Cos’è la porfiria e perché viene chiamata malattia dei vampiri?

Cos’è la porfiria? Le porfirie sono un gruppo di malattie metaboliche caratterizzate da un difetto in uno degli enzimi coinvolti nella sintesi dell'eme, il composto chimico che aiuta a formare l'emoglobina. Nelle porfirie, in pratica, le porfirine (precursori tossici dell'eme) vengono sintetizzate, ma non incorporate nell'emoglobina; di conseguenza, si accumulano in vari organi, a seconda del sottotipo specifico d'irregolarità enzimatica.

Perché «malattia dei vampiri»? Perché la porfiria è detta malattia dei vampiri? Il vampiro è una creatura affascinante che ha catturato l'immaginazione dell'uomo fin dalle sue prime descrizioni. Nel corso degli anni e in tutto il Mondo è stato rappresentato in vari modi, a volte contrastanti, ma più spesso relativamente simili, nel folklore, nei libri e nei film. Elementi ricorrenti sembrano essere l'avversione per l'aglio e la luce del sole ed il destino simile della vittima dopo un morso. Ad un esame più attento, le caratteristiche fisiche e comportamentali del vampiro mostrano sorprendenti e intriganti somiglianze con una condizione medica discussa in questo articolo: la porfiria. I pazienti con porfiria soffrono di prurito, eruzioni cutanee e vesciche ogni volta che la loro pelle è esposta alla luce solare .

ogni volta che la loro pelle è . Nei casi peggiori, e fortunatamente molto rari , le gengive si ritirano dai denti , rendendoli molto più sporgenti.

, rendendoli molto più sporgenti. Le urine assumono una tonalità viola o rosso brunastro, come quella del sangue non digerito e gli effetti della sensibilità alla luce possono essere così gravi che i malati perdono orecchie e naso, una fisionomia riecheggiata nell'aspetto di vampiri come Nosferatu. La maggior parte dei pazienti con porfiria mostrerà sintomi molto meno drammatici di quelli descritti e, secondo l'American Porphyria Foundation, probabilmente non ci sono più di qualche centinaio di questi casi gravi in ​​tutto il Mondo in un dato momento. Il mito del vampiro basato sulle afflizioni della porfiria si basa, quindi, su un'ipotesi stravagante che non regge all'esame scientifico.

Sensibilità a luce e aglio Negli anni '80, il dottor David H. Dolphin, biochimico presso l'Università della British Columbia a Vancouver, in Canada, in un discorso all'American Association for the Advancement of Science, descrisse la sensibilità delle vittime di porfiria alla luce solare e la possibilità che le gengive ritirate potessero dare l'aspetto di zanne. Suggerì anche che l'aglio contenesse una sostanza chimica in grado di peggiorare la condizione e che, mentre ora la porfiria viene curata tramite iniezione di prodotti del sangue come l'ematina che interferiscono con la sintesi della porfirina, un tempo le vittime potrebbero aver tentato l'automedicazione bevendo sangue. Come si spiega la sensibilità alla luce nella porfiria? Le porfirine assorbono facilmente sia la luce visibile che quella ultravioletta e trasferiscono l'energia alle molecole di ossigeno per formare ossigeno singoletto, una forma estremamente energetica di questo elemento: è l'azione di questa specie altamente reattiva sui tessuti che causa i sintomi della porfiria. Non a caso, il termine deriva dal greco e significa "pigmento viola", poiché i pazienti spesso presentano una colorazione violacea delle urine e delle feci dovuta all'escrezione di porfirine colorate. L'accumulo di porfirine nei denti può causare una strana fluorescenza rossastra, forse dando l'aspetto di residui di sangue. Altri sintomi includono dolore, vesciche e degenerazione della pelle dovuta alla fotosensibilità. Come si spiega l’avversione all’aglio? L'aglio che collegamento avrebbe con la porfiria? L'ipotesi ruota attorno all'emoglobina, il composto che trasporta l'ossigeno nel sangue. Il disolfuro di allile, uno dei tanti composti presenti nell'aglio, attiverebbe un enzima che distrugge l'emoglobina rimuovendo il ferro dalla molecola, provocando crisi dolorose. Poiché i pazienti di porfiria hanno già globuli rossi mal funzionanti, in teoria dovrebbero avere un problema con l'aglio. Sebbene sia vero che nella porfiria c'è un problema con la sintesi dell'emoglobina, non c'è comunque carenza di questo composto nei globuli rossi. Il problema nelle porfirie non è la mancanza di emoglobina, ma l'accumulo di porfirine che danneggiano i tessuti. In ogni caso, al momento non c'è alcuna prova che i pazienti di porfiria abbiano qualcosa da temere dall'aglio.