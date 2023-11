Polmonite nei Bambini: come riconoscere i sintomi, rischi e cura

A livello globale, la polmonite infantile è una delle principali cause di morbilità e mortalità nei bambini di età inferiore ai 5 anni . Sebbene la maggior parte dei decessi attribuiti alla polmonite avvenga soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, il peso della malattia è sostanziale e rimane una causa significativa di morbilità nei Paesi industrializzati. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), la polmonite pediatrica è responsabile della morte di oltre 800.000 bambini, ogni anno, in tutto il Mondo . Questi decessi si verificano quasi esclusivamente in bambini con patologie di base, come malattie polmonari croniche di prematurità, malattie cardiache congenite e immunosoppressione.

L'OMS - in stretto contatto con le autorità nazionali in Cina - sta monitorando da vicino la situazione e continuerà a fornire aggiornamenti, sottolineando che, sebbene il livello di malattia sia insolitamente alto per questo periodo dell'anno, non è strano che l'inverno porti ad un aumento delle malattie respiratorie. Nel frattempo, è stato consigliato di prendere precauzioni di base per ridurre il rischio, come restare a casa quando si è malati e lavarsi le mani regolarmente.

A novembre 2023, in Cina, si è registrata un'insolita aumento dell'incidenza delle malattie respiratorie, inclusa la polmonite, nei bambini. L'improvviso aumento delle polmoniti pediatriche hanno spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a chiedere maggiori dettagli per dissipare le preoccupazioni che un nuovo agente patogeno – come accaduto per COVID-19 – fosse la fonte delle epidemie. In una dichiarazione del 23 novembre, sulla base dei dati forniti dalle autorità sanitarie cinesi, l'OMS ha affermato che dietro l'aumento dei ricoveri vi sono comuni infezioni invernali , indicando che l'aumento delle visite ambulatoriali e dei ricoveri ospedalieri di bambini è stato registrato a causa di polmonite da Mycoplasma pneumonia da maggio e di RSV (virus respiratorio sinciziale) , adenovirus e virus dell'influenza da ottobre.

In generale, la polmonite non è contagiosa , ma lo sono i virus respiratori e i batteri che la provocano. Quando questi germi sono nella bocca o nel naso di qualcuno, quella persona può diffondere la malattia attraverso la tosse e gli starnuti . Questi germi possono diffondersi anche se qualcuno condivide bicchieri e posate con una persona infetta o tocca i suoi fazzoletti usati. Se qualcuno in casa ha un'infezione respiratoria o un'infezione alla gola, tenere i bicchieri e le posate separati da quelli degli altri membri della famiglia e lavare bene e spesso le mani , soprattutto se si manipolano fazzoletti usati o sporchi.

Diagnosi e trattamenti

Come viene diagnosticata la Polmonite nei bambini?

La diagnosi viene solitamente effettuata in base alla stagione, alla presenza di fattori di rischio per determinati agenti patogeni e all'entità della malattia del bambino.

Il pediatra può diagnosticare semplicemente sulla base di un'anamnesi approfondita e di un esame fisico, ma può anche includere uno dei seguenti test per confermare la diagnosi:

Radiografia del torace: esame diagnostico che utilizza fasci invisibili di energia elettromagnetica per produrre immagini su pellicola di tessuti interni, ossa e organi.

esame diagnostico che utilizza fasci invisibili di energia elettromagnetica per produrre immagini su pellicola di tessuti interni, ossa e organi. Esami del sangue: l'emocromo mette in evidenza un'infezione; l'emogasanalisi viene eseguita per analizzare la quantità di anidride carbonica e ossigeno nel sangue.

l'emocromo mette in evidenza un'infezione; l'emogasanalisi viene eseguita per analizzare la quantità di anidride carbonica e ossigeno nel sangue. Coltura dell'espettorato: test diagnostico eseguito sul materiale espulso; viene spesso eseguita una coltura dell'espettorato per determinare se è presente un'infezione.

test diagnostico eseguito sul materiale espulso; viene spesso eseguita una coltura dell'espettorato per determinare se è presente un'infezione. Pulsossimetria: misura la quantità di ossigeno nel sangue. Per ottenere questa misurazione, un piccolo sensore viene fissato sul dito del dito o del piede del bambino.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la diagnosi clinica di polmonite nei bambini sulla base di tosse o difficoltà respiratorie associate ad elevata frequenza respiratoria o diminuzione del livello di coscienza.

