Porfiria: Cos’è? Sintomi e Cause della Malattia di Re Giorgio III

A seconda dello specifico enzima interessato, la porfiria può manifestarsi clinicamente in modo acuto o non acuto e colpiscono prevalentemente la pelle e il sistema nervoso . In generale, questi disturbi sono caratterizzati da fotodermatiti, disturbi viscerali e neuropsichiatrici di gravità variabile.

Porfiria è un termine utilizzato per indicare un gruppo di malattie metaboliche , in gran parte ereditarie , che derivano da difetti nelle porfirine , cioè gli enzimi coinvolti nella sintesi dell'eme.

Nella maggior parte dei casi, le porfirie sono malattie ereditarie causate da mutazioni dei geni codificanti per gli enzimi della via biosintetica dell'eme .

A seconda del difetto enzimatico presente, il deposito di questi elementi avviene in sedi diverse (come fegato e midollo osseo ).

Le porfirie sono sindromi metaboliche caratterizzate da un deficit di uno degli enzimi coinvolti nella biosintesi dell'eme (ricordiamo che l'eme è parte della molecola di emoglobina , mioglobina e citocromi in grado di legare ossigeno ed altri composti). Ciò determina un'eccessiva produzione di porfirine o l'accumulo dei precursori del complesso eme con effetti tossici che si rendono evidenti per la comparsa di sintomi e segni che possono essere prevalentemente neuroviscerali, psichiatrici, cutanei o una combinazione di questi .

Le porfirie cutanee tendono a manifestarsi come una patologia intermittente (per questo, è denominata anche " porfiria cutanea intemittente "), con una relativamente costante produzione di porfirine fototossiche a livello epatico o del midollo osseo. Queste molecole si accumulano nella cute e, dopo l'esposizione alla luce solare , generano radicali citotossici che causano le manifestazioni cutanee, quali:

I sintomi variano in base al fatto che la condizione sia acuta o cutanea, nonché in base al sottotipo .

Terapia

Trattamento della Porfiria: in cosa consiste?

Per quanto riguarda le opzioni terapeutiche, sono possibili interventi specifici per ciascun tipo di porfiria.

Gli attacchi acuti di porfiria vengono solitamente trattati in ospedale, soprattutto se si presentano sintomi neurologici da moderati a gravi.

Per gli attacchi acuti, occorre effettuare tempestivamente la perfusione di eme isolate dal sangue donato e/o di destrosio. Queste infusioni possono continuare per diversi giorni; nel frattempo, verranno trattati anche eventuali altri sintomi. Esempi di trattamenti includono beta-bloccanti per controllare la frequenza cardiaca, antidolorifici per il alleviare il dolore e, in alcuni casi, ventilazione meccanica per favorire la respirazione.

In linea generale, evitare fattori scatenanti come la luce solare e apportare modifiche alla dieta sono strategie di gestione chiave per le porfirie sottocutanee. In termini di trattamento, le manifestazioni cutanee vengono gestite con la flebotomia (si esegue regolarmente un prelievo di sangue per ridurre la concentrazione di alcuni composti nel sangue) e/o la clorochina in piccole dosi.

In alcuni casi, è consigliabile il trapianto di midollo osseo.

Porfiria: prognosi

Non esiste una cura per la porfiria, ma i sintomi non durano per sempre: gli episodi di porfiria acuta di solito regrediscono nel giro di poche settimane. Le porfirie sottocutanee, e anche alcune porfirie acute, possono attraversare periodi di riacutizzazione e remissione.

Per prevenire il verificarsi di riacutizzazioni è possibile apportare alcune modifiche allo stile di vita come:

Smettere di fumare

Ridurre il consumo di alcol

Evitare di esporre la pelle alla luce solare

Evitare il digiuno e seguire una dieta sana

Ridurre lo stress

Alcuni farmaci possono peggiorare la condizione, inclusi barbiturici, contraccettivi (e altre forme di terapia ormonale), tranquillanti e sedativi, quindi è bene discuterne con il proprio medico.