Preservativo rotto: perché succede? Come si capisce, rischi e cosa fare subito

Preservativo: perché si rompe? I preservativi si rompono raramente, se vengono usati correttamente; sono infatti progettati e testati per rimanere intatti durante il rapporto sessuale, indipendentemente da quanto sia vigoroso. Tuttavia, se indossati in modo scorretto o utilizzati oltre la data di scadenza durante un rapporto sessuale, i profilattici possono danneggiarsi o sfilarsi, esponendo al rischio di gravidanze indesiderate o di infezioni sessualmente trasmissibili (IST). Continua a leggere per scoprire come capire se un preservativo si è rotto e cosa fare il prima possibile, ma soprattutto come evitare che ciò accada.

Perché il preservativo si rompe? Quali sono gli errori che aumentano il rischio di rottura del preservativo? Usare un preservativo potrebbe sembrare semplice, ma gli errori sono più comuni di quanto pensi. Alcuni di questi includono: Prima dell'uso Dimenticare di controllare eventuali danni prima dell'uso: strappi o forature potrebbero non essere evidenti

Non conservare correttamente i preservativi o utilizzare preservativi scaduti

Srotolare il preservativo prima di indossarlo invece di srotolarlo sul pene o sul sex toy stesso

Dimenticare di lasciare spazio sulla punta per lo sperma: alcuni preservativi hanno una punta con serbatoio per aiutare in questo

Dimenticare di rimuovere eventuali bolle d'aria

Mettere il preservativo al rovescio e cercare di girarlo invece di buttarlo via e usarne uno nuovo Durante l'uso Indossare il preservativo dopo aver iniziato a fare sesso

Utilizzare una lubrificazione sbagliata o non usare affatto lubrificante: i lubrificanti a base di olio possono indebolire il lattice del preservativo e causarne la rottura

Togliere il preservativo prima di finire

Utilizzare lo stesso preservativo più di una volta: più rapporti richiedono profilattici diversi, anche se si susseguono l'una dopo l'altra. È importante ricordare che gli incidenti possono verificarsi anche quando si usano correttamente i preservativi e ci si prende cura di loro prima di usarli. Cosa causa la rottura del preservativo? Diversi fattori possono aumentare il rischio di rottura del preservativo, tra cui: Rompere il preservativo prima di indossarlo : prima di aprire la confezione, è buona abitudine tastare la costola del preservativo all'interno della confezione; il condom va spinto di lato, in modo che quando si strappa la bustina non venga danneggiato anche il preservativo. Non aprire mai un condom usando forbici o oggetti affilati (compresi i denti!), che possono perforarlo.

: prima di aprire la confezione, è buona abitudine tastare la costola del preservativo all'interno della confezione; il condom va spinto di lato, in modo che quando si strappa la bustina non venga danneggiato anche il preservativo. Non aprire mai un condom usando forbici o oggetti affilati (compresi i denti!), che possono perforarlo. Non controllare la data di scadenza : tutti i preservativi devono avere una data di scadenza stampata sulla confezione. Se la data è ormai superata, è più probabile che il preservativo si rompa durante il rapporto sessuale. In altre parole, non utilizzare mai un condom scaduto, poiché non è affidabile in termini di protezione.

: tutti i preservativi devono avere una data di scadenza stampata sulla confezione. Se la data è ormai superata, è più probabile che il preservativo si rompa durante il rapporto sessuale. In altre parole, non utilizzare mai un condom scaduto, poiché non è affidabile in termini di protezione. Scegliere la taglia sbagliata : un preservativo troppo grande o troppo piccolo ha più probabilità di rompersi rispetto ad un condom che si adatta correttamente al pene. Indossare il preservativo della taglia corretta è importante per garantire comfort e protezione durante il rapporto sessuale. I preservativi sono disponibili in molte taglie, quindi si dovrebbe riuscire a trovare quella adatta.

: un preservativo troppo grande o troppo piccolo ha più probabilità di rompersi rispetto ad un condom che si adatta correttamente al pene. Indossare il preservativo della taglia corretta è importante per garantire comfort e protezione durante il rapporto sessuale. I preservativi sono disponibili in molte taglie, quindi si dovrebbe riuscire a trovare quella adatta. Usare un lubrificante a base di olio : assicurarsi di utilizzare lubrificanti a base di acqua o silicone se si utilizzano preservativi in ​​lattice o sintetici. Altri prodotti a base di olio, in particolare quelli non destinati al sesso (es. olio per bambini, lozioni, vaselina o olio da cucina), hanno un effetto lesivo sul lattice, rendendoli più inclini a rompersi.

