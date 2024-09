Cosa fare se si sfila il preservativo durante il rapporto sessuale?

Cosa succede se un preservativo si sfila? Niente panico , prosegui per sapere le cause e cosa fare quando un preservativo si sfila.

Durante un rapporto può capitare che il preservativo si sfili , perdendo così la sua efficacia protettiva nei confronti delle infezioni sessualmente trasmissibili e contraccettiva. Un preservativo potrebbe scivolare in vagina per molte ragioni:

Perché il preservativo si sfila durante il rapporto?

Le cause dello sfilamento del preservativo possono includere:

Uso errato , come: srotolare il preservativo prima di indossarlo invece di srotolarlo sul pene

, come: srotolare il preservativo prima di indossarlo invece di srotolarlo sul pene Scarsa lubrificazione vaginale (o non usare sufficiente lubrificante)

(o non usare sufficiente lubrificante) Lubrificanti incompatibili con il lattice

con il lattice Dimensioni non adeguate (lunghezza e larghezza) del preservativo rispetto al pene

Per evitare l'inconveniente, cioè che il preservativo si sfili:

Seguire correttamente le istruzioni per l'uso

Utilizzare lubrificanti a base d'acqua

Fare attenzione durante il rapporto sessuale

Controllare attentamente il preservativo prima dell'uso.

Preservativo che si sfila: perché scegliere la taglia adatta?

Indossare il preservativo della taglia corretta è importantissimo per garantire comfort e protezione. Se il condom è troppo grande, potrebbe scivolare via; quando è troppo piccolo, invece, potrebbe rompersi. I preservativi sono disponibili in molte taglie, quindi si dovrebbe riuscire a trovare quella adatta.

Per questo, la prossima volta che il partner indossa un preservativo, è meglio controllare la vestibilità:

Il preservativo è aderente al pene?

Il preservativo è stato srotolato completamente?

C'è del materiale in più che pende o si è ammucchiato?

Preservativo che si sfila: potrebbe dipendere dall’erezione?

I preservativi sono fatti per adattarsi strettamente ad un pene eretto, quindi un altro fattore da controllare è se il partner mantiene l'erezione durante il sesso.

Le erezioni possono andare e venire (perfettamente normale, tra l'altro); se questo è il caso, il preservativo potrebbe essere meno aderente al pene e scivolare via. Se si percepisce questa situazione, tenere sempre saldamente il bordo del preservativo con 2 dita, prima di uscire.

Quanto è comune che il preservativo si sfili?

Sebbene non sia comune, non è una cosa improbabile: uno studio condotto su 544 uomini ha evidenziato che, in un anno, il 4,4% ha sperimentato lo scivolamento del preservativo (Richters J, Donovan B, Gerofi J. How often do condoms break or slip off in use? Int J STD AIDS. 1993 Mar-Apr;4(2):90-4.).