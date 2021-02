Preservativo: Avvertenze, Vantaggi, Svantaggi

Importanza del preservativo

Dopo l'astinenza sessuale, il preservativo (sia maschile che femminile) è l'unico strumento contraccettivo che, oltre a tutelare la donna da gravidanze indesiderate, garantisce un'elevata protezione dalle malattie veneree.

Non si comprende bene la ragione ma, di fatto, quando si sente parlare di preservativi e contraccezione si tende ad ironizzare, affrontando l'argomento con leggerezza e superficialità. Certo, le relazioni amorose, l'intimità e l'eccitazione, con tutto il bagaglio di speranze che ne consegue, tendono a calpestare l'idea d'imbattersi in gravidanze indesiderate od infezioni trasmesse per via sessuale.

Un simile approccio alla sessualità è oggettivamente poco intelligente, dato che il tema è assai delicato: non si deve dimenticare che un rapporto a rischio (dove per "rischio" s'intende la possibilità di andare incontro a malattie sessualmente trasmesse e gravidanze inattese) può minare la propria salute e quella del partner.

Il preservativo, così come un qualsiasi altro metodo contraccettivo attendibile, non dev'essere giudicato un terzo incomodo nella vita di coppia; nello specifico, l'utilizzo del profilattico dev'essere piuttosto considerato un gesto di maturità e responsabilità, un atto di tutela per la propria salute e di amore verso il prossimo.

Obiettivo di quest'articolo è sensibilizzare giovani e adulti all'utilizzo del preservativo: a tale scopo, si metteranno a confronto vantaggi e svantaggi, dando risposta a dubbi frequenti e spesso taciuti.

Preservativi: consigli per l'acquisto

