Comunemente chiamato condom o profilattico, il preservativo titola il capitolo dei cosiddetti metodi anticoncezionali barriera : si tratta di una sottile guaina impermeabile costituita da lattice od altri materiali ipoallergenici che, indossata dall'uomo sul pene in erezione , consente di raccogliere lo sperma eiaculato impedendo che questo entri in vagina durante l'atto sessuale.

Efficacia Contraccettiva

L'efficacia del preservativo dipende essenzialmente dalla corretta modalità d'utilizzo: l'uso maldestro del profilattico costituisce una vera e propria minaccia sia in termini contraccettivi che salutistici.

Al di fuori dell'astinenza sessuale, nessun metodo contraccettivo - sia questo ormonale, impiantabile, naturale o barriera - offre una protezione assaluta (pari al 100%) da gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmesse.

Quando utilizzato correttamente, il preservativo garantisce comunque un'efficacia sorprendente: dal punto di vista teorico, il metodo offre una protezione da gravidanze poco gradite e malattie veneree prossima al 99.9%. Nella pratica, purtroppo, il preservativo ha successo "solo" nell'84-85% dei casi.

Come si può osservare, l'efficacia teorica non coincide con quella pratica: il fallimento del metodo contraccettivo è pesantemente influenzato dal modo d'uso e dal tempo d'uso. Quest'ultimo punto merita un approfondimento: molti giovani (e adulti) tendono ad indossare il preservativo solamente verso la fine del rapporto, nell'errata e comune convinzione che "fino a quando non avviene l'eiaculazione, gli spermatozoi non passano attraverso il canale vaginale". In realtà, i preliminari possono favorire un'eccitazione maschile tale da favorire l'emissione anticipata di piccolissime quantità di liquido spermatico (sufficienti per favorire il concepimento).

Curiosità

Il rischio della fuoriuscita anticipata di liquido spermatico prima dell'eiaculazione vera e propria è ancor più palpabile quando è stato consumato un rapporto pochi istanti prima: in questo caso, infatti, le vie spermatiche potrebbero non essersi svuotate completamente, dunque qualche spermatozoo potrebbe riversarsi nella vagina prima dell'amplesso maschile.

Per aumentarne l'efficacia anticoncezionale, è possibile associare al preservativo uno spermicida specifico (contraccettivo di tipo chimico). Esistono preservativi già lubrificati con lo spermicida nonoxynol-9; questa sostanza, malgrado ne aumenti l'efficacia contraccettiva (già di per sé comunque elevata), può causare spiacevoli effetti collaterali alla partner, come ad esempio reazioni allergiche ed irritazioni vaginali.