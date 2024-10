I presbiti hanno percepiscono gli oggetti vicini come offuscati e sfuocati e non riescono a mettere a fuoco correttamente. La visione nitida può essere raggiunta allontanando di diversi centimetri l'oggetto in questione dei propri occhi.

Il risultato di tutto ciò è quindi un' immagine sfuocata . Questo spiega il motivo per cui gli individui presbiti, per mettere a fuoco gli oggetti più vicini, necessitano di allontanarli dagli occhi.

Il cristallino è una lente biconvessa che si trova nell'occhio, dietro all' iride e prima del corpo vitreo. Tale lente è fondamentale per la messa a fuoco degli oggetti; essa, infatti - grazie al rilassamento o alla contrazione del muscolo ciliare che la circonda - modifica la sua forma in modo da focalizzare i raggi luminosi sulla retina e consentire la visione nitida di oggetti sia vicini che lontani.

Come curare la presbiopia?

Purtroppo, non esiste un modo per bloccare o invertire il fisiologico processo di invecchiamento che porta all'insorgenza della presbiopia; tuttavia, essa può essere corretta con diverse strategie, quali occhiali, lenti a contatto o chirurgia.

Occhiali da vista per la correzione della presbiopia

Gli occhiali da vista utilizzati per la correzione della presbiopia possono essere di diverso tipo in funzione dei differenti disturbi della vista di cui si soffre:

Occhiali da lettura graduati : sono utili quando la presbiopia è l'unico difetto della vista che si deve correggere.

: sono utili quando la presbiopia è l'unico difetto della vista che si deve correggere. Occhiali con lenti bifocali : queste lenti correggono la visione sia da vicino che da lontano e si caratterizzano per la presenza di una linea - visibile o meno - che divide l'area refrattiva specifica per la visione da lontano da quella specifica per la visione da vicino.

: queste lenti correggono la visione sia da vicino che da lontano e si caratterizzano per la presenza di una linea - visibile o meno - che divide l'area refrattiva specifica per la visione da lontano da quella specifica per la visione da vicino. Occhiali con lenti trifocali : sono simili alle lenti bifocali, ma correggono la visione da lontano, da una distanza intermedia e da vicino.

: sono simili alle lenti bifocali, ma correggono la visione da lontano, da una distanza intermedia e da vicino. Occhiali con lenti progressive: correggono la vista in maniera analoga a quanto fanno le lenti bifocali e trifocali, ma non è presente una demarcazione netta fra un'area refrattiva e l'altra. La rifrazione, infatti, cambia gradualmente nella lente dall'alto verso il basso.

La scelta di quali lenti utilizzare può dipendere anche dalla sensibilità individuale del paziente; difatti, non tutti si trovano bene con l'uso di lenti bifocali, trifocali o progressive e preferiscono avere differenti occhiali da vista graduati per correggere diversi disturbi e che cambiano in funzione dell'attività che necessitano svolgere (ad esempio,leggere, guidare, ecc.).

Lenti a contatto per correggere la presbiopia

Le persone che non vogliono ricorrere all'uso di occhiali da vista per correggere la presbiopia possono ricorrere alle lenti a contatto. Anche in questo caso, in funzione della presenza o meno di altri difetti della vista da correggere, è possibile ricorrere all'uso di differenti tipologie di lenti a contatto.

La scelta della lente da utilizzare dovrà quindi essere presa in accordo con lo specialista.

Chirurgia refrattiva per la correzione della presbiopia

Per porre rimedio alla condizione di presbiopia è anche possibile ricorrere ad interventi chirurgici, naturalmente se lo specialista ritiene che questo tipo di approccio terapeutico sia indicato per il paziente. Anche in questo caso, gli interventi cui si può ricorrere sono diversi, sarà l'oculista a suggerire per quali di questi trattamenti il paziente potrebbe essere un buon candidato.

Inserimento di intarsi corneali

Gli intarsi corneali sono autorizzati negli Stati Uniti e possono rivelarsi utili per i pazienti presbiti che non necessitano di correggere anche la visione da lontano.

L'intarsio corneale è un piccolo dispositivo che viene inserito all'interno della cornea dove andrà a selezionare i raggi luminosi che entrano nell'occhio, permettendo l'ingresso focalizzato della luce in modo da rendere possibile la visione più nitida degli oggetti vicini. Tuttavia, l'utilizzo di questo tipo di intarsio presenta svariate controindicazioni, non è infatti indicato nei pazienti che si sono sottoposti a intervento di cataratta, così come nei pazienti con glaucoma o che soffrono di diabete non controllato.