna a riposo può avere valori di sistolica compresi tra 90 e 129 mmHg e valori di pressione diastolica compresi tra 60 e 84 mmHg.

Misurata in millimetri di mercurio (mmHg) e in stato di riposo, la pressione sanguigna è solitamente definita attraverso i valori di pressione sistolica o " massima " (è la pressione arteriosa di quando il cuore si contrae ) e pressione diastolica o " minima " (è la pressione arteriosa di quando il cuore è in fase di rilassamento).

Gli sportivi - in particolare gli atleti di endurance (es: ciclisti, maratoneti ecc.) - fanno registrare una pressione arteriosa a riposo più bassa delle persone sedentarie, in quanto, rispetto a quest'ultime, possiedono una rete di capillari decisamente più estesa (rete di capillari che hanno sviluppato dopo anni di allenamento).

Sebbene manchino delle prove certe in merito, gli esperti ritengono che l'ipotensione costituzionale senza cause apparentemente riconoscibili possa dipendere da fattori ereditari o da una certa predisposizione familiare alla pressione bassa.

Nel primo caso, la pressione bassa tende a essere di grado lieve e a mancare di una sintomatologia associata; per medici ed esperti, una pressione arteriosa con queste caratteristiche è priva di significato clinico e può considerarsi addirittura positiva per la salute ( ipotensione benigna ), poiché mette al riparo da diverse malattie cardiovascolari (es: ictus , infarto del miocardio ecc).

Nota anche come ipotensione posturale , l'ipotensione ortostatica è la condizione di pressione bassa che s'instaura in seguito all'improvviso passaggio dalla posizione seduta o sdraiata alla posizione eretta. L'ipotensione postprandiale, invece, è la condizione di pressione bassa che si palesa successivamente ai pasti.

Tra le tipologie di ipotensione rientranti in tale classificazione, si segnalano per la loro notorietà e la loro diffusione: l' ipotensione ortostatica e l' ipotensione postprandiale .

Come affermato, a seconda delle cause scatenanti, la pressione bassa può essere sintomatica o asintomatica , in altre parole può essere o meno responsabile di sintomi e segni.

Per lo stesso motivo, in attesa dei soccorsi sanitari, una persona colpita da collasso cardiocircolatorio dev'essere messa in posizione supina , con gli arti inferiori sollevati (per facilitare il ritorno venoso) ed il capo iperteso (per evitare il soffocamento). Qualora siano presenti, è inoltre utile allentare lacci e cinture.

È quindi in base al grado di sofferenza cerebrale che i sintomi possono essere più o meno intensi: infatti, una sofferenza cerebrale lieve provoca disturbi leggeri, come per esempio i capogiri nell'alzarsi velocemente da una posizione sdraiata; al contrario, una sofferenza cerebrale severa è causa di manifestazioni importanti, come per esempio gli episodi di sincope (o svenimento).

Quando la pressione bassa è di grado severo (per esempio a seguito di gravi stati patologici), gli organi dell'individuo interessato non ricevono la quantità di sangue necessaria al loro corretto funzionamento e mantenimento in salute. Tutto ciò può portare all'istaurarsi di uno stato di shock .

Diagnosi

Come si fa a capire se si ha la Pressione Bassa?

L'ipotensione è facilmente diagnosticabile attraverso la semplice misurazione della pressione arteriosa, mediante sfigmomanometro.

Tuttavia, una diagnosi accurata di pressione bassa non può limitarsi alla semplice constatazione dei ridotti livelli pressori a riposo, ma deve concentrarsi anche sulla ricerca delle cause scatenanti e sui connotati della problematica in corso. Ciò spiega per quale motivo i medici, di fronte a un caso di ipotensione, sottopongono il paziente a un accurato esame obiettivo e a una precisa anamnesi, e possono arrivare a prescrivere:

Perché ricercare le cause scatenanti la pressione bassa?

L'individuazione delle condizioni che stanno alla base dell'ipotensione è importante, perché permette la pianificazione della terapia più adeguata.

Sfigmomanometro Pic Solution

Il Pic Solution ClassicStethoMED è un modello di Sfigmomanometro Aneroide Con Stetoscopio per misurare la pressione. E' dotato di un bracciale in cui sistemare il braccio che si fa aderire facilmente grazie alla chiusura in velcro e alla presenza del tirante, utilissimo per regolare la posizione della fascia. Inoltre, è molto facile da leggere e il manometro (che è di tipo analogico e non digitale) ha un diametro di 5 cm e pesa appena 260 gr. Nella confezione è presente anche lo stetoscopio per l'auscultazione durante la misurazione della pressione.

Misuratore Pressione Hylogy

Il misuratore di pressione Hylogy è uno Sfigmomanometro digitale. Il bracciale o polsino è dotato di chiusura in velcro e di tirante, pensato perché lo strumento possa essere utilizzato da persone di costituzione diversa. E' dotato di display LCD che rende veramente agevole la lettura dei valori della pressione. Il misuratore di pressione Hylogy offre la possibilità di registrare i dati a due diversi utenti, così da poter tenere traccia dell'andamento della pressione. In totale si possono registrare i dati di 180 misurazioni. E' semplice da usare e si accende cliccando semplicemente su un bottone.

Misuratore Pressione OMRON X2 Basic

Tra i misuratori di pressione, ha particolare successo su Amazon OMRON X2 Basic, che offre un metodo oscillometrico di misurazione della pressione sanguigna con il supporto di un bracciale, che consente di controllare la pressione comodamente da casa. Facile da usare, permette il monitoraggio della pressione sanguigna a casa con risultati affidabili, precisi e con il rilevamento di battiti cardiaci irregolari. Per un accurato monitoraggio domestico, X2 Basic misura la pressione sanguigna rilevando il movimento del sangue nell'arteria brachiale grazie al bracciale da 22-32 cm.

Misuratore Pressione Sanitas SBM 21

Sanitas SBM 21 è un misuratore di pressione da braccio che classifica i risultati con una scala colorata, rileva il ritmo cardiaco e avverte in caso di possibile aritmia. E' dotato di ampio display LCD con data e ora, dispositivo di arresto automatico. QUesto prodotto è apprezzato in particolare per la sua economicità: è destinato a circonferenze braccio di 22 - 36 cm e ha una pratica custodia in dotazione.

Misuratore Pressione HOMIEE

Il misuratore di pressione della HOMIEE ha uno sfigmomanometro LCD retroilluminato da 5", che offre una visualizzazione chiara di tutti i valori misurati su un grande schermo, inclusa la visualizzazione di data e ora, particolarmente facile da leggere per gli anziani. E' possibile registrare fino a 180 letture: la misura del polsino è di 22-42 cm, adatta a diverse circonferenze del braccio. Due opzioni di alimentazione: viene fornito con 4 batterie AAA, che possono essere alimentate tramite l'interfaccia di tipo C, anche se il cavo di ricarica non è incluso). Se non viene eseguita alcuna operazione, la macchina si spegnerà automaticamente dopo tre minuti.