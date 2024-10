Portafoglio digitale: cos’è, quando sarà disponibile e perché è importante per la salute?

Che cos’è il portafoglio digitale?

Il portafoglio digitale o IT-Wallet è un luogo digitale in cui si potranno conservare in maniera gratuita tutta una serie di documenti personali digitali, come la tessera sanitaria, la carta d'identità, la patente, le ricette mediche e il passaporto e la carta europea della disabilità.

Si tratta di un servizio istituito dal decreto #Pnrr approvato a febbraio 2024 in Consiglio dei ministri con l'obiettivo di garantire un accesso sicuro e immediato ai cosiddetti "attributi verificabili", come gli estremi del passaporto, del certificato di nascita, della patente, della tessera elettorale.

Questo strumento fa parte del piano europeo "EU Digital Identity" voluto dalla Commissione Europea per accelerare la transizione digitale nei Paesi membri e avere un'identità elettronica europea sicura. L'obiettivo è permettere ai cittadini dell'Unione di poter utilizzare il portafoglio digitale ovunque in Europa per fare diverse operazioni, dal pagare le tasse al noleggiare un'auto, dall'acquistare farmaci che richiedono la ricetta medica al comprare e attivare una nuova sim per lo smartphone.

In Italia l'introduzione del portafoglio digitale è curata dal Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid). Il progetto verrà realizzato anche grazie ai fondi Pnrr destinati alla digitalizzazione.