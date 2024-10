Preservativo: avvertenze, vantaggi e svantaggi

Il preservativo, così come un qualsiasi altro metodo contraccettivo attendibile, non dev'essere giudicato un terzo incomodo nella vita di coppia; nello specifico, l'utilizzo del profilattico dev'essere piuttosto considerato un gesto di maturità e responsabilità , un atto di tutela per la propria salute e di amore verso il prossimo.

Un simile approccio alla sessualità è oggettivamente poco intelligente, dato che il tema è assai delicato: non si deve dimenticare che un rapporto a rischio (dove per "rischio" s'intende la possibilità di andare incontro a malattie sessualmente trasmesse e gravidanze inattese) può minare la propria salute e quella del partner.

Non si comprende bene la ragione ma, di fatto, quando si sente parlare di preservativi e contraccezione si tende ad ironizzare, affrontando l'argomento con leggerezza e superficialità. Certo, le relazioni amorose, l'intimità e l'eccitazione, con tutto il bagaglio di speranze che ne consegue, tendono a calpestare l'idea d'imbattersi in gravidanze indesiderate od infezioni trasmesse per via sessuale.

Per massimizzare l'autoprotezione da concepimenti inattesi e malattie veneree è dunque importante rispettare alcune regole basilari e mettere in pratica alcuni semplici raccomandazioni che purtroppo si tende spesso a tralasciare:

È oramai assodato che per vivere appieno l'amore è bene utilizzare tutte le attenzioni ed accortezze del caso, scongiurando così spiacevoli inconvenienti. A tale scopo, è necessario (nonché indispensabile) non solo utilizzare correttament e il metodo contraccettivo prescelto, ma anche conservarlo in modo adeguato.

Vantaggi e svantaggi

Per dissolvere eventuali ed ipotetici dubbi - nell'eventualità in cui ci fossero ancora - mettiamo ora a confronto i vantaggi offerti dal preservativo con i potenziali svantaggi legati al metodo contraccettivo.

Protezione del preservativo contro gravidanze indesiderate

Quando utilizzato correttamente, l'efficacia del preservativo contro i concepimenti indesiderati è elevatissima, tanto da sfiorare il 99.9%. Tuttavia, il dato riportato è purtroppo solamente teorico perché molti amanti tendono a non mettere in pratica tutte le indicazioni generali (che si rivelano fondamentali) per un coretto utilizzo del metodo contraccettivo.

Nella pratica, il valore approssimativo dell'efficacia contraccettiva tende a scendere all'84-85% perché vengono commessi errori sia sul modo d'uso, sia sul tempo d'uso.

L'efficacia anticoncezionale può venire compromessa quando:

Si indossa il profilattico solo alla fine del rapporto

Si evita l'utilizzo del metodo barriera quando la donna ritiene di non essere nel periodo ovulatorio (molte giovani donne, non conoscendo appieno il proprio corpo, sbagliano il calcolo dei giorni fertili e non fertili)

Si usa il preservativo dopo la data di scadenza

Il condom viene conservato in luoghi poco adatti (es. in borsa o sul cruscotto della macchina)

Non si butta il preservativo dopo essersi accorti che è stato infilato al contrario

Non viene utilizzato correttamente (s'infila in al contrario e non si getta nel pattume immediatamente dopo)

Si utilizza un profilattico lacerato e non in perfette condizioni

Si utilizzano lubrificanti a base oleosa insieme a preservativi in lattice

Si apre la confezione del preservativo con le forbici o con i denti: così facendo si corre il rischio di traumatizzare la guaina

Si utilizzano profilattici non adeguati per le dimensioni del pene: un condom troppo grande si potrebbe sfilare, mentre uno troppo stretto potrebbe arrotolarsi su se stesso.

Curiosità: anche i metodi contraccettivi ormonali ed impiantabili garantiscono un'efficacia straordinaria contro le gravidanze indesiderate: dimenticanze a parte, la pillola contraccettiva, per esempio, tutela la donna da concepimenti indesiderati nel 99.9% dei casi. Tuttavia, questi strumenti anticoncezionali possiedono il limite di non proteggere in alcun modo da malattie sessualmente trasmissibili.

Protezione del preservativo contro malattie veneree

Fatta eccezione per l'astinenza sessuale, il preservativo è il metodo contraccettivo più sicuro in grado di proteggere da malattie sessualmente trasmesse come clamidia, gonorrea, HIV, Candidosi, Herpes genitale, condilomi acuminati ecc.. Chiaramente, quanto affermato è valido quando vengono rispettate tutte le indicazioni generali sopraelencate.

Nemmeno i metodi anticoncezionali (quasi) infallibili come la pillola contraccettiva, il cerotto anticoncezionale, l'anello vaginale e le spirali IUD possono competere con il preservativo in merito alla salvaguardia da malattie veneree: ricordiamo ancora una volta che i contraccettivi ormonali non proteggono in alcun modo da malattie veneree.

Reperibilità

A differenza dei contraccettivi ormonali ed impiantabili, il preservativo è molto più vantaggioso in termini di reperibilità: non necessita prescrizione medica e si può comprare facilmente nei supermercati, nelle farmacie, nei distributori automatici, in internet e perfino nelle discoteche.

Costo dei preservativi

Anche il costo dei preservativi è piuttosto vantaggioso perché, essendo relativamente basso, è alla portata di tutti. In genere, il costo medio di ogni singolo preservativo varia da 1€ a 2€.

Preservativo: rischi

Di per sé, il preservativo è un metodo sicuro e, in un certo senso, privo di rischi. Il "rischio" in questione non è tanto legato al preservativo stesso, quanto piuttosto ad un suo utilizzo indiscriminato o inadatto. Per esempio, i rapporti anali possono traumatizzare la guaina in lattice del preservativo perché sottoposta ad un'azione piuttosto stressante per la sua integrità: onde evitare il rischio, per questo tipo di rapporti si consiglia di preferire i preservativi lubrificati (con sostanze a base acquosa).

Altro rischio non trascurabile è costituito dalla rottura del preservativo: anche in questo caso, il fallimento del metodo trova quasi sempre spiegazione in un suo utilizzo maldestro.

Nei pazienti allergici al lattice, l'utilizzo dei preservativi classici può indurre reazioni allergiche (irritazione, prurito, arrossamento, gonfiore ecc.). In questi casi, si consiglia di utilizzare preservativi anallergici, dunque realizzati con materiali diversi dal lattice di gomma naturale (es. poliuretano).

Anche l'utilizzo simultaneo del preservativo con spermicidi può creare spiacevoli effetti collaterali: lo spermicida - pur aumentando l'efficacia del metodo barriera - può irritare o perfino danneggiare le pareti vaginali e rettali, fino a creare bruciore, prurito ed eruzione cutanea locale.

Comodità e piacere sessuale

Non esistono scusanti per non utilizzare il preservativo (soprattutto nei rapporti poligami od occasionali). Spesso, la coppia decide di non utilizzare questo tipo di protezione perché ritiene che il preservativo possa ridurre il piacere sessuale od ostacolare l'intesa del rapporto. In realtà, la perdita di sensibilità prodotta da questa sottilissima guaina è pressoché irrisoria e non interferisce negativamente sul piacere.