Preparazione alla colonscopia: come si fa?

Al fine di ottenere immagini quanto più nitide e rappresentative, è fondamentale che il paziente segua una buona preparazione all'esame colonscopico; ciò si traduce in vantaggi anche per lo stesso esaminato, dato che diminuiscono i fastidi e la durata dell'esame.

Come prepararsi per la colonscopia?

Le indicazioni per una buona preparazione alla colonscopia variano leggermente da centro a centro.

Dieta

In linea generale, a partire dai 3/4 giorni che precedono l'esame, la persona viene invitata a seguire una dieta priva di scorie e latticini, aumentando l'apporto idrico.

Non potranno quindi essere consumati alimenti vegetali, pasta, formaggi, latte, yogurt e cereali integrali, ma soltanto uova, carni, pesce, brodo, spremute, succhi di frutta, passate, omogeneizzati e piccole quantità di pane bianco.

La dieta diverrà totalmente liquida nel giorno precedente la colonscopia, dove saranno concessi solamente brodi di dado, acqua, tè, camomilla, tisane, zucchero o miele, succhi di frutta senza polpa, bevande analcoliche, caffè e nessun genere di cibo solido.

Alcuni centri consigliano di sospendere l'assunzione di frutta e verdura con i semini (uva, kiwi, fichi, fragole, melanzane, pomodori, ecc.) già nei 10 giorni precedenti l'appuntamento.

Per approfondire:

Lassativi

Come anticipato, un elemento essenziale della colonscopia è l'utilizzo di lassativi, spesso in forma di polvere da sciogliere o sospendere in acqua per formare una soluzione orale.

In molti casi, il paziente si trova a dover sorseggiare fino a 3/4 litri di soluzione acquosa non gassata nel giro di 5 o 6 ore, evento che potrebbe causare nausea; in tal caso, chiedere consiglio al medico su come comportarsi.

In caso di vomito ripetuto e forti dolori addominali è bene consultare il proprio medico curante o lo specialista di endoscopia digestiva.

Generalmente, la prima evacuazione compare entro un'ora e mezza - due ore dall'inizio dell'assunzione, che può essere interrotta dopo i primi 3 litri in caso di emissione di materiale limpido.

Al contrario, nel caso in cui il preparato non risultasse efficace (evacuazione di materiale solido e liquido anche dopo il termine dell'utilizzo), andrebbero eseguiti uno o due clisteri; ad ogni modo, il medico fornirà ulteriori indicazioni a riguardo.

In qualsiasi caso, dalle due o tre ore che precedono la prima assunzione del lassativo, fino al momento della colonscopia, è necessario seguire una dieta totalmente liquida.

Quando assumere i lassativi?

L'orario di assunzione dei preparati varia in relazione a quello dell'esame; se la colonscopia si esegue al mattino, la procedura lassativa andrà eseguita a partire dal tardo pomeriggio della giornata precedente, riservando eventualmente l'assunzione dell'ultimo litro di preparato al mattino molto presto prima della colonscopia. Se, invece, l'appuntamento è fissato nel pomeriggio, la soluzione purgante andrà equamente suddivisa tra la sera del giorno precedente ed il mattino del giorno stesso. In entrambi i casi l'assunzione dei preparati lassativi andrà sospesa almeno quattro ore prima dell'appuntamento.

Sospensione di terapie farmacologiche in atto

Ai pazienti che assumono integratori o farmaci contenenti ferro, medicinali per il diabete, aspirina od altri anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, può essere richiesto di variare i dosaggi di assunzione o sospenderne l'utilizzo nei giorni che precedono la colonscopia.