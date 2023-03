Attualmente, esiste la possibilità di realizzare ponti dentali in: ceramica, metallo ceramica, zirconio-ceramica o porcellana. Se il paziente ha cura della propria igiene orale – quindi lava accuratamente i denti dopo ogni pasto, utilizza almeno una volta al giorno il filo interdentale , adotta una dieta che preserva dalle carie ecc. – un ponte dentale può durare anche 15 anni.

Da non confondere con l' impianto dentale , il ponte dentale comprende sostanzialmente due parti: un paio di capsule, che servono all'ancoraggio del ponte dentale, e gli elementi intermedi, che sono di fatto i "denti finti" che devono sostituire i denti mancanti.

Il ponte dentale non va confuso con il cosiddetto impianto dentale , il quale è anch'esso un dispositivo protesico fisso per la sostituzione di uno o più denti mancanti o estratti.

Un ponte dentale è un dispositivo protesico fisso, che serve a coprire lo spazio lasciato libero da uno o più denti mancanti o estratti . In termini specialistici, tale spazio vuoto è detto gap dentale o, semplicemente, gap.

Ponte dentale e impianto dentale presentano diverse differenze. Tra queste, se ne segnala una in particolare: mentre il ponte dentale prevede il suo ancoraggio ai denti adiacenti al gap (N.B: unione tra gli elementi intermedi del ponte dentale e i cosiddetti denti pilastro), l'impianto dentale prevede il suo ancoraggio alle ossa che, di norma, sostengono la dentatura umana ( mandibola e mascella ).

In numero di due, le capsule servono all'ancoraggio del ponte dentale ai denti delimitanti il gap; in ambito odontoiatrico, tali denti prendono il nome specifico di denti pilastro .

Strutturalmente parlando, in un ponte dentale possono riconoscersi due elementi: le capsule e l' elemento intermedio (o gli elementi intermedi ).

Installazione

L'installazione di un ponte dentale consta sostanzialmente di tre fasi che, in ordine temporale dalla prima all'ultima, sono: la fase di preparazione dei denti pilastro, la fase di raccolta delle impronte dentali e di costruzione del ponte dentale e, infine, la fase di alloggiamento del ponte dentale.

La procedura di installazione dei ponti dentali non è un intervento di tipo chirurgico.

Preparazione dei denti pilastro

Come anticipato in parte, l'ancoraggio del ponte dentale avviene tramite le cosiddette capsule, che il dentista inserisce - come fossero il cappuccio di una penna - sui due denti delimitanti il gap (i cosiddetti denti pilastro).

Le due capsule servono all'ancoraggio del ponte dentale ai denti pilastro e sono paragonabili, per molti aspetti, al cappuccio di una penna.

La realizzazione dell'incapsulamento del ponte dentale richiede sempre la limatura dello smalto dei denti destinati a fungere da denti pilastro.

In altre parole, per poter ancorare un ponte dentale, è indispensabile modificare i denti adiacenti al gap, preparandoli all'inserimento delle capsule.

Solo al termine della preparazione dei denti pilastro, è possibile passare alla fase successiva, ossia la raccolta delle impronte dentali.

Raccolta delle impronte dentali e costruzione del ponte dentale

La raccolta delle impronte dentali consiste, di fatto, in una fotografia dei denti pilastro, preparati in precedenza e su cui il dentista dovrà inserire le capsule per l'ancoraggio.

Le impronte dentali sono fondamentali per la costruzione di capsule idonee ai denti pilastro e per la realizzazione di elementi intermedi adatti alla copertura corretta del gap.

Per mantenere la funzione masticatoria ed estetica dei denti sottoposti a limatura, le due capsule che ricoprono quest'ultimi sono realizzate in modo tale da possedere l'aspetto di denti normali (nello specifico, riproducono l'aspetto canonico dei denti che dovranno ricoprire).

In genere, l'assemblaggio di un ponte dentale ha luogo in un laboratorio dentistico e richiede qualche giorno. Di norma, in attesa che il ponte dentale sia pronto, i dentisti provvedono a coprire il gap con una protesi temporanea.

Alloggiamento del ponte dentale

Con l'alloggiamento del ponte dentale, il dentista provvede all'incapsulamento dei denti pilastro e alla coperta del gap, per mezzo del o degli elementi intermedi.

L'incapsulamento richiede l'utilizzo di un collante, chiamato volgarmente cemento. Il cemento impiega circa due settimane a solidificarsi in maniera definitiva.