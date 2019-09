La potomania non è un problema che va sottovalutato, perché le conseguenze a cui la cronicizzazione della situazione può condurre sono molto serie.

Ad oggi, non esiste una cura standardizzata per la potomania ma, una volta escluse le cause di carattere organico, la strategia con cui affrontare il disturbo è innanzitutto di tipo psicoterapeutico. Il paziente è sottoposto, inoltre, all'attento monitoraggio medico per controllare che l'assunzione di liquidi sia adeguata e non eccessiva, fino alla normalizzazione del quadro clinico.

PSICOTERAPIA E FARMACI

Il percorso di approccio cognitivo-comportamentale per la potomania deve essere condotto da uno specialista di riferimento e, talvolta, va associato alla somministrazione di farmaci sotto stretto controllo medico. La terapia farmacologica prevede generalmente gli stessi medicinali prescritti per curare i disturbi ossessivo-compulsivi, come gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI). Questi farmaci agiscono regolando i livelli di serotonina, un neurotrasmettitore importante per il tono dell'umore, e possono essere utili per indurre una remissione significativa della potomania in una buona percentuale dei casi.