Nei bambini, una frequenza respiratoria elevata è definita come:

60 o più atti respiratori al minuto nei bambini sotto i 2 mesi di età;

nei bambini sotto i 2 mesi di età; 50 atti o più al minuto nei bambini da 2 mesi a 1 anno di età;

nei bambini da 2 mesi a 1 anno di età; 40 atti o più al minuto nei bambini da 1 a 5 anni.

Come si cura la Polmonite nei bambini?

Le priorità iniziali nei bambini affetti da polmonite comprendono l'identificazione e il trattamento del distress respiratorio, dell'ipossiemia e dell'ipercapnia.

La cura può includere l'antibiotico terapia per la polmonite batterica che sarà prescritta dal medico in funzione del batterio implicato. L'antibiotico utilizzato dipende dal tipo di batteri che si ritiene abbiano causato la polmonite. Indicativamente, l'amoxicillina è la prima scelta per la terapia antibiotica empirica dei bambini di età inferiore ai 5 anni, affetti da polmonite acquisita in comunità non complicata, o viene usata come trattamento di prima linea a qualsiasi età qualora lo S. pneumoniae sia il probabile patogeno. Alternative sono le cefalosporine di seconda o terza generazione e gli antibiotici macrolidi come l'azitromicina; quest'ultimi (macrolidi) possono accelerare, per esempio, il recupero dalla polmonite da micoplasma e da alcuni casi particolari.

Non esiste, invece, un trattamento specifico per la polmonite virale, che di solito si risolve da sola. Le persone che hanno la polmonite virale non hanno bisogno di antibiotici. Gli antibiotici funzionano solo contro i batteri, non contro i virus.

Altri trattamenti possono includere:

Dieta appropriata

Aumento dell'assunzione di liquidi (dare al bambino più liquidi da bere)

Umidificatore nella stanza del bambino

Paracetamolo (per febbre e malessere)

Farmaci per la tosse, se indicati dal pediatra

Il bambino può essere curato in ospedale se la polmonite provoca febbre alta duratura o problemi respiratori, o se hanno bisogno di ossigeno, vomitano e non possono prendere il medicinale, o hanno un'infezione polmonare che potrebbe essersi diffusa nel flusso sanguigno. Durante il ricovero in ospedale, il trattamento può includere:

Antibiotici per via endovenosa (IV) o orale

Liquidi per via endovenosa (IV)

Ossigenoterapia

Aspirazione frequente del naso e della bocca del bambino (per aiutare a eliminare le secrezioni dense)

Supporto respiratorio

I bambini che soffrono di grave difficoltà respiratoria dovrebbero essere sottoposti a intubazione tracheale, se non sono in grado di mantenere l'ossigenazione o hanno livelli di coscienza in diminuzione.

Cosa fare per supportare la guarigione a casa

Controllare la febbre con il farmaco adeguato per l'età del bambino, con modalità e posologie indicate dal pediatra.

Dare al bambino molti liquidi per prevenire la disidratazione.

Assicurarsi che il bambino riposi molto.

Non somministrare medicinali per la tosse da banco (OTC) o altri farmaci senza prima chiedere al medico.

Evitare di esporre il bambino al fumo di tabacco o ad altre sostanze irritanti presenti nell'aria.

Quanto dura la polmonite?

Con il trattamento, la maggior parte dei tipi di polmonite batterica guarisce in 1-2 settimane. La polmonite da Mycoplasma e la polmonite virale possono richiedere 4-6 settimane per scomparire completamente. La tosse può durare fino a 4 settimane, ma nel corso di questo periodo dovrebbe migliorare gradualmente.

Consultare nuovamente il pediatra se:

La tosse sta peggiorando di nuovo

La tosse non si è fermata dopo 4 settimane

Il bambino tossisce ancora catarro dopo 4 settimane

Il bambino ha avuto la polmonite 3 volte o più

Una tosse prolungata, l'espettorazione di catarro o una polmonite ripetuta possono essere un segno di bronchiectasie.

