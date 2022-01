Pressione alta al mattino: cause e rimedi

L'ipertensione può anche essere incontrollata. Viene diagnosticata quando avvengono costanti letture di pressione alta. Questa condizione può aumentare il rischio di ictus, attacchi di cuore, malattie renali e altre gravi condizioni mediche. Se i farmaci per la terpia della pressione sanguigna vengono assunti di notte, possono svanire al mattino, portando a livelli elevati di pressione sanguigna. Se l'ipertensione non è controllata, anche le letture della pressione sanguigna mattutina possono essere anormalmente elevate.

Alcune patologie che possono detemrinare ipertensione secondaria:

Pressione alta al mattino: tabacco e caffè

L'uso di tabacco e di caffeina gioca un ruolo rilevante nell'aumento dei livelli della pressione sanguigna. L'uso del tabacco è uno dei principali fattori di rischio per la pressione alta, in quanto la nicotina contenuta in sigarette, sigari ecc, provoca la costrizione dei vasi sanguigni. Questo comporta uno sforzo maggiore da parte del cuore costretto a lavorare di più per pompare il sangue, aumentando così la pressione sanguigna.

La caffeina, altresì, può anche causare picchi temporanei della pressione sanguigna, il che significa che una tazza di caffè bevuto al mattino può causare un aumento dei livelli pressori poco dopo l'assunzione. Il rischio sembra essere maggiore nelle persone che già soffrono di ipertensione e in quelle che non bevono caffeina regolarmente. Entrambi non tollerano la caffeina. Ridurre l'assunzione di caffeina può prevenire aumenti temporanei delle letture della pressione sanguigna mattutina.