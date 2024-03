Pre diabete: cos'è e come comportarsi a tavola

Una condizione che riguarda sempre di più la fascia giovane compresa tra i 30 e i 35 anni, con una incidenza maggiore di donne rispetto agli uomini, parliamo del pre-diabete . E' possibile prevenirlo e trattarlo affinché non si trasformi in diabete 2 con le relative complicazioni che la patologia causa.

Età e fattori di rischio

In presenza di questi fattori di rischio, se l'età in cui iniziare a controllare la glicemia si aggira intorno ai 45 anni, si devono anticipare i tempi di almeno 10 anni, e correre ai ripari per non sviluppare il pre diabete già a 30-35 anni.