Le cause della preeclampsia non si conoscono con esattezza. Finora, è stato ipotizzato lo sviluppo progressivo durante la gravidanza di alcune alterazioni della placenta e dei vasi sanguigni che la irrorano, in grado di influenzare gli scambi materno-fetali, spesso precocemente rispetto all'insorgenza dei sintomi.

Queste sorta di disfunzioni, favorirebbero in modo diretto e indiretto la liberazione di alcune sostanze, come la profibrina, con vari effetti, come: