Posizioni umane e postura: cosa si intende, funzioni e significato

Posizioni fondamentali

Quando "non si muove", l'essere umano assume solitamente una delle seguenti posizioni di base:

Quadrupedia o All-fours

Per quadrupedia si intende la forma statica del gattonare, cioè la forma istintiva di locomozione dei bambini piccoli.

Era una posizione assunta per il parto in tutte le culture, nel contesto in cui è oggi nota come Manovra di Gaskin.

Questa posizione è talvolta interpretata sessualmente come "provocatoria", di esplicita "iniziazione" o "disponibilità".

In ginocchio o Kneeling

Quella "in ginocchio" è una posizione base nella quale entrambe le ginocchia toccano il suolo. Viene utilizzata come posizione di riposo, durante il parto e come espressione di riverenza e sottomissione. In ginocchio, l'angolo tra le gambe può variare da zero a ampiamente divaricato – flessibilità permettendo. È comune anche inginocchiarsi con una sola gamba e accosciarsi con l'altra.

In ginocchio, le cosce e il tronco possono assumere varie angolazioni, in particolare:

Verticale: dove sia le cosce che la parte superiore del corpo sono verticali; Seduta: dove le cosce sono quasi orizzontali e i glutei si appoggiano sui talloni; il tronco è verticale – come in varie posizioni yoga (Seiza, Virasana e Vajrasana), la più nota delle quali è "del diamante"; Con un solo ginocchio: dove il tronco è verticale, un solo ginocchio tocca il suolo mentre il piede dell'altra gamba è appoggiato a terra davanti al corpo – in posizione di affondo (angolo di 90° tra la coscia e la gamba, e tra la coscia e il tronco).

Decubito, prostrazione o Lying

In decubito, il corpo può assumere una grande varietà di forme e posizioni. Di seguito quelle fondamentali:

Posizione supina : sdraiati sulla schiena con la faccia in su

: sdraiati sulla schiena con la faccia in su Posizione prona : sdraiata sul petto con la faccia in giù ("sdraiata" o "andando prona")

: sdraiata sul petto con la faccia in giù ("sdraiata" o "andando prona") Posizione su un fianco , con il corpo dritto o piegato;

, con il corpo dritto o piegato; Posizione fetale: rannicchiata, con gli arti vicini al busto e le ginocchia vicine alla testa.

Seduta o sitting

La posizione seduta si basa sul contatto dei glutei su una superficie più o meno orizzontale e stabile, come una sedia o il terreno. Esistono anche vari modi di sedersi, a seconda dell'altezza della seduta rispetto al pavimento. Su una sedia, ad esempio, gli stinchi rimangono verticali, mentre a terra è possibile incrociare le gambe nella posizione del loto o allungarle avanti (flessibilità permettendo, in entrambi i casi).

Accosciata o squatting / crounching

La posizione accosciata (accovacciata) o squatting prevede di flettere le anche, le ginocchia e le caviglie, mantenendo comunque il peso del corpo completamente sui piedi. E' una posizione naturale per i bambini, sul piano anatomo-funzionale, ma non sempre per gli adulti.

L'angolo di apertura tra le gambe quando ci si accovaccia può variare da zero ad ampiamente divaricato, flessibilità permettendo.

L'accosciata può essere:

Squat completo : noto anche come full squat, squat profondo o deep, grok squat, Asian squat, third world squat, one's haunches o one's hunkers o hunkering;

: noto anche come full squat, squat profondo o deep, grok squat, Asian squat, third world squat, one's haunches o one's hunkers o hunkering; Squat parziale: mezzo, semi-squat, squat al parallelo, squat superficiale, squat intermedio, squat incompleto o monkey squat;

I talloni possono rimanere sollevati dal terreno, soprattutto quando la caviglia non è sufficientemente flessibile.

Alcune etnie hanno proprietà morfologiche tali per le quali la posizione di squat risulta molto comoda, ragione per cui spesso prende il posto dello stare seduti o in piedi.

In piedi o standing

Sebbene la posizione in piedi – talvolta chiamata "eretta" – sembri statica, la strumentazione moderna mette in luce che si tratta di un processo di continua oscillazione dalla caviglia sul piano sagittale – paragonabile al moto di un pendolo rovesciato.

Sono molti i meccanismi che controllano questo movimento, ad esempio il riflesso di stiramento muscolare, il controllo del sistema nervoso centrale e la stabilizzazione dei muscoli del nucleo.

Sebbene non sia di per sé pericolosa, quando prolungata eccessivamente può aumentare la possibilità di certe problematiche . Una è l'ipotensione ortostatica, ad insorgenza acuta, mentre nel cronico vediamo i piedi dolenti, le gambe irrigidite e le lombalgie.

Alcune varianti della posizione in piedi sono: