Porpora trombotica trombocitopenica: definizione e caratteristiche

La porpora trombotica trombocitopenica è una malattia ematologica, caratterizzata da riduzione delle piastrine, anemia emolitica e disturbi neurologici, alterazioni della funzionalità renale e febbre.

La piastrinopenia è provocata dalla ridotta attività enzimatica di ADAMTS 13. Questo deficit può essere secondario a mutazioni nel gene codificante per la proteina (forma ereditaria) oppure può essere acquisita durante la vita, in genere per la produzione da parte dell'organismo stesso di anticorpi che si dirigono contro questa proteina (forma auto-immune).

In ogni caso, la conseguenza di tale disfunzione è la formazione di trombi nei piccoli vasi sanguigni di tutto l'organismo (ecco perché si chiama trombotica).

Nel corso della vita, gli episodi di porpora trombotica trombocitopenica possono essere singoli oppure ripetuti.

TTP: terminologia e sinonimi

La porpora trombotica trombocitopenica è nota anche come sindrome di Moschowitz, dal nome del medico che, per primo descrisse il quadro clinico nel 1924. Tuttavia, la patogenesi della TTP rimase misconosciuta fino agli anni Ottanta del secolo scorso.

Microangiopatie trombotiche: cosa sono

La porpora trombotica trombocitopenica (TTP) può essere considerata il "prototipo" delle microangiopatie trombotiche (MT), cioè disordini occlusivi del microcircolo vascolare, caratterizzati da aggregazione piastrinica (trombi) sistemica e/o intra-renale, da cui conseguono:

Piastrinopenia da consumo;

da consumo; Anemia emolitica da danno meccanico a carico degli eritrociti.

La formazione patologica di aggregati di piastrine (trombi) non causa l'occlusione completa del vaso sanguigno, ma l'ostruzione del lume, provocando una pericolosa diminuzione dell'apporto di ossigeno a diversi organi (reni, fegato, cuore, cervello ecc.) e una serie di ischemie.