: assicurarsi di utilizzare lubrificanti a base di acqua o silicone se si utilizzano preservativi in ​​lattice o sintetici. Altri prodotti a base di olio, in particolare quelli non destinati al sesso (es. olio per bambini, lozioni, vaselina o olio da cucina), hanno un effetto lesivo sul lattice, rendendoli più inclini a rompersi. Usare preservativi scaduti o deperibili: i preservativi scaduti o quelli che sono diventati meno resistenti a causa del calore o dell'attrito possono rompersi facilmente.

i preservativi scaduti o quelli che sono diventati meno resistenti a causa del calore o dell'attrito possono rompersi facilmente. Indossare un preservativo in modo scorretto : quando s'indossa un condom, è importante schiacciare il serbatoio o, se sprovvisto, la parte all'apice, per eliminare l'aria e lasciare uno spazio per la raccolta dello sperma; in caso contrario, il preservativo può rompersi. Il profilattico va poi srotolato lungo il pene, assicurandosi che non ci siano sacche d'aria.

: quando s'indossa un condom, è importante schiacciare il serbatoio o, se sprovvisto, la parte all'apice, per eliminare l'aria e lasciare uno spazio per la raccolta dello sperma; in caso contrario, il preservativo può rompersi. Il profilattico va poi srotolato lungo il pene, assicurandosi che non ci siano sacche d'aria. Indossare due preservativi: usare due preservativi contemporaneamente non garantisce una protezione aggiuntiva e aumenta il rischio di rottura.

Come si capisce e cosa controllare Come capire se il preservativo si è rotto? Si può capire se un preservativo si è rotto, se è evidente la presenza di uno strappo o se non calza più attorno al pene del partner. I profilattici possono anche rompersi completamente e ammucchiarsi alla base del pene. Il condom può anche sfilarsi mentre è nella vagina; questo è paragonabile alla rottura di un preservativo. Durante il rapporto penetrativo, si percepirà comunque un cambiamento immediato nella sensazione: se ciò accade, è bene interrompere subito l'attività ed ispezionare il preservativo (non attendere di cambiare posizione); se si è rotto, si dovrebbe riuscire a vederlo. Tuttavia, molte persone non si accorgono che il preservativo si è rotto fino a quando non hanno finito di fare sesso. Ecco perché è importante controllare quando lo si rimuove per eventuali buchi o perdite evidenti: se si nota che fuoriesce dello sperma, probabilmente il preservativo si è rotto (indipendentemente dal fatto che si veda o meno uno strappo). A volte, i preservativi si rompono nella confezione (ad esempio, se mal conservata) o mentre vengono indossati: una buona idea è ispezionare rapidamente il preservativo quando lo si applica. Segnali di un preservativo rotto Un preservativo potrebbe essersi rotto se: Ha una lacerazione evidente

Manca dal pene quando il partner insertivo lo estrae

Solo una parte del preservativo è attorno al pene

C'è dello sperma sul preservativo anziché al suo interno Come controllare se si è rotto il preservativo? Se si sospetta la rottura del profilattico, interrompere subito l'attività sessuale. Potrebbe non essere immediatamente ovvio che un preservativo si sia rotto: per controllare se ci sono strappi non evidenti, si può riempire il condom con dell'acqua, che gocciolerà fuori nel caso fosse danneggiato. La rottura del preservativo è sempre evidente? Le microlacerazioni sono piccole lesioni solitamente invisibili a occhio nudo, ma che potrebbero comunque lasciar passare virus e sperma. In alcuni casi, le microlacerazioni possono essere un difetto di fabbricazione, anche se è estremamente raro. I produttori sottopongono i preservativi a una serie di test di qualità per monitorare rotture e difetti prima di venderli. Più spesso, l'errore dell'utente causa microlacerazioni. Errori comuni che potrebbero causare microlacerazioni includono: Usare un preservativo scaduto

Mettere un preservativo nel modo sbagliato, poi girarlo e riutilizzarlo

Utilizzare un preservativo conservato in un luogo non sicuro, come un portafoglio

Utilizzare un preservativo esposto a grandi sbalzi di temperatura, umidità o luce solare diretta

Usare un preservativo senza lubrificazione

Utilizzare lubrificanti a base di olio, come vaselina, lozione o olio di cocco, che possono causare microlacerazioni nei preservativi in ​​lattice o poliisoprene