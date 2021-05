Preliminari: Cosa Sono e Perché Sono Importanti?

In ogni caso, non esiste una formula definitiva : occorre sentirsi a proprio agio nel praticare e nel ricevere i preliminari, assecondando quelle che costituiscono le preferenze individuali. A tal proposito, è utile mantenere una comunicazione aperta e onesta per fornire al partner un feedback reciproco su ciò che risulta piacevole o, al contrario, provoca disagio.

Occorre precisare, però, che i preliminari non devono condurre sempre e necessariamente al sesso : la definizione di preliminari non si limita esclusivamente al baciare o accarezzare, poiché considera anche l' intera atmosfera e lo stato d'umore che permettono di raggiungere il culmine del desiderio sessuale. Per questo, nei preliminari possono giocare un ruolo anche scambi verbali ("discorsi sporchi", frasi piccanti o conversazioni dal contenuto romantico o erotico), lingerie sexy, giocattoli sessuali (sex toys), video erotici e molte altre cose che contribuiscono all'esperienza.

Proprio come qualsiasi atleta riscalda i muscoli prima di qualsiasi attività fisica faticosa, anche ai preliminari si dovrebbe dedicare tempo, impegno ed energie per migliorare la propria esperienza intima. Praticare ed esplorare il proprio partner con questa forma di stimolazione può aiutare a costruire l'intimità , la complicità e l'eccitazione sessuale .

L'idea che solo alla sesso femminile piaccia impegnarsi in preliminari prolungati è sbagliata. Studi scientifici (riportati in bibliografia) hanno dimostrato che sia gli uomini, che le donne si divertono ugualmente a partecipare ai preliminari, nonostante possano esistere differenze nei bisogni e nei desideri sessuali.

In realtà, i preliminari risultano molto piacevoli per gli uomini, poiché, tramite la stimolazione dei genitali , contribuiscono a mantenere l'eccitazione e sono utili per l'erezione sostenuta dall'attività del sistema nervoso autonomo parasimpatico.

Come anticipato, l'eccitamento sessuale femminile è generalmente una risposta più complessa della corrispondente maschile. Gli uomini tendono ad essere pronti per il rapporto più velocemente; pertanto, il loro interesse per il contatto pre-coitale può essere ridotto.

La prima fase della risposta sessuale femminile richiede un tempo maggiore rispetto a quanto accade nell'uomo e, senza i preliminari, molte donne non risultano sufficientemente eccitate , sia dal punto di vista fisiologico, che della stimolazione sessuale (per saperne di più, sulle fasi della risposta sessuale, consulta l'articolo: Orgasmo ). Questo può determinare discomfort durante l'approccio penetrativo, proprio per effetto di una ridotta eccitazione e carente lubrificazione vaginale, oltre a rendere l'esperienza meno piacevole ad entrambi i partner.

In ogni caso, gli stimoli che occorrono durante i preliminari sono importanti per mantenere una forte motivazione nei confronti di un'imminente esperienza e per provocare un incremento della tensione sufficiente al proseguimento del ciclo di risposta sessuale (in successione: da eccitamento a plateau, orgasmo e risoluzione ).

Sebbene molte persone abbiano la tendenza a trascurare o affrettarsi nei preliminari, il loro scopo è molto importante per entrambi i partner, in quanto contribuiscono a preparare sia la mente, che il corpo al sesso. I preliminari sono utili a suscitare l'eccitazione sessuale propedeutica al rapporto coitale o ad altre pratiche finalizzate a raggiungere l' orgasmo : da un lato s'intensifica il desiderio sessuale, dall'altro l'eccitamento permette la risposta sessuale a livello genitale.

Come si Praticano?

I preliminari possono consistere in diverse pratiche e possono variare da persona a persona, a seconda delle culture, dei contesti e della psicologia individuale. Sebbene siano tipicamente intesi come stimolazioni fisiche, anche gli atti mentali o verbali, possono essere considerare come preliminari.

Come osservato da William H. Masters e Virginia E. Johnson (pionieri dell'applicazione del metodo scientifico allo studio della sessualità umana), durante i preliminari, sia gli uomini, che le donne tendono ad applicare comportamenti e atti che ritengono siano eccitanti per i loro partner. In realtà, la chiave per ottenere preliminari piacevoli è comunicare l'un l'altro quali sono le aspettative e le preferenze di ciascun partner. In altre parole, è importante far sapere al partner, in un modo o nell'altro, cosa fa stare bene e cosa no.

Tipi di Preliminari: Quali Sono?

I preliminari possono essere interpretati in modo diverso, ma sono comunemente considerati tali:

Bacio (specie i baci alla francese e quelli sul corpo);

Carezze e stimolazioni manuali delle zone erogene;

Masturbazione reciproca;

Sesso orale;

Interpretazione di ruoli nell'ambito di giochi sessuali;

Pratiche fetish o BDSM.

Spogliarsi

L'atto di spogliarsi viene spesso sottovalutato durante i preliminari, ma può essere un ottimo modo per creare l'atmosfera e aumentare l'intimità tra i partner. Il momento in cui ci si toglie i vestiti può diventare una parte dei preliminari in una varietà di modi: per esempio, i partner possono spogliarsi a vicenda oppure uno può dire all'altro cosa togliere, pezzo per pezzo, toccando e baciando sensualmente le parti esposte.

Baciare

I baci intensi e passionali sono un buon punto di partenza, poiché già di per sé sono capaci di evocare sensazioni piacevoli. Inoltre, sono il mezzo migliore per esplorare lentamente il corpo del partner e possono essere molto utili per stimolare le zone erogene, che possono fornire ulteriore piacere quando viene dedicato loro il tempo e l'attenzione adeguata.

Massaggi Sensuali

Anche i massaggi sensuali possono essere un'attività divertente da incorporare nei preliminari. Un partner può approcciarsi, facendo sdraiare il proprio partner ed iniziando a massaggiare delicatamente le gambe, dalla parte superiore delle cosce fino alle caviglie.

Nei primi momenti, vanno evitati glutei o genitali (nota: è possibile iniziare lentamente a sfiorare queste aree e stuzzicare il proprio partner, ma le zone intime non dovrebbero essere l'obiettivo principale del massaggio). Una volta che la tensione sessuale e l'eccitazione sono aumentate, è possibile dedicarsi alla stimolazione delle zone erogene, genitali inclusi.

Sesso Orale

Il sesso orale è un'attività sessuale che prevede l'uso della bocca, delle labbra e della lingua per stimolare il pene (fellatio), la vagina (cunnilingus) o l'ano (anilingus) di un partner. Comunemente, è visto come il tipo più popolare dei preliminari, nonché uno dei più apprezzati.

Cos’Altro Sapere sui Preliminari

Parte tutto dal cervello: come affermato anche da Masters e Johnson, "il buon sesso inizia quando i vestiti sono ancora addosso". Anche i preliminari iniziano prima che ci si tocchi l'un l'altro. Attenzione ai dettagli romantici: bastano piccoli gesti per creare un ambiente confortevole. Candele, musica rilassante e parole romantiche aiuteranno ad armonizzare le energie di entrambi. Non sottovalutare il potere del tatto: toccare, accarezzare, sfiorare e stimolare con le dita sono elementi chiave dei preliminari perché la superficie del corpo è ricoperta da molte terminazioni nervose che trasmettono sensazioni piacevoli al cervello. In un certo senso, la pelle può essere considerato come il più grande organo sessuale, poichè tutte le forme di piacere durante i preliminari vengono trasmesse attraverso la superficie cutanea. Tuttavia, alcune parti del corpo, le già citate zone erogene, hanno terminazioni nervose più densamente distribuite (in particolare: il clitoride, il pene, i capezzoli, la punta delle dita, i palmi delle mani, le labbra e la lingua). Parola d'ordine: non avere fretta. L'essenza dei preliminari è la lentezza. L'anticipazione e la crescente intensità sono importanti per portare il desiderio fino al culmine dell'eccitazione. Dedicarsi all'esplorazione: considerate le differenze tra i corpi di uomini e donne, è naturale che ognuno abbia bisogno d'imparare molto su quello dell'altro. Dedicare più tempo a questa conoscenza reciproca è una pratica utile per capire ciò che risulta più sensibile alla stimolazione o, al contrario, il partner non riesce a tollerare bene o, semplicemente, non gradisce.

